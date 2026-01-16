Một nền tảng mới đang giúp người Việt mua sắm với nhiều quà tặng hơn

Một bước nâng cấp từ thói quen mua sắm quen thuộc

Trước WiNX, chương trình Hội viên WiN đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều gia đình Việt nhờ những tiện ích gắn liền với mua sắm hằng ngày. WiNX được giới thiệu như một bước nâng cấp từ nền tảng này, mang đến trải nghiệm liền mạch và toàn diện hơn cho người tiêu dùng.

WiNX không phải là một chương trình khuyến mãi ngắn hạn, mà là một nền tảng trải nghiệm mua sắm được Masan phát triển để kết nối nhãn hiệu, người tiêu dùng và nhà bán lẻ trong cùng một hành trình. Hiểu một cách đơn giản, WiNX giúp mỗi lần mua sắm quen thuộc trở thành một lần tích lũy thêm giá trị, nơi người tiêu dùng vừa mua sản phẩm quen dùng, vừa nhận lại những lợi ích được cộng dồn theo thời gian, thay vì chỉ là ưu đãi tức thời.

Kể từ 1/1/2026, WiNX dễ dàng được nhận diện nhờ hệ thống QR Code xuất hiện rộng khắp tại các điểm bán lẻ cũng như trên các sản phẩm quen thuộc của Masan. Chỉ cần thấy biểu tượng WiNX, người tiêu dùng có thể quét mã ngay trong lúc mua sắm để tham gia vào hệ sinh thái trải nghiệm của nền tảng này.

Việc triển khai QR Code trực tiếp trên bao bì sản phẩm và tại điểm bán giúp WiNX tiếp cận người tiêu dùng ở cả kênh bán lẻ hiện đại lẫn truyền thống, từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến tiệm tạp hóa gần nhà. Cách tiếp cận này khiến trải nghiệm với WiNX diễn ra tự nhiên, không làm gián đoạn thói quen mua sắm vốn đã quen thuộc, mà chỉ mất vài giây thao tác nhưng mang lại nhiều lợi ích hơn.

Trải nghiệm mua sắm dễ dàng nhận thêm nhiều quà tặng

Người tiêu dùng vẫn mua những sản phẩm quen dùng cho bữa cơm gia đình,nhưng mỗi lần mua sắm giờ đây đều mang lại cảm giác "được cộng thêm", từ giá trị tích lũy đến niềm vui nhỏ trong quá trình mua sắm.

Với cách tham gia đơn giản, lợi ích dễ hiểu và trải nghiệm liền mạch, WiNX mang đến những niềm vui rõ ràng trong mùa mua sắm cao điểm dịp Tết sắp tới. Quan trọng hơn, nền tảng này không chỉ dừng lại ở Tết, mà hướng tới việc trở thành người bạn đồng hành lâu dài, giúp người tiêu dùng tích lũy giá trị qua từng lần mua sắm, từ Tết này và cả những mùa sau.

WiNX được triển khai đồng hành cùng chương trình "Tết Masan – Tết vàng đủ vị", diễn ra từ 01/01 đến 28/02/2026, với sự tham gia của nhiều thương hiệu quen thuộc trong hệ sinh thái Masan như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Wake-up, NET, WinEco, MEATDeli, WinMart… Người tiêu dùng khi mua sắm các sản phẩm thuộc chương trình có thể quét mã QR WiNX tại các điểm bán, hoặc mã QRCode in trực tiếp trên sản phẩm nước mắm Nam Ngư, Nam Ngư Đệ nhị, tương ớt Chinsu để tích lũy điểm thưởng và nhận các ưu đãi từ nhãn hàng. Chương trình được áp dụng rộng rãi tại: Hơn 345.000 cửa hàng tạp hóa thuộc hệ thống WiNX Hơn 4.500 cửa hàng WinMart/WinMart+ Gần 130 siêu thị và đại siêu thị WinMart trên toàn quốc

Masan