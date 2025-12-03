Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Ăn trước các thực phẩm này trên bàn ăn sẽ giúp uống rượu không bị say

Thứ tư, 09:38 03/12/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi nạp vào cơ thể một lượng lớn thức uống có cồn sẽ gây ra cảm giác say xỉn, nôn ói… Vậy làm thế nào để uống rượu không say? Cùng tìm đáp án ở bài viết dưới đây.

Ăn sữa chua

Hàm lượng lớn keo thực vật có trong sữa chua có tác dụng bảo vệ thành dạ dày. Từ đó giúp giảm nồng độ cồn trong rượu, hạn chế tình trạng say xỉn.

Ăn cơm

Ăn no trước khi vào cuộc uống rượu cũng chính là cách tốt bạn nên làm. Chất cồn tiếp xúc với niêm mạc dạ dày và ruột sẽ được kiểm soát khi bạn ăn một chén cơm trước đó.

Cách uống rượu không say trong khi uống - Ảnh 1.

Ăn no trước khi vào cuộc uống rượu cũng chính là cách tốt bạn nên làm.

Thực phẩm giàu chất béo

Trước khi uống rượu bia, bạn nên ăn các loại thức ăn nhiều chất béo như bơ, phô mai… nhằm tạo một lớp màng ở niêm mạc dạ dày ruột. Đồng thời hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thụ cồn vào máu.

Vitamin và các loại chất chống oxy hóa

Bổ sung các loại viên uống, thực phẩm chức năng giàu vitamin và chất chống oxy hóa trước khi uống rượu sẽ làm hạn chế tình trạng nhức đầu, mệt mỏi khi sử dụng các thức uống có cồn.

Bánh mì nướng

Trong bánh mì chứa hàm lượng carbon lớn sẽ hấp thụ cồn giúp bạn. Do đó có thể hạn chế tình trạng say trước khi uống rượu.

Cách uống rượu không say trong khi uống - Ảnh 2.

Trong bánh mì chứa hàm lượng carbon lớn sẽ hấp thụ cồn giúp bạn.

Sữa

Một bí quyết uống rượu không say khác là uống sữa. Sữa giúp ngăn cản quá trình chuyển hóa acetaldehyde và làm giảm kích thích của rượu với dạ dày.

Cách uống rượu không say trong khi uống

Sử dụng thức uống có cồn là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến quá trình hấp thụ chất cồn của cơ thể. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng thêm các cách này trong lúc uống rượu bia.

Chọn loại rượu có nồng độ cồn nhẹ

Cách uống rượu không say đầu tiên là chọn loại có nồng độ cồn thấp. Chẳng hạn như rượu vang, rượu trái cây, bia với nồng độ cồn thấp… Tất nhiên sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng say xỉn hoặc khó chịu sau khi uống.

Không trộn lẫn rượu và nước có gas

Nhiều người cho rằng uống rượu hòa lẫn với nước có gas sẽ giúp dễ uống và lâu say hơn. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai, ngược lại còn thúc đẩy quá trình hấp thụ cồn trong máu diễn ra nhanh chóng hơn.

Cách uống rượu không say trong khi uống - Ảnh 3.

Không trộn lẫn rượu và nước có gas để uống.

Uống thật chậm

Cách uống rượu không say tiếp theo không nên bỏ qua là uống chậm. Nhâm nhi cũng là cách hay thay vì uống cách ồ ạt hoặc quá nhanh. Uống nhanh khiến cơ thể đối mặt với tình trạng xử lý một hàm lượng lớn cồn và khiến bạn dễ say hơn.

Không hút thuốc

Không những gây ra những bệnh nguy hiểm về phổi, mà thuốc lá còn khiến cồn hấp thụ nhanh hơn. Do đó, để kiểm soát tình trạng say, bạn hạn chế hút thuốc trong lúc uống rượu bia nhé.

Nói không với cocktail có chứa chất caffeine

Mặc dù cocktail mang lại cảm giác mới lạ, ngon miệng, nhưng lại là yếu tố khiến cơ thể mất nước nhiều hơn gây tình trạng buồn nôn, váng đầu và dễ say hơn.

Cách uống rượu không say trong khi uống - Ảnh 4.

Mặc dù cocktail mang lại cảm giác mới lạ, ngon miệng, nhưng lại là yếu tố khiến cơ thể mất nước nhiều hơn gây tình trạng buồn nôn, váng đầu và dễ say hơn.

