'Bóng hồng' màn ảnh cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh vừa vào phim 'Gió ngang khoảng trời xanh’ là ai?

Chủ nhật, 19:03 14/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Khánh Huyền mới đây đã trở lại phim giờ vàng phát sóng trên VTV với tựa để "Gió ngang khoảng trời xanh". Vai diễn này của chị không dài nhưng vẫn khiến khán giả nhớ về nhan sắc lẫn sự nghiệp môt thời lừng lẫy của chị.

Khánh Huyền - Ảnh 1.Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Việt Hoa mới đây đã vào vai Kim Ngân - bạn thân của Mỹ Anh (Phương Oanh) trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Trong phim, Việt Hoa được nhận xét có nhan sắc nổi bật, ngoài đời khán giả tò mò cô "có đẹp như trong phim".

Khánh Huyền - Ảnh 2.

Diễn viên Khánh Huyền khiến khán giả bất ngờ khi vào vai bà Lý - Phó Chủ tịch Hội đồng của một trường quốc tế, nơi Mỹ Anh (Phương Oanh) muốn con trai học. Bà Lý có vẻ ngoài quý phái, sang trọng, tính tình kênh kiệu, bề trên. Bà là sếp của Hoàng Lam (Quỳnh Kool) - một cô em thân thiết với Mỹ Anh. Dù là một vai nhỏ nhưng diễn viên Khánh Huyền đã làm tốt và thuyết phục được khán giả. Cách thể hiện, bóc tách tính cách nhân vật bà Lý được Khánh Huyền khai thác rất tốt.

Khánh Huyền - Ảnh 3.

Khánh Huyền ở trong "Gió ngang khoảng trời xanh" khá thân thiết với diễn viên Trúc Mai - người thủ vai nhân vật Hồng.

Khánh Huyền - Ảnh 4.

Trước khi trở lại với bà Lý trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Khánh Huyền được biết là "bóng hồng" cuối cùng của cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh. Chị và nam nghệ sĩ quá cố hợp tác trong phim "Ngọt ngào và man trá". Bộ phim được phát sóng năm 1996 và sau gần 3 thập kỷ, "Ngọt ngào và man trá" vẫn còn trong ký ức của khán giả thế hệ 7-8X.

Khánh Huyền - Ảnh 5.

Với thế hệ gen Z sẽ ít bạn trẻ nhận ra Khánh Huyền là một diễn viên tài sắc một thời. Những năm thập niên 90 - 2000, chị được ví như "hoa hậu của màn ảnh Việt". Nữ diễn viên quá quen mặt với những phim Việt đình đám ngày xưa như: "Hát giữa chiều mưa"(đạo diễn Trần Phương), "Nụ tầm xuân", "Người nổi tiếng", "Vui buồn sau lũy tre" và nhiều rất nhiều phim được phát sóng vào khung "giờ vàng" thời điểm đó.

Khánh Huyền - Ảnh 6.

Hiện tại, sau nhiều thập kỷ, Khánh Huyền sống khép kín và họa hoằn lắm chị mới xuất hiện trên trang cá nhân chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình.

Khánh Huyền - Ảnh 7.

Dù vậy, tình yêu với nghệ thuật trong Khánh Huyền vẫn luôn đong đầy. Trong ảnh, nữ diễn viên đi dự một cuộc họp báo ra mắt phim với Thân Thúy Hà. Nhan sắc của nữ diễn viên vẫn xứng danh "hoa hậu màn ảnh Việt" ngày nào.

Khánh Huyền - Ảnh 8.

Thỉnh thoảng, khi có việc trở về Hà Nội, chị lại gặp bạn bè ôn lại những kỉ niệm xưa khi còn xuất hiện trên nhiều phim truyền hình miền Bắc.

Khánh Huyền - Ảnh 9.

Về đời tư, Khánh Huyền chọn cuộc sống bình dị kín tiếng. Sau những hào quang của danh xưng "hoa hậu màn ảnh Việt" thuở nào, Khánh Huyền Nam tiến đi theo tiếng gọi tình yêu. Chị không hối hận về việc rời bỏ Hà Nội để vào TP.HCM sinh sống vì nơi đây có tình yêu từ trái tim chị.

Khánh Huyền - Ảnh 10.

Sống ở thành phố mới, bắt đầu lại từ đầu, Khánh Huyền không còn xuất hiện trên truyền thông nhiều như trước. Nhưng may mắn thay khán giả vẫn nhớ đến chị và khi Khánh Huyền trở lại với những chương trình talkshow về phụ nữ, chị vẫn được đón nhận. Còn về đời thực, Khánh Huyền tận hưởng cuộc sống với những niềm vui giản dị như đi chạy cùng con gái hay tụ họp gia đình, bạn bè. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị nhưng ý nghĩa của Khánh Huyền.

Ảnh: FBNV

Đỗ Quyên
