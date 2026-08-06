Vì sao giá đất ở tại phường Thanh Xuân cao hơn, nhưng mức độ tìm kiếm lại không bằng phường Hà Đông, Dương nội?

Giá đất ở tại các phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội tháng 8/2026

Hiện nay, dù tiếp giáp nhau, cùng nằm trải dài trên 2 trục đường lớn là đường Nguyễn Trãi, trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu, có mật độ dân số cao, giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng ngày càng được đồng bộ tuy nhiên giá cũng như mức độ thanh khoản đất ở tại phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội lại không giống nhau.

Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn phường Thanh Xuân đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 150-500 triệu đồng/m2. Một số mảnh đất nằm sâu trong ngõ hiện cũng đang được rao bán với giá trên 100 triệu đồng 1 mét vuông. Đơn cử có thể kể đến lô đất ở rộng 205m2 tại đường Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 89 tỷ đồng, tương đương 434,15 triệu đồng/m2.

Trên địa bàn phường Hà Đông giá đất ở cũng đang ở ngưỡng cao, cũng dao động từ 100-400 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến lô đất rộng 40m2 tại đường Thanh Bình, phường Hà Đông đang được chính chủ rao bán với giá 12,8 tỷ đồng, tương đương 320 triệu đồng/m2.

Phường Dương Nội cũng là nơi có tốc độ đất ở khá mạnh, theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn phường đang dao động từ trên 100 triệu đến khoảng gần 400 triệu đồng/m2. Có thể kể đến như lô đất rộng 50m2 tại đường Phan Kế Toại, phường Dương Nội hiện đang được chính chủ rao bán với giá 8,8 tỷ đồng, tương đương 176 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, giá bán đất ở trên địa bàn 3 phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội tương đối cao, thậm chí cao hơn khá nhiều so với giá đất ở tại bảng giá đất được áp dụng trong năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội công bố. Trong đó địa bàn phường Thanh Xuân thường có giá nhỉnh hơn chút, tuy nhiên hiện nay, tại Thanh Xuân, quỹ đất ở không còn nhiều nên lượng dao dịch cũng không mạnh bằng các phường Hà Đông, Dương Nội khi quỹ đất dồi dào hơn.

Địa bàn phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội hiện nay

Hiện nay phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc thuộc quận Thanh Xuân cũ, cùng một phần của các phường Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và Trung Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Phường Hà Đông mới hiện nay bao gồm phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Phường Dương Nội hiện nay được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

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