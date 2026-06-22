MPV 7 chỗ giá chỉ 315 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, trang bị cửa sổ trời, động cơ cả xăng, dầu, rẻ như Kia Morning sẽ về Việt Nam?

MPV 7 chỗ đẹp hoàn hảo sánh ngang Mitsubishi Xpander, trang bị cửa sổ trời, động cơ cả xăng, dầu

KIA Carens Clavis với giá bán quy đổi chỉ từ 320 triệu đồng tại thị trường Ấn Độ. Đây cũng được xem là mẫu MPV hiện đại, giúp "thổi luồng gió mới" trong phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Kia India vừa bổ sung phiên bản HTE (EX) vào dải sản phẩm Carens Clavis, mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc MPV cỡ trung.

Điểm đáng chú ý trên Carens Clavis HTE (EX) là việc được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện, tính năng trước đây chỉ xuất hiện từ phiên bản HTK+ (O) trở lên.

Theo KIA, đây cũng là lần đầu tiên mẫu MPV này sở hữu cửa sổ trời khi kết hợp với động cơ xăng hút khí tự nhiên, đáp ứng xu hướng ngày càng được người tiêu dùng Ấn Độ ưa chuộng.

Bên cạnh đó, phiên bản mới vẫn duy trì các trang bị của bản HTE (O) như bộ mâm hợp kim 16 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, đèn pha tự động, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, cùng camera lùi.

Là mẫu xe giá rẻ, phù hợp với gia đình nhưng vẫn được trang bị cửa sổ trời hiện đại trong phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Kia đồng thời bổ sung một số tiện ích vốn chỉ có trên phiên bản cao hơn, gồm đèn LED định vị ban ngày, hệ thống đèn nội thất LED, điều hòa tự động và chức năng một chạm cho cửa sổ ghế lái. Những nâng cấp này giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng hàng ngày cho người dùng.

Mẫu MPV mới tiếp tục được cung cấp ba tùy chọn động cơ gồm xăng 1.5L hút khí tự nhiên, xăng tăng áp 1.5L và diesel 1.5L, tất cả đều đi kèm hộp số sàn tiêu chuẩn. Nhờ đó, khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như các chuyến đi xa.

Mẫu MPV của KIA được đánh giá hoàn thiện cả mặt thiết kế và trang bị. Ảnh: Tổng hợp

Việc ra mắt phiên bản HTE (EX) cho thấy nỗ lực của KIA trong việc hoàn thiện danh mục sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các trang bị tiện nghi trong phân khúc MPV tại thị trường Ấn Độ.

Giá MPV 7 chỗ KIA Carens Clavis

Về giá bán, Carens Clavis HTE (EX) cao hơn khoảng 50.000 rupee so với bản HTE (O), nhưng thấp hơn khoảng 45.000 rupee so với phiên bản HTK. Mức định giá này được xem là cân bằng giữa chi phí và trang bị, phù hợp với các gia đình trẻ hoặc khách hàng mua xe lần đầu.

Tại Việt Nam, phân khúc MPV chạy xăng tiếp tục duy trì sức hút nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dụng của các gia đình và khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Thị trường hiện ghi nhận sự cạnh tranh của nhiều mẫu xe như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer hay Kia Carens. Trong đó, Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu xe dẫn đầu về doanh số nhờ lợi thế thương hiệu, giá bán hợp lý và chi phí sử dụng thấp.

Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng đang có sự thay đổi khi khách hàng ngày càng quan tâm hơn đến các trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn và thiết kế hiện đại, tạo cơ hội cho các mẫu MPV mới gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Mẫu MPV KIA Carens Clavis có được bán tại Việt Nam hay không, có lẽ phải chờ thời gian trả lời.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.



