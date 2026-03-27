Một lời nói dối về lương hưu giúp tôi nhìn rõ lòng người trong gia đình

Nghỉ hưu an nhàn vì vừa có lương hưu nhưng vẫn có thêm thu nhập

Năm nay tôi vừa tròn 60 tuổi và chính thức nghỉ hưu. Mỗi tháng, khoản lương hưu tôi nhận được là 5000 NDT (khoảng 19 triệu đồng).

Với hai vợ chồng già, số tiền này đủ để chi tiêu cơ bản. Tuy nhiên, sau khi nghỉ việc, cuộc sống trở nên buồn tẻ vì suốt ngày quanh quẩn trong nhà.

May mắn là một công ty quen biết mời tôi làm cố vấn. Công việc không quá vất vả, mỗi tuần chỉ đến 2–3 ngày.

Nhờ vậy, ngoài lương hưu, tôi có thêm thu nhập, nâng tổng số tiền mỗi tháng lên khoảng 9000 NDT, tức hơn 34 triệu đồng.

Tôi cảm thấy rất tự hào vì ở tuổi nghỉ hưu vẫn có thể kiếm tiền, đồng thời cũng yên tâm hơn cho cuộc sống sau này.

Tôi vốn là người thẳng thắn nên định chia sẻ chuyện này với người thân. Nhưng vợ tôi khuyên nên giữ kín, bởi tiền bạc là chuyện nhạy cảm, nhất là khi khoản lương hưu và thu nhập sau nghỉ hưu có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Nghe vợ phân tích, tôi đồng ý không kể với người ngoài.

Vợ nói dối con trai về lương hưu của chồng

Tôi nghĩ không nói với người ngoài thì thôi, còn con trai mình thì vẫn nên biết. Thế nhưng vợ tôi lại nhất quyết ngăn cản.

Bà cho rằng chúng tôi đã lớn tuổi, dù có thêm thu nhập ngoài lương hưu nhưng chưa chắc kéo dài lâu, lại cần tích lũy phòng khi ốm đau.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng đồng ý giữ bí mật.

Một hôm, con trai gọi điện hỏi: "Mẹ ơi, mỗi tháng bố được bao nhiêu tiền?". Không chút do dự, vợ tôi trả lời: "Khoảng 3000 NDT thôi", tức chỉ hơn 10 triệu đồng.

Tôi nghe mà giật mình. Con trai cũng ngạc nhiên hỏi lại, nhưng vợ tôi chỉ giải thích rằng ngoài lương hưu, tôi đi làm chủ yếu giúp bạn bè nên thu nhập không đáng kể.

Tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi lo con trai và con dâu sẽ nghĩ mình không có năng lực. Nhưng vì không muốn làm lớn chuyện, tôi đành giữ im lặng.

Thái độ của con trai thay đổi sau khi biết mức lương hưu thấp

Sau cuộc điện thoại đó, tôi nhận ra thái độ của con trai dần thay đổi. Dịp Tết, chúng không về thăm như đã hứa.

Tết Nguyên Tiêu, vợ tôi mời sang ăn cơm, chúng cũng từ chối. Từ đó, việc liên lạc thưa dần, chúng chỉ ghé thăm một lần rồi thôi.

Tôi buồn nhưng vợ bảo các con bận rộn. Nhớ cháu nội, tôi quyết định cùng vợ lên thành phố thăm con.

Chúng tôi mang theo đồ ăn vặt, đồ chơi và ít đặc sản quê. Tôi nghĩ chuyến đi này sẽ giúp gia đình gần gũi hơn.

Bữa cơm tối khiến tôi hiểu ra tất cả

Khi đến nơi, con trai và con dâu vẫn tiếp đón nhưng không còn nhiệt tình như trước. Tôi đi đường xa khá đói, nhưng chúng bảo đợi đến bữa tối.

Đến lúc ăn cơm, tôi nhận ra nhiều món ăn chính là đồ vợ tôi mang lên, cộng thêm thức ăn thừa từ hôm trước. Cháu nội còn vô tư nói rằng nhà mình mang món ngon sang cho ông bà ngoại.

Lúc này, tôi không kìm được mà hỏi thẳng. Con trai giải thích rằng bố mẹ vợ mỗi tháng có thu nhập khoảng 6000 NDT và thường xuyên hỗ trợ, nên vợ chồng nó muốn ưu tiên chăm sóc bên ngoại.

Nghe xong, tôi hiểu ra rằng vì nghĩ lương hưu của tôi thấp nên các con không còn quan tâm nhiều như trước.

Nhận ra bài học sau câu chuyện lương hưu

Tôi đứng dậy rời đi. Con trai chạy theo xin lỗi, còn đề nghị đưa tôi đi ăn nhà hàng nhưng tôi từ chối. Trên đường về, tôi suy nghĩ rất nhiều.

Trước đây, tôi định tiết kiệm từ lương hưu và thu nhập để giúp con trả nợ, hỗ trợ mua nhà, mua xe. Nhưng sau chuyện này, tôi quyết định thay đổi.

Tôi nhận ra rằng đôi khi tiền bạc và mức lương hưu không chỉ phản ánh điều kiện sống mà còn là phép thử cho tình cảm gia đình.

Nhờ lời nói dối của vợ, tôi hiểu rõ hơn cách con trai đối xử khi nghĩ bố mẹ không còn khả năng hỗ trợ.

Và từ đó, tôi cũng học được rằng tuổi già nên biết giữ lại cho mình một phần an toàn, thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái.

Bài tâm sự được đăng tải trên trang 163 đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.