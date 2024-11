Món quà chúc mừng 20/11 có một không hai của em bé vùng cao khiến dân tình ai nấy đều bật cười

Trong clip được chia sẻ trên TikTok, một cô giáo vùng cao đã ghi lại khoảnh khắc nhận quà 20/11 từ những học sinh nhỏ của mình. Clip đã nhanh chóng nhận được nhiều lời bình luận xôn xao vì những món quà rất dễ thương từ các em nhỏ dành tặng cho người cô giáo của mình.

Một em bé nam đã cho hai con cua được đựng trong một chiếc chai nhựa trong suốt và ngại ngùng nói: "Con chúc cô bò nhanh như con cua". Một em bé nhỏ khác cũng trong lớp học đã tặng cho cô giáo một món quà nhân ngày 20/11 là một bịch gạo với lời chúc "chúc cô ăn cơm để lớn hơn". Tương tự, một học sinh nhỏ trong lớp đã tặng cho cô chiếc váy dân tộc xinh xắn của mình với lời chúc "chúc cô thoải mái ăn cơm mà không béo"...

Nhìn những gương mặt ngây ngô, ánh mắt lấp lánh của những cô cậu học trò hồn nhiên, ai ai cũng thấy được tình cảm yêu thương khi được tặng quà và nói lời chúc mừng cô giáo.

Em bé mang chiếc chai nhựa trong suốt đựng cua bên trong để tặng cô giáo. (Ảnh chụp màn hình)

Đoạn clip chỉ dài 4 phút nhưng đã thu hút được hơn 14 triệu lượt xem và gần 800 nghìn lượt thích cùng nhiều lượt bình luận. Khi xem được clip, nhiều người đã tỏ ra rất xúc động: "Vừa vui, vừa buồn cười nhưng lại thấy thương cô giáo vùng cao thiệt thòi đủ thứ", "Phải nói trẻ em vùng cao dễ thương và đáng yêu thật", "Chúng tôi là những giáo viên vùng cao dù thiệt thòi rất nhiều nhưng cũng rất vui vẻ xúc động trước những tình cảm và món quà ý nghĩa, thực tế của các em vùng cao", "Cua phải cua to nhất, gừng cũng đào củ to nhất, hoa phải đẹp nhất, gừng cũng đào củ to nhất, hoa phải đẹp nhất,.. những món quà của các bé được lựa chọn kĩ càng, đẹp,... các bé đáng yêu quá", "Các con dễ thương lắm, vừa xem vừa buồn cười, thương cô giáo vùng cao thiệt thòi. Chúc cô luôn mạnh khỏe, tâm huyết cùng các con trên con đường đến bến bờ thành người"...

Được biết, chủ tài khoản @mittonu6 là cô giáo Nguyễn Kim Hồng đang công tác tại Trường Tiểu học số 2 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Các em học sinh trong lớp đều là người dân tộc Mông, thuộc diện hộ nghèo, có em còn nói tiếng Việt chưa sõi.

Trong nội dung chia sẻ clip, cô Kim Hồng bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến các em học sinh nhỏ của mình: "Cảm ơn những món quà đặc biệt chứa đựng nhiều tình cảm, sự chân thành và lòng biết ơn mà các em đã dành tặng cô. Điều đó làm cô cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc. Cô tự hào khi được dạy dỗ các em. Dù các em có hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng tấm lòng của các em thật đáng trân trọng và đáng quý. Đó là nguồn động viên lớn đối với cô trong ngày Tết đặc biệt này. Cô sẽ luôn là nguồn động viên và hỗ trợ cho các em trên con đường học tập. PS: Chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2024".

