Miền Bắc sắp đón gió mùa Đông Bắc mạnh, nền nhiệt giảm sâu?

Điệp khúc thời tiết tái diễn tại Hà Nội và miền Bắc do ảnh hưởng không khí lạnh GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc lại tiếp tục đón mưa trở lại do ảnh hưởng không khí lạnh. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Thời tiết ẩm ướt.

Dự báo thời tiết những ngày tới trên cả nước

Hình minh họa

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, từ ngày 23/2, không khí lạnh chi phối toàn bộ thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ tại nhiều nơi thấp hơn 5-7 độ C so với một ngày trước.

Tại Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, thời tiết chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi 15-17 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Đồng thời, mưa nhỏ tiếp diễn ở miền Bắc trong hôm nay và kéo dài đến hết ngày 24/2. Sau đó, khu vực bước vào giai đoạn mưa phùn và sương mù sáng sớm, duy trì đến hết tuần sau.

Trang Accuweather dự báo thời tiết chủ đạo tại Hà Nội trong 5 ngày tới là mưa nhỏ rải rác, trời nhiều mây và âm u. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, cao nhất không quá 22 độ C, trời lạnh.

Tại Tây Bắc, thời tiết vẫn hửng nắng về trưa và chiều, đồng thời nền nhiệt ở mức cao nhất 26-29 độ C. Không khí lạnh lệch đông nên không tác động nhiều đến khu vực này.

Ngày 23-24/2, Bắc Trung Bộ cũng có mưa, cục bộ mưa rào và dông. Người dân đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ khoảng ngày 01-02/03, một bộ phận không khí lạnh có khả năng tràn xuống miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, chấm dứt nồm ẩm.

Không khí lạnh tác động đến miền Bắc trong một tháng tới như thế nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo diễn biến không khí lạnh và xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới (từ nay đến ngày 20/3/2024).

Về xu thế nhiệt độ, nền nhiệt trung bình trên toàn quốc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta xen kẽ với hoạt động của rãnh khí áp thấp ở phía bắc. Loại hình thế này có xu hướng hoạt động mạnh dần và tương tác với không khí lạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mặc dù cường độ không quá mạnh nhưng không khí lạnh vẫn có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Về xu thế lượng mưa, trong thời kỳ từ nay - 20/3/2024, tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 5 - 15mm, có nơi thấp hơn 30mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và dông; riêng khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: sương mù, dông, lốc, sét, mưa đá.

Cơ quan khí tượng lưu ý sương mù và mưa nhỏ, mưa phùn có thể gây ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông. Dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục phổ biến ít mưa, nhiều ngày nắng nóng và khô hạn còn kéo dài gây ra tình trạng thiếu nước, nguy cơ cháy nổ rất cao.

