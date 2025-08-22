Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z

Thứ sáu, 10:00 22/08/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đông Nhi hơn đàn em Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân cả giáp vẫn không hề lép vế khi đứng chung khung hình mới đây.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng "trốn con" đi hẹn hò ở Thái LanĐông Nhi và Ông Cao Thắng 'trốn con' đi hẹn hò ở Thái Lan

GĐXH - Đông Nhi và Ông Cao Thắng rất hiếm có những chuyến đi riêng kể từ khi có con.

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z - Ảnh 2.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh lộng lẫy tạo dáng cùng 3 mỹ nhân đình đám: Ca sĩ Đông Nhi và 2 Hoa hậu là Thanh Thủy và Đoàn Thiên Ân tại một sự kiện ở Thái Lan.

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z - Ảnh 3.

Trong hình, 4 người đẹp Việt lên đồ sang chảnh, ăn ý với concept đen trắng. Dù lớn tuổi nhất và đã là mẹ 2 con nhưng có thể thấy Đông Nhi không hề lép vế so với 3 đàn em.

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z - Ảnh 4.

"Bà mẹ 2 con" Đông Nhi hơn đàn em Thiên Ân và Thanh Thủy lần lượt là 12 và 15 tuổi nhưng vẫn sở hữu sắc vóc ngang ngửa "một chín một mười".

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z - Ảnh 5.

Ngay khi lên sóng, khung hình này đã lập tức gây sốt với hơn 20 nghìn lượt thích và hàng loạt bình luận. Dưới bài đăng, người hâm mộ dành lời khen có cánh cho 4 mỹ nhân đình đám Vbiz.

Đông Nhi lần lượt "đọ sắc" cùng đàn em.

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z - Ảnh 7.

Trước đó, bộ ba mỹ nhân Thanh Thủy, Đông Nhi, Lan Ngọc cũng chung khung hình gây bùng nổ cõi mạng.

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z - Ảnh 8.

Mỗi người đẹp một phong cách nhưng tất cả đều tỏa sáng nhờ visual sáng trưng.

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z - Ảnh 9.

Trong khi Thanh Thủy lên đồ bánh bèo với áo len mỏng phối chân váy ren dài xuyên thấu thì Lan Ngọc tôn vòng 1 nóng bỏng với thiết kế đầm lụa hai dây và Đông Nhi sang chảnh với bộ cánh đen phom dáng cúp ngực.

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z - Ảnh 10.

Nhan sắc nổi bật của 3 người đẹp Việt trên đất Thái.

 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đông Nhi và Ông Cao Thắng 'trốn con' đi hẹn hò ở Thái Lan

Đông Nhi và Ông Cao Thắng 'trốn con' đi hẹn hò ở Thái Lan

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'

Diện áo tắm kiểu Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi đủ khiến fan trầm trồ

Diện áo tắm kiểu Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi đủ khiến fan trầm trồ

Khoảnh khắc đáng yêu con gái tròn 1 tháng tuổi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Khoảnh khắc đáng yêu con gái tròn 1 tháng tuổi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cưới

Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cưới

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút spotlight khi sải bước vedette trong trang phục váy cưới đầy lôi cuốn.

Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếp

Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếp

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - NTK Song Toàn trong 2 ngày liên tiếp đã giúp đỡ 2 người đẹp giành được vương miện cao quý.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp ảnh áo tắm ở Hội An

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp ảnh áo tắm ở Hội An

Thời trang - 4 ngày trước

Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia khoe dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Chất lượng thí sinh được đánh giá cao với hình thể săn chắc, khỏe khoắn.

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Thời trang - 4 ngày trước

Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.

10 cách biến hóa với khăn lụa: Bí quyết nâng tầm phong cách như quý cô Paris

10 cách biến hóa với khăn lụa: Bí quyết nâng tầm phong cách như quý cô Paris

Thời trang - 1 tuần trước

Chỉ một chiếc khăn lụa, nếu biết cách “kể chuyện”, có thể khiến bộ đồ tối giản nhất trở nên sống động và sang trọng hơn gấp bội.

Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Thời trang - 1 tuần trước

Hình ảnh mới đây của cô bé Mina - con gái lớn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến nhiều người bất ngờ.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Tham dự một sự kiện mới đây, Đoàn Hồng Trang - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu đã diện đầm dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. Thiết kế giúp cô khoe vẻ đẹp gợi cảm và thần thái sang trọng.

Tôi đã bị gu ăn mặc của quý cô U50 chinh phục! Không “cưa sừng” cũng chẳng già nua, thanh lịch là bí quyết đỉnh cao

Tôi đã bị gu ăn mặc của quý cô U50 chinh phục! Không “cưa sừng” cũng chẳng già nua, thanh lịch là bí quyết đỉnh cao

Thời trang - 1 tuần trước

Phụ nữ ở tuổi 50, như rượu vang đã ủ đủ lâu, đằm thắm, sâu sắc, hiểu đời hơn sau bao năm tháng. Nhưng về thời trang, muốn khí chất lan tỏa trọn vẹn, họ cần học cách dùng phong cách tinh tế, thanh lịch để toát lên vẻ duyên dáng và cuốn hút.

"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

Thời trang - 2 tuần trước

Nữ diễn viên sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng, cùng sắc vóc gợi cảm vượt thời gian, đặc biệt là đôi chân thon dài săn chắc và thần thái đỉnh cao giúp cô tỏa sáng ở tuổi 55.

Bé trai nhà bạn ít tóc, đừng lo, hãy chọn cho con kiểu tóc đang được thịnh hành nhất năm 2025

Bé trai nhà bạn ít tóc, đừng lo, hãy chọn cho con kiểu tóc đang được thịnh hành nhất năm 2025

Thời trang - 2 tuần trước

GĐXH - Bạn đang phân vân chưa biết chọn kiểu tóc nào phù hợp vì bé nhà bạn có ít tóc? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu những kiểu tóc cho bé trai ít tóc được yêu thích nhất năm 2025.

Xem nhiều

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Thời trang

Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.

Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Thời trang
Tôi đã bị gu ăn mặc của quý cô U50 chinh phục! Không “cưa sừng” cũng chẳng già nua, thanh lịch là bí quyết đỉnh cao

Tôi đã bị gu ăn mặc của quý cô U50 chinh phục! Không “cưa sừng” cũng chẳng già nua, thanh lịch là bí quyết đỉnh cao

Thời trang
Ấn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam

Ấn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam

Thời trang
"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top