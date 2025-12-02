Thực phẩm nên ăn khi bị tiêu chảy

Tinh bột và ngũ cốc ít chất xơ

Mặc dù chất xơ là một chất dinh dưỡng quan trọng giữ cho nhu động ruột của bạn hoạt động đều đặn, nhưng chế độ ăn ít chất xơ được khuyến nghị khi bạn bị tiêu chảy vì nó giúp tiêu hóa dễ dàng hơn và giảm tần suất đi vệ sinh.

Các thực phẩm khuyên dùng khi bị tiêu chảy gồm: Cơm trắng, bánh mì trắng hoặc yến mạch vì chứa rất ít chất xơ, nhờ đó rất dễ tiêu hóa.

Rau luộc

Rau là một lựa chọn tốt cho sức khoẻ vì chúng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu. Tuy nhiên, rau sống có thể khó tiêu hóa hơn và có thể gây khó chịu ở dạng đầy hơi và chướng bụng.

Vì vậy rau luộc có thể dễ tiêu hóa hơn khi bạn bị tiêu chảy. Các loại rau luộc khuyên dùng gồm: các loại đậu, khoai tây hoặc cà rốt.

Canh/Súp và bánh quy giòn

Các loại canh/súp có thể giúp bổ sung lượng chất lỏng và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Trong khi bánh quy giòn rất hữu ích vì chúng thường có hàm lượng muối cao.

Tiêu chảy có thể dẫn đến mất đáng kể chất lỏng và chất điện giải, là những khoáng chất như natri và kali, do đó thức ăn mặn có thể giúp bổ sung những khoáng chất đã mất.

Thịt gà

Thực phẩm nhiều dầu mỡ có hàm lượng chất béo cao có thể làm cho bệnh tiêu chảy của bạn trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy hãy chọn các loại thịt ít chất béo và dễ tiêu hoá như thịt gà.

Tuy nhiên bạn chỉ nên chế biến thịt đơn giản như hấp hoặc luộc và không nêm quá nhiều gia vị, vì gia vị có thể gây kích ứng hệ thống tiêu hóa.

Thực phẩm có chứa lợi khuẩn probiotic

Một nghiên cứu cho rằng thực phẩm có men vi sinh - thường được gọi là vi khuẩn "tốt" - có thể rút ngắn thời gian bị tiêu chảy. Men vi sinh hoạt động bằng cách giải phóng các hóa chất phân hủy các độc tố gây hại do vi khuẩn không lành mạnh có thể gây bệnh, bao gồm tiêu chảy.

Probiotic đã trở nên rất phổ biến và được tìm thấy trong một số loại thực phẩm, bao gồm: Sữa chua, Kombucha, Kefir (đây là một loại thức uống làm từ sữa lên men bằng các hạt kefir có chứa vi khuẩn lactic, men và polysaccharides. Loại thức uống này có lợi ích không thua kém các loại sữa chua khác), dưa cải bắp, kim chi.

Điều quan trọng cần lưu ý là, tùy thuộc vào nguyên nhân gây tiêu chảy, có thể cân nhắc tránh một số thực phẩm từ sữa như sữa chua. Đặc biệt nếu tiêu chảy có liên quan đến không dung nạp đường sữa.

Ngoài ra, nước dừa là một thức uống tuyệt vời để giải đáp cho câu hỏi "Bị tiêu chảy nên ăn gì". Kali và natri là những chất dinh dưỡng quan trọng đối với nhiều chức năng của cơ thể, nhưng được bài tiết một lượng lớn khi bị tiêu chảy.

Do đó, bạn có thể uống thêm nước dừa như một loại nước điện giải, giúp bổ sung những khoáng chất bị hao hụt. Hoặc bạn có thể uống các loại trà không chứa caffein, như trà chanh, hoa cúc để làm dịu và giảm bớt sự khó chịu.