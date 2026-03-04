Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 4 - 8/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày

Thứ tư, 07:00 04/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang thứ Hai ngày 2/3/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong danh sách mất điện?Lịch cúp điện An Giang thứ Hai ngày 2/3/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong danh sách mất điện?

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 2/3/2026 một số nơi thuộc khu vực An Giang sẽ bị mất điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 4 - 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 4 - 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 4 - 8/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 4 - 8/3/2026

Lịch cúp điện Long Châu


KHU VỰC: Khu vực của Cọ Garden, tổ 12, đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của Sở VH Thông Tin, tổ 12, đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của XX Thanh Sang, tổ 12, ấp Phước Bình, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của Trường THPT Phú Quới, tổ 12, ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của xử lý rác thải Cty Khang Thiên Phát , tổ 12, ấp Phú Hưng, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của Cty TNHH Tuấn Hiền 1, tổ 12, Khóm Tân Thạnh, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của KaraOke Lê Vân, Cty Hóa Dầu Vĩnh Phúc, tổ 12, ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trà Ôn


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cơ Khí Tân Phong, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/03/2026 đến 09:45:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chùa Quang Âm, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trại Chăn Nuôi Nguyễn Thị Mỹ Phương, ấp Tích Quới, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:15:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hồ Văn Út, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/03/2026 đến 15:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trần Thị Kim Liên, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Lộc 7A, một phần tổ 15, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/03/2026 đến 10:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Lộc 2C, một phần tổ 13, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 06/03/2026 đến 11:45:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 3 Vĩnh Khánh 2, một phần tổ 9, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cống Đá 3, một phần tổ 7, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tam Bình


KHU VỰC: Các khách hàng trạm trạm 6 ấp 2 Hòa Lộc thuộc Tổ 3, ấp 2, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/03/2026 đến 13:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Thị Trấn 10, Đường Phan Văn Đáng từ Tòa án nhân dân khu vực 2 - Vĩnh Long đến bến phà Tam Bình 2, ấp 1, ấp 3, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Vồn


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 1A và trạm Phú Hưng 1A-1 thuộc một phần tổ 2, 3 ấp Phú Hưng; Một phần tổ 13, ấp Phú Hữu Tây, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 12:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 1 thuộc ấp Phú Hoà Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/03/2026 đến 15:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thịnh 1 thuộc một phần tổ 4 ấp Phú Thuận, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 10:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thịnh 1A thuộc một phần tổ 8, 9, 10, 13 ấp Phú Thuận, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thịnh 2 thuộc một phần tổ 4, 8, 9, 10 ấp Phú Hoà, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Hộ kinh doanh Ngô Thị Mỹ Phượng; khách hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô Tô Trường Xuân; khách hàng Công ty TNHH MTV Xe Cơ Giới Việt Nhật thuộc tổ 20, Khóm Đông Thuận, Phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/03/2026 đến 12:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trung Thành


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thị Trấn 1, thuộc tổ 6, tổ 7 ấp 1, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Long Hồ


KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, Phước Định , Phước Định 1, Phước Định 2, Bình Hòa 1, Bình Hòa 2, Phú An, Phú An 1, Phú An 2, Bình Thuận 1, Bình Thuận 2, Hòa Quí, Hòa Phú, Thuận Long, Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 2, Phú Thạnh 3, Phú Thạnh 4, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Thuận 1, Phú Thuận 2, xã An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 16:30:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp An Thành, An Thạnh, An Thuận, An Hòa, An Hưng, An Long, An Thới, Hòa Quí, Hòa Phú, Hòa Thuận, Bình Lương, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 16:30:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Nhum


KHU VỰC: Tổ NDTQ số 5 + tổ NDTQ số 7 Khóm 4, 5 - Phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 11:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Quới


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thành Nhân A và khách hàng sử dụng điện thuộc trạm HKD Tiến Đạt, thuộc tổ 6, ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tâm Tấn Tài, thuộc tổ 4, ấp Thành Công, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm CS sản xuất kẹo mứt Hồng Phúc (Thực Phẩm Miền Tây), thuộc tổ 02, ấp Thành Tâm, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm NMN Thành Lợi, thuộc tổ 06, ấp Thành Trí, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Thành Trí A, thuộc tổ 6, ấp Thành Trí, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Thành Trí 2A, thuộc tổ 6, ấp Thành Trí, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Thành Công 1A, thuộc tổ 9, ấp Thành Công, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Thành Công D, thuộc tổ 7, ấp Thành Công, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các ấp: Thành Khương, Thành Quới, Tân Thuận, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/3/2026: Cập nhật danh sách khu vực bị mất điện mới nhấtLịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/3/2026: Cập nhật danh sách khu vực bị mất điện mới nhất

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

