Một học sinh ở Hà Nội được BHYT trả phí khám chữa bệnh gần 1 tỷ đồng

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, học sinh này mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi và tổn thương cơ thể được quỹ BHYT chi trả hơn 967 triệu đồng.

7 tháng đầu năm 2025, cả nước có trên 4,3 triệu lượt học sinh - sinh viên đi khám chữa bệnh BHYT với số tiền được quỹ BHYT chi trả gần 1.770 tỷ đồng. Đặc biệt, có 20 em được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng.

Ngoài trường hợp ở Hà Nội trên đây, có trường hợp bệnh nhân ở TPHCM bị nhiễm trùng đường hô hấp, bạch cầu tủy được quỹ BHYT chi trả hơn 473 triệu đồng.

Một bệnh nhân bị u lympho, hội chứng động kinh và bệnh bạch cầu tủy được quỹ BHYT chi trả hơn 452 triệu đồng.

Nhiều trường hợp học sinh không may mắc các bệnh nặng như: Nhiễm trùng huyết, suy tim, suy hô hấp… với mức chi phí khám chữa bệnh cao đều đã được quỹ BHYT chi trả trong quá trình điều trị.

Thẻ BHYT đã được xem là “chiếc phao cứu sinh” đặc biệt với những người bị bệnh hiểm nghèo có thời gian chữa trị bệnh lâu dài.

Theo số liệu của BHXH Việt Nam, diện bao phủ BHYT học sinh - sinh viên có xu hướng tăng dần. Thống kê cho thấy, năm học 2024 - 2025, cả nước có hơn 20,8 triệu học sinh - sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,4%, tăng gần 1% so với năm học trước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, quỹ BHYT đã chi trả hơn 2.075 tỷ đồng cho 4,3 triệu lượt học sinh - sinh viên khám chữa bệnh, tăng lần lượt 17% và 7,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2025, trong đó quy định mức đóng BHYT mới cho nhóm đối tượng này. Theo đó, học sinh - sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Nhờ đó, mỗi học sinh - sinh viên chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, tiết kiệm thêm 252.720 đồng/năm so với năm học trước.

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, cả nước có khoảng 20,5 triệu học sinh - sinh viên thuộc diện tham gia BHYT (chưa bao gồm con bộ đội, công an được cấp thẻ BHYT miễn phí). Điều này đồng nghĩa, ngay trong năm học mới, khoảng 20,5 triệu HSSV trên cả nước sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một nửa mức đóng BHYT.