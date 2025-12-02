Ung thư phổi nên ăn gì?

Trái cây và rau xanh

Trái cây và rau xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp giảm triệu chứng bệnh, cung cấp vitamin và các khoáng chất thiết yếu cho người mắc ung thư phổi. Ngoài ra, các loại thực phẩm này cũng giàu carbohydrate có lợi, hỗ trợ cơ thể sản xuất năng lượng cần thiết.

Trong các loại rau có màu xanh chứa nhiều folate, đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành tế bào hồng cầu và giúp tế bào phát triển khoẻ mạnh.

Các loại quả có màu cam như cam, quýt, đu đủ… cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang thắc mắc ung thư phổi.

Trong những loại trái cây màu cam có chứa nhiều carotenoid, có tác dụng tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa sự nhiễm trùng…

Trong khi đó, quả mọng (chẳng hạn như mâm xôi, việt quất, dâu tây…) chứa nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hoá, những chất được cho là có khả năng giảm nguy cơ ung thư.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt là nguồn cung cấp chất xơ và dinh dưỡng dồi dào hơn so với các loại ngũ cốc đã được tinh chế. Đặc biệt, loại thực phẩm này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác, bao gồm cả bệnh tim mạch và ung thư.

Bên cạnh đó, các loại ngũ cốc như lúa, gạo, mạch, kê, ngô, yến mạch... cung cấp vitamin B và carbohydrate kích thích sản xuất serotonin - hormone có tác dụng giảm cảm giác chán ăn, lo âu và buồn bực.

Các sản phẩm từ sữa

Các sản phẩm từ sữa như sữa, phô mai, và sữa chua chứa một lượng lớn canxi và protein, cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch.

Tình trạng mệt mỏi và chán ăn là các triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân ung thư phổi. Do đó, người bệnh nên sử dụng sữa trong những bữa ăn phụ nhằm bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Uống nhiều nước

Bệnh nhân nên uống từ 2-2,5 lít nước mỗi ngày nhằm giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước. Ngoài ra bệnh nhân có thể bổ sung các loại nước ép trái cây khác để làm đa dạng thêm chế độ dinh dưỡng.

Thức ăn mềm, dễ tiêu hóa

Người mắc bệnh ung thư phổi nên ưu tiên các loại đồ ăn nhạt và tránh ăn đồ mặn để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vào đó, người bệnh nên tập trung vào các thực phẩm giàu chất xơ và dễ tiêu hóa như súp, cháo...

Chất béo thực vật

Các nguồn chất béo rất có lợi cho cơ thể, giúp kích thích quá trình hấp thụ dưỡng chất, từ đó ngăn chặn tình trạng giảm cân không mong muốn ở bệnh nhân ung thư phổi.

Ngoài ra, bác sĩ còn khuyến khích người bệnh bổ sung các loại hạt ngũ cốc, bơ đậu phộng vào chế độ ăn uống. Các loại thực phẩm này có thể được thêm vào các món salad hoặc sử dụng làm ngũ cốc, sữa chua.

Các nguồn chất béo thực vật dồi dào (bao gồm dầu ô liu, dầu hạt cải, dầu đậu phộng) cũng nên được tích hợp vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của bệnh nhân.

Uống nước trà xanh mỗi ngày

Uống 2 tách trà xanh mỗi ngày có thể hỗ trợ cơ thể bệnh nhân ung thư phổi hấp thụ các hợp chất polyphenols có trong trà xanh. Điều này giúp kích hoạt khả năng chống oxy hóa và ngăn ngừa quá trình phát triển của ung thư một cách hiệu quả.

