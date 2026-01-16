Một nền tảng mới đang giúp người Việt mua sắm với nhiều quà tặng hơn
Tích hợp công nghệ trong trải nghiệm mua sắm để cộng thêm nhiều giá trị cho khách hàng -một nền tảng của Masan vừa mới ra mắt, đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng.
Một bước nâng cấp từ thói quen mua sắm quen thuộc
Trước WiNX, chương trình Hội viên WiN đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều gia đình Việt nhờ những tiện ích gắn liền với mua sắm hằng ngày. WiNX được giới thiệu như một bước nâng cấp từ nền tảng này, mang đến trải nghiệm liền mạch và toàn diện hơn cho người tiêu dùng.
WiNX không phải là một chương trình khuyến mãi ngắn hạn, mà là một nền tảng trải nghiệm mua sắm được Masan phát triển để kết nối nhãn hiệu, người tiêu dùng và nhà bán lẻ trong cùng một hành trình. Hiểu một cách đơn giản, WiNX giúp mỗi lần mua sắm quen thuộc trở thành một lần tích lũy thêm giá trị, nơi người tiêu dùng vừa mua sản phẩm quen dùng, vừa nhận lại những lợi ích được cộng dồn theo thời gian, thay vì chỉ là ưu đãi tức thời.
Kể từ 1/1/2026, WiNX dễ dàng được nhận diện nhờ hệ thống QR Code xuất hiện rộng khắp tại các điểm bán lẻ cũng như trên các sản phẩm quen thuộc của Masan. Chỉ cần thấy biểu tượng WiNX, người tiêu dùng có thể quét mã ngay trong lúc mua sắm để tham gia vào hệ sinh thái trải nghiệm của nền tảng này.
Việc triển khai QR Code trực tiếp trên bao bì sản phẩm và tại điểm bán giúp WiNX tiếp cận người tiêu dùng ở cả kênh bán lẻ hiện đại lẫn truyền thống, từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến tiệm tạp hóa gần nhà. Cách tiếp cận này khiến trải nghiệm với WiNX diễn ra tự nhiên, không làm gián đoạn thói quen mua sắm vốn đã quen thuộc, mà chỉ mất vài giây thao tác nhưng mang lại nhiều lợi ích hơn.
Trải nghiệm mua sắm dễ dàng nhận thêm nhiều quà tặng
Người tiêu dùng vẫn mua những sản phẩm quen dùng cho bữa cơm gia đình,nhưng mỗi lần mua sắm giờ đây đều mang lại cảm giác "được cộng thêm", từ giá trị tích lũy đến niềm vui nhỏ trong quá trình mua sắm.
Với cách tham gia đơn giản, lợi ích dễ hiểu và trải nghiệm liền mạch, WiNX mang đến những niềm vui rõ ràng trong mùa mua sắm cao điểm dịp Tết sắp tới. Quan trọng hơn, nền tảng này không chỉ dừng lại ở Tết, mà hướng tới việc trở thành người bạn đồng hành lâu dài, giúp người tiêu dùng tích lũy giá trị qua từng lần mua sắm, từ Tết này và cả những mùa sau.
WiNX được triển khai đồng hành cùng chương trình "Tết Masan – Tết vàng đủ vị", diễn ra từ 01/01 đến 28/02/2026, với sự tham gia của nhiều thương hiệu quen thuộc trong hệ sinh thái Masan như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Wake-up, NET, WinEco, MEATDeli, WinMart…
Người tiêu dùng khi mua sắm các sản phẩm thuộc chương trình có thể quét mã QR WiNX tại các điểm bán, hoặc mã QRCode in trực tiếp trên sản phẩm nước mắm Nam Ngư, Nam Ngư Đệ nhị, tương ớt Chinsu để tích lũy điểm thưởng và nhận các ưu đãi từ nhãn hàng. Chương trình được áp dụng rộng rãi tại:
Hơn 345.000 cửa hàng tạp hóa thuộc hệ thống WiNX Hơn 4.500 cửa hàng WinMart/WinMart+ Gần 130 siêu thị và đại siêu thị WinMart trên toàn quốc
Masan
Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng thiết kế sáng tạo, có ABS 2 kênh, TCS sánh ngang SH, rẻ chỉ như Air BladeGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn Honda SH rất nhiều trong khi các trang bị an toàn lại không hề thua kém ‘vua xe ga’ của Honda.
Xe máy điện của Honda sắp về Việt Nam khả năng lội nước siêu đỉnh, pin khỏe sẽ có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện mới toanh của Honda sẽ chính thức bán tại Việt Nam từ tháng 6/2026.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lãi suất tiết kiệm 13 tháng lên tới 9%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Nhiều hộ dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Siêu Tiếng Đức: Kho tài liệu miễn phí thuộc hệ sinh thái CMMB Việt NamSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
Siêu Tiếng Đức ra đời để giải quyết bài toán thiếu tài liệu chuẩn và lộ trình tự học cho người học tiếng Đức.
Giá iPhone 14 mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 giảm sâu rẻ như máy tầm trung dù vẫn sở hữu phần cứng không quá chênh lệch so với iPhone 17 và thực sự đủ mạnh để chiến tốt mọi tác vụ.
Năm 2026 giá vàng, bạc tăng cao, dưới 5 triệu đồng mua được nhẫn cầu hôn loại nào?Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH - Nhẫn cầu hôn là trang sức có giá trị cao, vì vậy việc tìm mua một chiếc nhẫn vừa túi tiền đối với nhiều người sẽ không phải là điều dễ dàng. Vậy làm thế nào để chọn được một chiếc nhẫn cầu hôn giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng?
ZenLife Hành trình xây dựng thương hiệu sữa Việt với tầm nhìn vì sức khỏe cộng đồngSản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
Thời gian vừa qua, có rất nhiều biến động trong ngành sữa Việt liên quan đến chất lượng sản phẩm, khiến người dùng ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn sản phẩm cho sức khỏe.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 15/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 15/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hatchback điện giá 360 triệu đồng thiết kế tiện ích, trang bị hiện đại, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Hatchback điện cỡ nhỏ với tầm hoạt động hơn 200 km/lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh và có giá dưới 400 triệu đồng.