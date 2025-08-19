Mỗi lần mẹ tôi làm món hấp này là cả nhà háo hức chờ đợi, cầm sẵn đũa ăn hết sạch ngay khi dọn ra
Khi món ăn được mẹ tôi dọn ra bàn ăn, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cầm đũa và ăn hết veo "trong vòng một nốt nhạc".
Nhà tôi dạo này thường "nghiện" món hấp. Đầu tiên là do thời tiết nắng nóng trong những ngày hè. Tiếp theo là vì hấp - phương pháp chế biến lành mạnh, giữ được hương vị nguyên bản của các nguyên liệu. Ngoài ra thời gian nấu nướng cũng nhanh, chỉ cần bạn sơ chế đủ nguyên liệu rồi cho vào nồi hấp, sau khoảng 10-15 phút là đã có món ăn sẵn sàng. Quan trọng nhất là hương vị của mỗi món hấp mẹ tôi làm thường rất ngon. Mỗi món ăn chúng tôi đều cảm nhận được độ tươi ngon và hương thơm hấp dẫn từ nguyên liệu. Món hấp cũng mềm và thanh hơn so với việc xào hoặc chiên trên lửa lớn. Ví dụ như món ăn hôm nay mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Nó là món hấp mà mỗi lần mẹ tôi thông báo sẽ làm là cả gia đình háo hức chờ đợi để được thưởng thức.
Món hấp này được làm với 3 nguyên liệu chính là cà chua, nấm mỡ và thịt bò. Sự kết hợp giữa thịt và rau củ này vừa thơm ngon lại bắt mắt với đầy màu sắc. Thịt bò ướp rồi được hấp trong hơi nước, vẫn giữ được độ ẩm, mềm mại và tươi ngon khó cưỡng. Nước dùng được tiết ra từ thịt và cà chua hòa quyện với nhau tạo nên hương vị đậm đà, tươi mát và hấp dẫn. Khi món ăn được mang ra, gia đình tôi đều đã sẵn sàng cầm đũa và ăn hết veo "trong vòng một nốt nhạc".
Không dài dòng nữa, ngay sau đây tôi chia sẻ lại với bạn cách làm món món thịt bò hấp cà chua và nấm mỡ mà mẹ tôi thường xuyên làm. Điều đặc biệt của món ăn là dù không cần thêm nước vào món ăn thì thịt bò vẫn tươi ngon, mềm mại, hấp dẫn và thơm ngon, nước dùng tiết ra từ các nguyên liệu rất ngon khi ăn cùng cơm. Giờ thì bạn hãy xem chi tiết các bước làm món hấp này ngay dưới đây nhé!
Nguyên liệu làm món thịt bò hấp cà chua và nấm mỡ
2 quả cà chua, 5-7 cây cái nấm mỡ (hoặc nấm hương tươi), 200g thịt thăn bò, 1-2 cây hành lá, 2 tép tỏi băm, một nhánh gừng băm nhỏ, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một ít bột nấm hương tươi, lượng gia vị vừa phải, 1 thìa canh bột năng, một chút dầu ăn.
Cách làm mòn thịt bò hấp cà chua và nấm mỡ
Bước 1: Rửa sạch cà chua sau đó thái miếng nhỏ và cho vào bát hoặc đĩa sâu lòng. Nấm mỡ bạn cho vào chậu nước có pha 1 thìa canh tinh bột (bột mì) và chút muối, khuấy rửa đều để loại bỏ tạp chất. Sau đó bạn rửa sạch nấm rồi cắt làm 4 phần hoặc nhỏ hơn tùy thích. Sau khi cắt xong bạn cho vào đĩa cùng cà chua. Bạn hãy dùng đũa đảo nhẹ, đều để cà chua và nấm phân bố xen kẽ nhau.
Bước 2: Thịt bò bạn đem rửa sạch sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước. Tiếp theo bạn thái thịt bò thành các lát mỏng. Hãy lưu ý thái thịt bò ngang thớ để tránh khi ăn bị dai. Sau đó bạn cho thịt bò đã thái vào bát, thêm một ít gốc hành lá thái nhỏ, tỏi băm, gừng băm nhỏ, gia vị, bột nấm hương tươi, dầu hào và nước tương, trộn đều cho đến khi thịt bò trở nên sệt lại. Sau đó, thêm một lượng bột năng vừa đủ vào, trộn đều để từng miếng thịt bò được phủ một lớp bột. Cuối cùng, thêm một ít dầu ăn vào, trộn đều và ướp trong 15 phút.
Bước 3: Tiếp theo bạn rắc một chút gia vị lên cà chua và nấm mỡ rồi rưới chút dầu ăn vào để 2 nguyên liệu thấm gia vị. Sau đó bạn cho từng lát thịt bò phủ lên trên nấm và cà chua. Dàn đều thành một lớp mỏng bên trên.
Bước 4: Khi mọi thứ đã hoàn tất, cho đĩa nguyên liệu vào xửng hấp. Đậy nắp nồi và bắt đầu hấp trên lửa lớn. Bắt đầu canh thời gian hấm từ khi nước sôi và bốc hơi lên. Sau khoảng 12-15 phút kể từ lúc nước sôi là món ăn chín, bạn tắt bếp và rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí là có thể thưởng thức.
Thành phẩm món thịt bò hấp cà chua và nấm mỡ
Những lát thịt bò mềm mịn khó cưỡng, cà chua và nấm thấm đẫm nước sốt thịt bò cũng vô cùng đậm đà. Ngay cả nước dùng của món ăn cũng rất ngon khi bạn trộn và ăn cùng cơm. Đây là một món ăn hoàn hảo mà cả gia đình tôi rất háo hức đón nhận ngay từ lúc mẹ còn đang chuẩn bị nguyên liệu. Bạn hãy thử làm ngay cho gia đình thưởng thức nhé!
Một số mẹo cần lưu ý khi nấu món thịt bò hấp cà chua và nấm:
- Khi ướp thịt bò, bạn có thể rắc một ít baking soda vào. Baking soda có thể làm mềm thịt. Bạn cũng có thể sử dụng "bột làm mềm" để ướp, giúp miếng thịt sau khi hấp mềm và ngọt ngon hơn.
- Tốt nhất nên rắc chút muối hoặc nước tương lên cà chua và nấm hương trước khi cho vào nồi hấp. Điều này sẽ giúp cà chua và nấm hương thấm gia vị trước, tránh tình trạng nhạt nhẽo sau khi món ăn hoàn thành.
GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.