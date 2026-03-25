Món rau ngon thưởng thức ngay khi còn kịp trong tháng Ba: Nguyên liệu rẻ mà ăn ngon miệng hơn cả món thịt

Ngày nay, với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong nông nghiệp mà chúng ta có thể ăn nhiều loại rau quanh năm. Rau bina/cải bó xôi cũng là một trong những loại rau như thế. Tuy nhiên, trong quan điểm của những người nội trợ có kinh nghiệm lâu năm thì họ vẫn thường nói với nhau rằng: "Rau bina tháng Ba ngon hơn nhân sâm", có nghĩa là rau bina ngon nhất và mềm nhất vào mùa này. Nếu bỏ lỡ, bạn sẽ phải đợi đến năm sau mới được ăn loại rau chất lượng tốt nhất!

Rau bina dù nấu theo cách nào cũng mang lại giá trị dinh dưỡng nhất định và ngon miệng. Nếu bạn quen nấu canh rau bina thịt bằm, rau bina xào tỏi, nhúng lẩu hoặc làm sinh tố... thì hôm nay hãy làm món ăn nhẹ nhàng, thanh mát. Đó là rau bina trộn nấm kim châm. Món ăn này tươi ngon, giòn tan và hoàn hảo cho bữa cơm mùa xuân.

Rau bina rất giàu sắt, canxi, vitamin C và chất xơ, đặc biệt thích hợp cho người trung niên và người cao tuổi. Nấm kim châm rất giàu lysine và arginine, niacin, thiamine và riboflavin, đây là những thành phần rất cần thiết cho các chức não, đặc biệt tốt cho việc thúc đẩy sự phát triển trí não. Bên cạnh đó thêm một ít cà rốt vào món ăn để bổ sung carotene - một chất rất tốt cho mắt.

Sự kết hợp của ba nguyên liệu này thanh mát, ngon miệng và tốt cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp với các gia đình có người già và trẻ em. Ngay dưới đây là công thức chi tiết của món ăn này!

Nguyên liệu làm món rau bina trộn nấm kim châm

300g rau bina, 1 gói nấm kim châm, nửa củ cà rốt, nửa củ tỏi, vài quả ớt khô hoặc ớt tươi tùy thích (nếu không ăn được cay bỏ qua nguyên liệu này), 2 muỗng canh mè trắng rang, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, một chút muối, lượng dầu oliu vừa phải.

Cách làm món rau bina trộn nấm kim châm

Bước 1: Cắt bỏ rễ rau bina, rửa sạch và để ráo nước. Sau đó cắt thành từng đoạn dài khoảng 5cm. Gọt bỏ vỏ cà rốt, rửa sạch rồi dùng dụng cụ bào để bào thành những sợi mỏng. Bạn cũng có thể dùng dao cắt, nhưng những sợi cắt chắc chắn sẽ không được mịn và đều như khi bào. Cắt bỏ phần rễ của nấm kim châm, sau đó xé chúng thành từng cụm nhỏ, rửa sạch. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ. Ớt khô rửa sạch và cắt nhỏ.

Bước 2: Cho tỏi băm, ớt cắt miếng và 2 muỗng canh hạt mè trắng vào một chiếc bát. Đun nóng dầu oliu (hoặc dầu ăn) đổ lên phần tỏi ớt để kích thích mùi thơm. Tiếp theo, cho nước tương, dầu hào, một chút muối vào bát. Khuấy đều bằng thìa, như vậy là nước sốt trộn đã hoàn thành.

Bước 3: Đổ lượng nước vừa đủ vào nồi sau đó bật bếp ở mức lửa lớn để đun sôi. Khi nước gần sôi, cho thêm vài giọt dầu ăn. Điều này sẽ giúp rau chần có màu xanh tươi hơn và hấp dẫn hơn! Khi nước sôi, trước tiên cho cà rốt bào sợi vào chần trong khoảng 30 giây. Sau đó cho nấm kim châm vào và chần chung khoảng 1 phút, hoặc cho đến khi nấm mềm. Dùng muỗng có lỗ để vớt chúng ra và cho ngay vào nước đá lạnh để giúp chúng giòn hơn.

Bước 4: Giữ cho nước trong nồi luôn sôi, sau đó cho rau bina vào chần. Rau bina chín rất nhanh, chỉ cần 30 giây là đủ, nếu không nó sẽ bị dai. Khi rau bina chuyển sang màu xanh tươi hơn, nhanh chóng vớt ra và rửa sạch với nước lạnh. Rau bina chứa axit oxalic, và chần qua nước sôi sẽ loại bỏ hầu hết axit oxalic, làm cho rau bớt đắng và tốt hơn cho sức khỏe. Sau khi rau nguội, vớt ra để ráo nước.

Bước 5: Cho rau bina đã chần, nấm kim châm và cà rốt bào sợi ra, rồi cho tất cả vào một bát lớn. Đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và dùng đũa trộn đều tất cả các nguyên liệu sao cho rau củ và nấm đều được phủ đều nước sốt. Bạn có thể khuấy thêm một lúc nữa, hoặc cho vào tủ lạnh nửa tiếng trước khi ăn để món ăn ngon hơn! Sau đó cho rau bina trộn nấm kim châm ra đĩa, sắp xếp chúng một cách khéo léo để màu sắc nổi bật và trông hấp dẫn hơn.

Thành phẩm món rau bina trộn nấm kim châm

Rau bina xanh mướt, nấm kim châm thấm nước sốt có màu vàng óng, cà rốt bào sợi màu cam đỏ khiến món ăn trở nên vô cùng nổi bật trên bàn ăn. Các nguyên liệu quyện vào nhau, vị giòn ngon đậm đà thêm vừng rang thơm bùi đưa vị vô cùng. Đây quả là món ăn tuyệt vời!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món rau bina trộn nấm kim châm!