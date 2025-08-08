Món đậu phụ rán xong làm thêm bước này giòn rụm thơm nức: Tưởng đơn giản mà ngon bất ngờ!

Từ bao đời nay, đậu phụ vẫn luôn là món ăn gắn liền với bữa cơm của người Việt, vừa rẻ, vừa dễ nấu lại tốt cho sức khỏe. Được ví như "thịt thực vật", đậu phụ cung cấp lượng đạm thực vật dồi dào, ít béo, dễ tiêu hóa và phù hợp với mọi độ tuổi. Trong muôn vàn cách chế biến đậu, có một món cực kỳ đơn giản nhưng ai ăn cũng tấm tắc khen ngon: Đậu phụ chiên giòn rưới dầu hành.

Món ăn này không cầu kỳ, không cần nhiều gia vị, nhưng lại gây thương nhớ nhờ lớp vỏ giòn rụm, bên trong mềm mịn, hòa quyện cùng hương hành phi thơm lừng. Hãy cùng khám phá bí quyết làm món này thật ngon, cùng với một số kiến thức thú vị về các loại đậu phụ để chọn nguyên liệu cho đúng chuẩn nhé!

Đậu phụ – "Thịt thực vật" dễ nấu, tốt cho sức khỏe

Đậu phụ (hay còn gọi là đậu hũ, tào phớ đặc) là một trong những thực phẩm truyền thống lâu đời của người châu Á, được mệnh danh là "thịt thực vật" nhờ hàm lượng đạm cao và chất lượng dinh dưỡng vượt trội. Được làm từ sữa đậu nành tươi kết hợp với chất đông tụ, đậu phụ có thể sản xuất quanh năm, không phụ thuộc mùa vụ, và vô cùng đa dạng trong cách chế biến.

Hiện nay, trên thị trường phổ biến 3 loại đậu phụ chính:

Đậu phụ cứng, đậu già: Có hàm lượng nước thấp (khoảng 85%), nhờ đó mà chắc, dai và dễ chiên rán. Vị ngậy và bùi. Phù hợp với các món chiên, xào.

Đậu phụ mềm, đậu non): Có hàm lượng nước cao (khoảng 90%), mềm, mịn, ngọt hậu và thơm mùi đậu. Phù hợp với món nấu canh, hấp hoặc ăn kèm lẩu.

Đậu phụ lụa (silken tofu): Còn gọi là đậu phụ Nhật, làm bằng chất đông tụ hiện đại (gluconolactone), mềm mượt như kem, thường đóng hộp kín, bảo quản được lâu. Thích hợp cho món tráng miệng hoặc nấu canh nhẹ.

Khi chọn mua đậu phụ, hãy để ý đến độ đàn hồi, vết cắt mịn, không bở nát, không có mùi lạ và bề mặt không bị nhớt. Đậu ngon thường có mùi đậu nành thơm nhẹ và màu trắng ngà tự nhiên.

Công thức món đậu phụ chiên giòn rưới dầu hành – giòn ngoài, mềm trong, thơm nức mũi

Nguyên liệu cần chuẩn bị (2–3 người ăn):

- Đậu phụ cứng (loại Bắc hoặc đậu làng Mơ): 400g

- Bột mì hoặc bột chiên khô: 60g

- Hành lá thái nhỏ: 1–2 cây

- Dầu ăn: 40ml, nước tương (xì dầu): 1 thìa canh

- Muối, đường: mỗi thứ một ít

- Mè trắng rang chín: một nhúm nhỏ

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế đậu phụ

Đậu rửa nhẹ cho sạch, thấm khô bằng khăn giấy, cắt thành lát vuông dày khoảng 1cm. Không nên thái mỏng quá vì khi chiên sẽ dễ vỡ và khô.

Bước 2: Áo bột cho đậu

Lăn từng miếng đậu qua lớp bột mì mỏng, sao cho phủ đều các mặt. Lớp bột này sẽ giúp đậu giòn hơn và giữ được hình dáng khi chiên.

Bước 3: Chiên đậu phụ

Đun nóng dầu trong chảo, sau đó cho đậu vào chiên lửa vừa. Trở đều hai mặt đến khi vàng ruộm, giòn nhẹ là được. Vớt ra giấy thấm dầu.

Bước 4: Pha sốt dầu hành

Trộn nước tương, muối, một chút đường với nhau để tạo thành nước sốt vừa miệng.

Bước 5: Hoàn thiện món ăn

Xếp đậu ra đĩa, rắc hành lá thái nhỏ và mè rang lên mặt. Đun nóng dầu chiên lại một lần nữa (nóng già), rồi rưới trực tiếp lên đậu và hành – tiếng xèo xèo thơm nức sẽ đánh thức mọi giác quan!

Đậu phụ chan dầu hành là món ăn mang tinh thần "ít mà chất": Ngon, nhanh, tiết kiệm, bổ dưỡng. Lớp vỏ giòn rụm, phần ruột mềm ngọt, thấm đẫm hương hành thơm phức, thêm chút mằn mặn từ nước tương, beo béo của mè… tất cả hòa quyện tạo nên món ăn thanh đạm mà cuốn hút.

Món này đặc biệt hợp ăn cùng cơm nóng, cháo trắng hoặc bún tươi. Ngoài ra, nếu có thời gian, bạn có thể biến tấu bằng cách rưới thêm nước sốt cay ngọt, sốt me hoặc làm thành món đậu sốt hành gừng cũng rất hấp dẫn.

Đậu phụ không chỉ là nguyên liệu dân dã quen thuộc mà còn là "bảo bối" cho những bữa cơm lành mạnh. Với một chút tỉ mỉ, một chút sáng tạo, món đậu phụ chiên dầu hành hoàn toàn có thể trở thành "ngôi sao" trên mâm cơm nhà bạn. Thay vì ra ngoài tiệm, tại sao không thử tự tay làm món ăn này cho gia đình dịp cuối tuần?

Hương vị của món ăn đôi khi không nằm ở nguyên liệu đắt đỏ, mà ở sự chăm chút và niềm vui khi được vào bếp. Đậu phụ – đơn giản nhưng ấm áp, như chính tình cảm gia đình vậy. Hãy lưu lại công thức này, chia sẻ cho bạn bè và cùng nhau lan tỏa niềm vui từ những món ăn giản dị.

Chúc bạn thực hiện thành công!