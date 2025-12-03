Người bị ung thư phổi nên kiêng ăn gì?
GĐXH - Chế độ ăn không phù hợp có thể làm bệnh tiến triển xấu, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng và tăng tác dụng phụ từ điều trị. Việc nhận biết và hạn chế các thực phẩm không tốt sẽ giúp bệnh nhân ung thư phổi duy trì sức khỏe và chất lượng sống.
Thức ăn gây kích ứng hoặc khó nuốt
Bệnh nhân ung thư phổi, đặc biệt khi xạ trị vùng ngực, thường gặp viêm thực quản và khó nuốt. Thức ăn cứng, cay, nóng hoặc nhiều gia vị có thể gây đau rát, kích thích niêm mạc và làm khó tiêu hóa.
Hạn chế nhóm thực phẩm này giúp giảm tổn thương thực quản, bảo vệ đường tiêu hóa và cải thiện khả năng ăn uống hàng ngày. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo cơ thể hấp thu đầy đủ dưỡng chất cần thiết.
Thực phẩm nhiều dầu mỡ, khó tiêu
Các món nhiều dầu mỡ dễ gây buồn nôn, nôn mửa, vốn là triệu chứng phổ biến khi bệnh nhân hóa trị hoặc xạ trị. Chúng cũng làm giảm khả năng hấp thu năng lượng và protein, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.
Hạn chế thực phẩm chiên rán, thức ăn béo sẽ giúp bệnh nhân kiểm soát triệu chứng, duy trì cân nặng, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và cải thiện sức khỏe tổng thể trong quá trình điều trị.
Đồ uống chứa cồn
Đồ uống chứa cồn có thể gây hại cho người bị ung thư phổi qua nhiều cơ chế: Cồn có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, làm giảm khả năng cơ thể chống lại tế bào ung thư và tăng nguy cơ nhiễm trùng.
Cồn có thể tương tác với thuốc điều trị, làm giảm hiệu quả hoặc tăng tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị. Tiêu thụ cồn làm tăng tính thấm của ruột, cho phép độc tố xâm nhập vào gan và gây viêm. Điều này đặc biệt nguy hiểm, có thể gây suy gan, nhất là khi ung thư phổi đã có dấu hiệu di căn đến gan.
Do đặc tính gây viêm, cồn có thể gián tiếp thúc đẩy các tổn thương ở mô phổi tiến triển, làm nặng thêm các triệu chứng như ho, khó thở và đau ngực.
Hấp thụ cồn còn gây mất nước nội bào, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và khả năng phục hồi của cơ thể.
Vì vậy, người bị ung thư phổi nên kiêng một số đồ uống chứa cồn, cần hạn chế / tránh tiêu thụ bao gồm bia, rượu vang, rượu mạnh (whisky, vodka, rum), cocktail chứa cồn, cider (rượu táo)…
Thực phẩm chứa nhiều caffeine
Caffeine có thể gây mất nước và kích thích hệ thần kinh, dẫn đến mất ngủ, lo âu và mệt mỏi, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Đối với người bị ung thư phổi, mất nước có thể làm đặc đờm, gây khó khăn trong việc hô hấp, dẫn tới các cơn ho thường xuyên.
Mặt khác, caffeine cũng có thể tương tác với thuốc điều trị, làm giảm hiệu quả hoặc tăng tác dụng phụ. Vì vậy, người bị ung thư phổi nên kiêng ăn gì, uống gì có chứa caffeine, chẳng hạn như trà xanh, nước tăng lực, cà phê, cacao, sô-cô-la…
Thực phẩm nhiều đường
Tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể tăng đường huyết, tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển. Đường cũng góp phần gây viêm nhiễm và suy giảm hệ miễn dịch, làm nặng thêm các triệu chứng và tác dụng phụ của điều trị.
Ngoài ra, đường góp phần tăng cân không mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và chức năng gan. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với người bệnh có các dấu hiệu suy giảm chức năng gan do ung thư di căn từ phổi.
Vì vậy, người bị ung thư phổi nên kiêng uống gì chứa nhiều đường, chẳng hạn như nước ngọt, bánh kẹo ngọt, mứt, nước trái cây đóng hộp có đường, mật ong…
Thức ăn có nguy cơ nhiễm khuẩn
Do hệ miễn dịch suy yếu, bệnh nhân ung thư phổi dễ bị nhiễm trùng từ thực phẩm sống hoặc chưa tiệt trùng. Các thực phẩm như sushi, rau sống chưa rửa kỹ hay sữa chưa tiệt trùng là những món cần tránh.
Việc loại bỏ các thực phẩm này giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ cơ thể và đảm bảo quá trình điều trị diễn ra an toàn. Đồng thời, bệnh nhân cũng cần ưu tiên thực phẩm nấu chín kỹ và vệ sinh tốt.
GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.