Uống xen kẽ nước lọc và sử dụng đồ ăn

Thiếu nước là nguyên nhân gây ra tình trạng say. Vì vậy, để uống rượu không say bạn nên nạp thêm nước lọc, nước ép trái cây pha loãng để tránh việc cơ thể phải hấp thụ lượng cồn quá lớn.

Cách uống rượu không say trong khi uống - Ảnh 5.Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

GĐXH - Sức khỏe nói chung và hoạt động của tuyến giáp nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thận

Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thận

Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

Người bị thận yếu nên uống những loại nước này

Người bị thận yếu nên uống những loại nước này

Loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận

Loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận

Người bị bệnh này khi ăn hạt chia cần lưu ý những điều sau

Người bị bệnh này khi ăn hạt chia cần lưu ý những điều sau

Cùng chuyên mục

Nếu lười nấu nướng, chỉ cần 15 phút là xong món ăn mùi vị thơm ngon, hấp dẫn hơn mì xào ngoài tiệm

Nếu lười nấu nướng, chỉ cần 15 phút là xong món ăn mùi vị thơm ngon, hấp dẫn hơn mì xào ngoài tiệm

Ăn - 4 giờ trước

Bữa tối lười nấu nướng nhiều món phức tạp thì chỉ cần một đĩa này cũng đủ mang đến cho bạn cảm giác sảng khoái, ngon miệng, rất đáng thử!

4 cách chế biến từ quả lặc lè giúp hỗ trợ kiểm soát hấp thụ đường, phòng ung thư hiệu quả

4 cách chế biến từ quả lặc lè giúp hỗ trợ kiểm soát hấp thụ đường, phòng ung thư hiệu quả

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH - Người có tiền sử bệnh tiểu đường nên bổ sung quả lặc lè (lặc lày) vào chế độ ăn uống.

Ung thư phổi nên ăn gì?

Ung thư phổi nên ăn gì?

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư phổi đóng vai trò thiết yếu, ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân. Việc tìm hiểu và nắm rõ ung thư phổi nên ăn gì và kiêng ăn gì rất quan trọng.

Loại nguyên liệu này đang vào mùa, giá cực rẻ, dùng làm món bánh cực ngon ăn sáng, trưa hay tối đều hợp!

Loại nguyên liệu này đang vào mùa, giá cực rẻ, dùng làm món bánh cực ngon ăn sáng, trưa hay tối đều hợp!

Ăn - 21 giờ trước

Món ăn này có kết cấu mềm mại, sau khi hấp sẽ ngọt và mềm mịn, rất thích hợp làm món tráng miệng hoặc món chính cho bữa sáng hay lúc đói bụng buổi tối.

Thực phẩm nên ăn khi bị tiêu chảy

Thực phẩm nên ăn khi bị tiêu chảy

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Bị tiêu chảy nên ăn gì để nhanh chóng hồi phục? Tham khảo bài viết sau để biết một số loại thực phẩm nên ăn khi gặp phải tình trạng này.

Top 7 quán lẩu vỉa hè cứ trời lạnh là kín khách

Top 7 quán lẩu vỉa hè cứ trời lạnh là kín khách

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Trời trở lạnh, nhiều người lại thèm được quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nhúng từ từ những món rau, thịt tươi ngon để cảm nhận hương vị mùa đông đang đến gần.

Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng

Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng

Ăn - 1 ngày trước

Với 2 nguyên liệu quen thuộc bạn chỉ cần ướp thêm cùng vài gia vị và đem hấp thế là có một món ăn mà chỉ cần ngửi thoáng qua hương thơm thôi cũng đủ kích thích vị giác!

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả 'đen sì' này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả 'đen sì' này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn quen thuộc, loại quả “đen sì” này còn nổi tiếng với công dụng dưỡng gan, tốt cho xương và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Làm các món ngon ngày lạnh, bạn chỉ thêm vài quả vào càng tăng thêm độ thơm ngon.

Loại siêu thực phẩm, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương có sẵn ở biển Việt Nam, chế biến nhiều món ngon

Loại siêu thực phẩm, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương có sẵn ở biển Việt Nam, chế biến nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Được biết đến rộng rãi tại các quốc gia châu Á khác, loại siêu thực phẩm từ biển này ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới.

Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Ăn - 1 ngày trước

Dù áp chảo, xào, luộc, chiên giòn, nấu lẩu hay hầm lâu, phần thịt heo này vẫn giữ được độ mềm và ngọt, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ em răng yếu.

Xem nhiều

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn

GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.

Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Ăn
Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Ăn
Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top