'Bóng hồng' màn ảnh cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh vừa vào phim 'Gió ngang khoảng trời xanh’ là ai?

Sống ở thành phố mới, bắt đầu lại từ đầu, Khánh Huyền không còn xuất hiện trên truyền thông nhiều như trước. Nhưng may mắn thay khán giả vẫn nhớ đến chị và khi Khánh Huyền trở lại với những chương trình talkshow về phụ nữ, chị vẫn được đón nhận. Còn về đời thực, Khánh Huyền tận hưởng cuộc sống với những niềm vui giản dị như đi chạy cùng con gái hay tụ họp gia đình, bạn bè. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị nhưng ý nghĩa của Khánh Huyền.