Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh

Thứ sáu, 06:35 06/03/2026 | Đẹp

Bộ ảnh streetstyle tại New York của đương kim Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist trong khuôn khổ chuyến Homecoming vừa qua nhận được nhiều lời khen của fan sắc đẹp.

Trong chuyến Homecoming vừa qua, đương kim Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist Ngọc Na đã thực hiện một bộ ảnh streetstyle trên đường phố New York.

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh - Ảnh 1.

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh - Ảnh 2.

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh - Ảnh 3.

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh - Ảnh 4.

Bộ ảnh được thực hiện tại những cung đường biểu tượng và các không gian đậm chất thời trang của New York, tái hiện tinh thần “thành phố không ngủ” qua chuyển động, cấu trúc và nhịp sống không ngừng. Thông qua ngôn ngữ thời trang hiện đại, Yolina Linquist thể hiện hình ảnh một Miss Cosmo 2025 bản lĩnh, tự do và hòa nhịp cùng năng lượng sôi động của đô thị biểu tượng nước Mỹ.

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh - Ảnh 5.

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh - Ảnh 6.

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh - Ảnh 7.

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh - Ảnh 8.

Trong khuôn khổ chuyến Homecoming tại Hoa Kỳ, Yolina Lindquist đã vinh dự đón nhận 4 bằng khen và tuyên dương chính thức từ chính quyền bang Illinois, bang Kentucky và thành phố Paducah.

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh - Ảnh 9.

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh - Ảnh 10.

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh - Ảnh 11.

Đặc biệt, cô được trao danh hiệu danh dự Kentucky Colonel, một trong những vinh dự cao quý nhất của bang Kentucky, được thành phố Paducah phong tặng tước vị Duchess of Paducah (Nữ Công tước của Paducah), đồng thời được Hạ viện bang Illinois và Thống đốc bang Illinois ban hành Nghị quyết và Tuyên bố ghi nhận chiến thắng Miss Cosmo 2025 cùng những đóng góp cho cộng đồng của cô trên trường quốc tế.

Hoa hậu Yolina "Ngọc Na" nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ nhờ tính cách hoà đồng, hoà nhập rất nhanh với văn hoá Việt Nam. Người đẹp sở hữu học thức cao, nhan sắc đẹp chuẩn tiêu chí Hoàn vũ.

