Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4 - 8/3/2026: Cúp điện từ 8 – 10 tiếng hàng loạt hộ dân cư

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 4 - 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4 - 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4 - 8/3/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần khu TĐC Lê Hồng Phong, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần khu TĐC Lê Hồng Phong, P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần đường ngô Quyền P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/03/2026 đến 14:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Kênh Thầy Thông, Ba Vàng, Tư Tỷ, Đập Đá, Năm Vụ, Huế Bá, Hữu An, dọc Xáng Tân Hội (từ ấp Phú Hòa đến ấp Tân Tiến) và ấp Kênh 2B.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 18:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Khu vực Thuận yên, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực nội ô Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ đức Phường Hà Tiên và xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Thuận yên, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực nội ô Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ đức Phường Hà Tiên và xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Vàm Răng từ Cầu Vàm Răng đến cống ngăn mặn Tà Lúa và dọc 2 bên Đê Quốc Phòng từ Cống Tà Manh đến gần Miếu Cô Hai và các HKD Nuôi Tôm trên địa bàn gồm tổ 10 ấp Tà Lóc, từ tổ 11 đến tổ 14 ấp Vàm Răng, từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Mương Kinh A, từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Xẻo Tràm, từ tổ 1 đến tổ 7 ấp Vàm Biển, tổ 7 ấp Gàn Gừa, tổ 4 ấp Kinh Mới Xã Sơn Kiên, từ tổ 7 đến tổ 12 ấp Tà Lúa, tổ 11 ấp Sơn Thịnh, tổ 11 ấp Thành Công xã Mỹ Thuận,gồm tổ 4 ấp Vạn Thanh xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/03/2026 đến 15:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Tà Cóc gồm tổ 1 và tổ 2 ấp Vàm Biển xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ tây kinh Lình Huỳnh từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất,.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Giàn Gừa từ tổ 2 đến tổ 3 ấp Giàn Gừa, xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ đan kinh Tà Keo từ tổ 6 đến tổ 7 ấp Mương Kinh xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Đê Biển từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ Đê Quốc Phòng từ tổ 11 đến tổ 12 ấp Gàn Gừa xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: KInh Chùa, KInh Nước Chảy, KInh Nhỏ, Kinh Lộ Xe, Kinh Thốt Lốt ấp Đồng Tranh xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/03/2026 đến 10:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu Vực 1500m tới 2500m ấp Kinh 11 xã Vĩnh Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Vực 7000m tới 8000m ấp Kinh 9 xã Vĩnh Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Một phần Kinh Cây Chôm - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Cây Chôm - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Phong Lưu - thuộc xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Cù Lao - thuộc xã Ngọc Chúc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Cù Lao - thuộc xã Ngọc Chúc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Ấp Phước Hưng 2 xã Gò Quao, Một phần ấp An Hòa, ấp Phước Lập xã Vĩnh Phước B

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Hưng 2 xã Gò Quao,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KHu vực Ba Láng xã Gò Quao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Thọ xã Gò Quao

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 13:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thọ, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 13:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Ấp Cạn Ngọn A, Xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cạn Ngọn A, Xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cạn Ngọn A, Xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Xẻo Lùng A, Xẻo Kè A – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ẤP Chống Mỹ, Xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 8/3/2026.