Một người đàn ông ở Cao Bằng suýt mất tiền vì 'vay tiền online'

Ngày 12/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 11/7/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh tiếp nhận thông tin của anh L.V.D trú tại xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh về việc bị một số đối tượng đe dọa, buộc phải chuyển tiền cho chúng.

Làm việc với cơ quan công an, D cho biết, do có nhu cầu vay tiền gấp nên anh đã lên Facebook để tìm kiếm thông tin, qua đó anh đọc được nội dung quảng cáo "cho vay tiền không thế chấp, giải ngân nhanh chóng, lãi suất thấp" và nhận được tin nhắn từ tài khoản có tên "Hoa Lệ" hướng dẫn một số thủ tục để được vay số tiền 30 triệu đồng.

Các đối tượng đưa ra văn bản hòng tạo niềm tin cho nạn nhân để "câu mồi".

Do đang có nhu cầu vay, anh D đã thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng nhưng khi làm xong các yêu cầu, đối tượng thông báo số tiền vay đã được duyệt nhưng tiền đang bị treo trên hệ thống do cung cấp sai số tài khoản ngân hàng, nếu muốn nhận được số tiền 30 triệu, phải nộp 6 triệu đồng để hệ thống xử lý sự cố. Sau khi nộp anh sẽ được nhận đủ 36 triệu đồng.

Để anh D tin tưởng, chúng còn gửi một bức ảnh với nội dung "Điều khoản chỉnh sửa thông tin hồ sơ" có đóng dấu đỏ. Tuy nhiên, khi anh D không đồng ý chuyển tiền và bị đối tượng này đe dọa sẽ cho bên thu hồi nợ đến địa phương để làm việc với gia đình. Do lo sợ, anh D đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan công an, anh D đã được giải thích về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mời vay vốn, cam kết giải ngân nhanh, lãi suất thấp.

Đồng thời, cán bộ công an hướng dẫn anh D liên lạc với đối tượng để hẹn đến trực tiếp giải quyết. Ngay sau đó, tài khoản Facebook "Hoa Lệ" đã chặn tài khoản của anh D.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Những trường hợp được miễn 100% tiền sử dụng đất từ 1/8/2024