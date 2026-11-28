Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá ngừ sang Israel đạt hơn 34 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, sau khi tăng mạnh 91% trong tháng 7, xuất khẩu bất ngờ giảm 35% trong tháng 8 và tiếp tục giảm 3% trong tháng 9. Đến tháng 10, kim ngạch phục hồi lên gần 4,6 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Diễn biến này cho thấy hoạt động xuất khẩu sang Israel đang cải thiện nhưng chưa ổn định. Đáng chú ý, mức tăng trưởng 12% của thị trường Israel cao hơn mức tăng 5% của toàn ngành cá ngừ Việt Nam trong cùng kỳ, phản ánh những tín hiệu tích cực trong việc khôi phục đơn hàng.

Theo số liệu UN Comtrade, năm 2025, Israel nhập khẩu gần 133 triệu USD cá ngừ chế biến, bảo quản thuộc mã HS 160414, giảm khoảng 33% so với năm 2024. Lượng nhập khẩu giảm gần 32%, xuống còn 24.704 tấn.

Cá ngừ luôn là một trong những nhóm loài có giá trị kinh tế cao và được thị trường trong nước cũng như quốc tế ưa chuộng.

Đáng chú ý, Thái Lan tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với kim ngạch 79,3 triệu USD, tương đương gần 60% thị phần. Việt Nam đứng thứ hai với 14,4 triệu USD, chiếm 10,8%, trong khi Trung Quốc bám sát với 13,6 triệu USD.

Khoảng cách lớn với Thái Lan và sự cạnh tranh ngày càng sát sao từ Trung Quốc cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang chịu sức ép đáng kể trong phân khúc cá ngừ chế biến. Trong khi Thái Lan có lợi thế về quy mô sản xuất và hệ thống cung ứng, Trung Quốc có khả năng cạnh tranh về giá và sản lượng.

Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu cá ngừ chế biến của Israel giảm sâu trong năm 2025 cũng đặt ra câu hỏi về khả năng phục hồi nhu cầu thực tế. Việc xuất khẩu của Việt Nam tăng trở lại trong năm 2026 chưa đủ để khẳng định thị trường Israel đang mở rộng, bởi tăng trưởng có thể một phần đến từ sự dịch chuyển đơn hàng giữa các nhà cung cấp.

Đối với toàn ngành, trong tháng 10/2026, xuất khẩu cá ngừ đạt 96 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm, đồng thời đánh dấu tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đạt 816 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận định về tiềm năng tăng trưởng cuối năm, VASEP cho biết đà phục hồi của ngành cá ngừ đang đối mặt với không ít thách thức. Thị trường thế giới tiếp tục phân hóa, nhu cầu phục hồi chậm trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, tạo sức ép lên chi phí sản xuất và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.