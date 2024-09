Một người trong lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bị đâm trọng thương

Ngày 13-9, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc ông Bùi Văn Hải (55 tuổi, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự phường Tân Phong) bị đâm trọng thương khi tham gia hòa giải mâu thuẫn tại địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên và mong muốn ông Hải nhanh chóng bình phục sức khỏe.

Vào tối 8-9, ông Bùi Văn Hải và anh Nguyễn Hữu Thảo nhận được tin báo trước số nhà L28, khu phố 10, phường Tân Phong xảy ra vụ xích mích làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên đến hòa giải.

Khi hòa giải xong, ông Hải lên xe mô tô ra về thì bất ngờ bị đối tượng tên T. điều khiển xe mô tô tới rút vật sắc nhọn ra đâm vào vùng bụng 2 nhát, rồi nhanh chân tẩu thoát. Ông Hải được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa tiến hành điều tra, xử lý. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để thăm hỏi, động viên ông Bùi Văn Hải.