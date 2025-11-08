Món rau người Nhật rất chuộng vì khả năng ngừa ung thư, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Cua khi mua ở chợ về nhớ thả vào trong thau nước để bảo đảm cua được sạch. Sau đó bắt đầu rửa với nước nhiều lần để sạch hết tất cả mọi bùn đất còn lại ở trong cua. Tiếp theo, khi cua đã sạc, hãy bóc mai và bỏ yếm cua đi. Trong quá trình bóc cua nhớ lấy gạch cua để riêng. Cho cua vào cối giã nhuyễn sau đó cho nước lọc vào để lọc cuaa. Lưu ý chỉ lấy phần nước còn xác cua thì bỏ đi. Rau đay và rau mồng tơi hãy nhất lấy phần non ngâm qua nước muối khoảng 5 đến 10 phút rồi, Sau đó để ráo rồi thực hiện cắt nhỏ. Mướp gọt sạch vỏ và cắt thành miếng vừa ăn. Cho tất cả nước cua vào nồi, sau đó đun sôi. :Lúc bắt đầu sôi, cần hạ bớt lửa để bảo đảm thịt cua sẽ không bị bể và tràn ra ngoài. Khi cua bắt đầu sôi lên, hãy cho mướp, rau đay và rau mồng tơi vào, sau đó khuấy mắm tôm cho vào nồi nước đang sôi. Vặn lửa to thêm một chút để nồi canh sôi nhanh hơn, sau đó nêm nêm đủ gia vị vừa ăn. Cho chảo lên bếp và đổ một ít dầu ăn vào, cho thêm 1 củ hành khô phi vàng sau đó cho gạch cua vào đảo đều tay trong vòng vài phút. Tiếp tục, đổ phần gạch cua vừa xào vào nồi canh. Cuối cùng, chỉ việc múc canh ra tô và bắt đầu thưởng thức.