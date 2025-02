Một số bài thuốc cổ truyền có lợi cho năm Tỵ

1. Bài thuốc phòng ngừa Hỏa tà

Hỏa tà là một loại dương tà, dễ gây tổn thương cho âm dịch. Người thể chất "Âm hư" hữu nhiệt thường dễ bị hỏa tà khí xâm phạm và phát sinh loại bệnh ôn nhiệt.

Trong Đông y hỏa tà biểu hiện chủ yếu bởi các chứng trạng như phát sốt, gai rét hoặc không sợ rét, đau đầu, vã mồ hôi, môi lưỡi khô háo, miệng khát uống nhiều, tâm phiền, ngực sườn đầy tức, tiểu tiện đỏ, đại tiện bí, đầu choáng mắt hoa, ban chẩn, thổ huyết, nục huyết, tiện huyết, niệu huyết...

Bài thuốc thường dùng:

- Rễ cỏ tranh tươi 50g, chè khô 6g. Rễ cỏ tranh cho vào nồi, đổ nước đun sôi 15 phút thì cho chè khô vào, sôi thêm một lát nữa là được. Hoặc cắt nhỏ rễ cỏ tranh, cùng chè, hãm với nước sôi trong bình kín, sau 20 phút là dùng được, uống trong ngày.

- Tang diệp 9g, chè khô 3g, hãm với nước sôi trong bình kín, uống thay trà.

- Ngó sen 5 khúc, rễ cỏ tranh 30g. Ngó sen và rễ cỏ tranh rửa sạch cho nồi, đổ nước đun trong 20 phút, uống thay trà (có thể thêm đường).

Trà tang diệp (lá dâu) phòng ngừa Hỏa tà.

2. Bài thuốc phòng ngừa Hàn tà

Hàn tà làm tổn thương "Dương khí" hay gặp ở những người thể chất "Dương hư" hoặc ''Tâm thận dương hư. Hàn tà còn có tính ngưng kết làm cho sự vận hành của khí huyết bị ngưng trệ, dẫn tới các chứng đau nhức, như đau đầu, cơ bắp và xuơng khớp đau nhức, tứ chi co rút...

Phòng ngừa Hàn tà cần đặc biệt chú ý phòng các bệnh như cảm lạnh, bụng đau, nôn mửa do trúng hàn, tiêu chảy do Hàn tà xâm phạm vào tràng vị, tinh thần trầm uất do dương khí bị Hàn tà lấn át... với những chứng trạng như phát sốt, sợ lạnh, không mồ hôi, chân tay lạnh, phiền táo, tiêu chảy , đau tức ngực, thở gấp, rối loạn nhịp tim ...

Bài thuốc thường dùng:

- Ngải cứu (cả rễ) 45g, cỏ seo gà 15g, bạch mao căn 15g, mật ong 10g. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đổ nước vừa đủ, đun sôi trong 15 phút, lấy nước thuốc hòa mật ong uống nóng.

- Hải kim sa 30g, chè khô 15g, gừng tươi 2 nhánh, cam thảo 5g. Hải kim sa, chè khô tán bột, ngày 2 lần, mỗi lần lấy 9g bột và cho thêm cam thảo, gừng nấu nước uống.

- Sài hồ, đương quy, bạch truật, bạch thược, bạch phục linh, hắc táo nhân, gừng nướng, mỗi vị 9g; cam thảo, bạc hà, mỗi vị 4g, sắc uống như trà. Uống liền 3 - 4 tuần lễ, đến khi hết các triệu chứng.

Gừng tươi phòng các bệnh như cảm lạnh, bụng đau nôn mửa do trúng hàn.



3. Bài thuốc phòng ngừa Thấp tà

Thấp tà là loại tà khí có tính chất nặng đục, dễ dẫn tới các chứng bệnh như đầu nặng đau như bị bó chặt, mình mẩy nặng nề đau nhức (thấp tý), bụng đầy trướng, ăn không tiêu , kiết lỵ, đại tiện không thành khuôn, tiểu tiện đục, phù thũng, khí hư bạch đới...

Bài thuốc thường dùng:

- Bán hạ chế (tẩm gừng sao) 3g, trần bì (vỏ quýt để lâu ngày) 10g, thổ phục linh 10g, cam thảo 5g. Sắc nước uống thay trà.

- Hải kim sa 15g, cỏ seo gà 30g, dây mướp đắng 15g, chè 5g. Hải kim sa, cỏ seo gà, dây mướp đắng cho vào nồi, đổ 1 lít nước đun sôi trong 15 phút, cho chè vào để sôi tiếp 2 phút là được. Uống ngày 1 thang, uống dần. Hoặc cả 4 vị tán bột, cho vào ấm pha nước sôi hãm 15 phút là được.

- Vỏ trắng rễ cây liễu 60g, nụ hoa hòe 30g, đường trắng vừa đủ. Cho hai thứ vào nồi, đổ 1500ml nước, đun cạn còn 500ml, hòa đường đun kỹ. Ngày uống 1 thang thay trà.