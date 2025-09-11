Mới nhất
Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen

Thứ năm, 14:09 11/09/2025
Món hấp này được chế biến từ 3 loại nguyên liệu cực quen thuộc, cách làm lại đơn giản. Món ăn không chỉ thơm ngon mà còn bổ dưỡng, phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ.

Hãy cùng khám phá món hấp làm cực nhanh gọn này. Bạn có thể làm món ăn trong những ngày bận rộn, ít thời gian dành cho việc nấu nướng. Món ăn này được chế biến chủ yếu từ 3 loại nguyên liệu quen thuộc là thịt băm, củ sen và ngô ngọt với cách làm đươn giản và nhanh chóng. Món ăn không chỉ thơm ngon mà còn bổ dưỡng, phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ. Thịt băm mềm mịn hòa quyện cùng vị giòn ngọt của củ sen và ngô ngọt, chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi thực khách, ngay cả với những người khảnh ăn. Hãy thêm món thịt băm hấp củ sen ngô ngọt vào thực đơn gia đình bạn ngay hôm nay!

Nguyên liệu làm món thịt băm hấp củ sen và ngô ngọt

150g thịt lợn băm, 1 củ sen nhỏ, 1 quả trứng gà, 40g ngô ngọt, 5ml rượu nấu ăn, 15ml nước tương, 5g dầu ăn, một ít hành lá thái nhỏ.

Cách làm món thịt băm hấp củ sen và ngô ngọt

Bước 1: Cho thịt băm vào bát, thêm rượu nấu ăn và dầu ăn vào thịt lợn băm rồi trộn đều.

Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen- Ảnh 1.

Bước 2: Củ sen rửa sạch, gọt vỏ sau đó băm nhỏ hoặc thái hạt lựu.

Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen- Ảnh 2.

Bước 3: Cho củ sen vào đĩa rồi dàn đều.

Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen- Ảnh 3.

Bước 4: Cho thịt băm đã trộn lên trên củ sen rồi dàn đều.

Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen- Ảnh 4.

Bước 5: Dưới đều dầu mè lên trên đĩa thịt, sau đó rắc đều ngô ngọt vào.

Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen- Ảnh 5.

Bước 6: Tạo một lỗ nhỏ giữa đĩa thịt rồi đập trứng vào.

Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen- Ảnh 6.

Bước 7: Rắc chút hành lá thái nhỏ hoặc rau mùi lên trên.

Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen- Ảnh 7.

Bước 8: Cho đĩa thịt vào nồi hấp đã đun sôi. Hấp thịt trong khoảng 15 phút là thịt chín. Rưới đều nước tương lên trên đĩa thịt hấp là xong.

Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen- Ảnh 8.

Thành phẩm món thịt băm hấp củ sen và ngô ngọt

Thịt băm hấp củ sen ngô ngọt là một món ăn mát lành ngon miệng. Món ăn hoàn thành nhanh chóng mà thịt mềm thơm kết hợp với củ sen và ngô ngọt vừa giòn vừa ngọt rất đưa vị. Món ăn có cả thịt lẫn rau nên giúp cân bằng dinh dưỡng. Đặc biệt, món thịt hấp này rất tốt cho sức khỏe người già và trẻ nhỏ.

Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khen- Ảnh 9.

Lưu ý: Thêm một ít rượu nấu ăn và dầu ăn vào thịt băm sẽ giúp cho thịt băm được mềm và thơm hơn.

Trước khi hấp thịt băm, rưới một chút dầu mè lên đĩa thịt sẽ giúp món ăn được thơm và ngọt ngon hơn.

Chúc bạn làm được món thịt băm hấp củ sen ngô ngọt thật ngon miệng nhé!

Liên Phạm - Nguồn: Dougo
