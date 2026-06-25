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Mua bán trái phép chất ma túy, nhóm đối tượng lĩnh hơn 40 năm tù

Thứ năm, 19:00 25/06/2026 | Pháp luật
Minh Phong
Minh Phong
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GĐXH - Tại phiên tòa lưu động, TAND khu vực 1 - Huế tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ mua bán trái phép chất ma túy, với tổng hình phạt hơn 40 năm tù.

Ngày 25/6, tại UBND phường An Cựu, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với các bị cáo Trần Hữu Thiện (SN 1982), Nguyễn Thi (SN 1993), Dương Thị Thu Hà (SN 1993) và Hồ Trọng Tín (SN 1987, cùng trú tại TP Huế).

Theo cáo trạng, lúc 17h30 ngày 5/9/2025, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Hữu Thiện (tại nhà ở phường Thuận Hóa) khi đang tàng trữ trái phép 27,1127 gam ma túy loại Methamphetamine.

Mua bán trái phép chất ma túy, nhóm đối tượng lĩnh hơn 40 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cùng thời điểm, Dương Thị Thu Hà bị phát hiện tàng trữ 7,1071 gam ma túy, gồm 7,0392 gam Methamphetamine và 0,0625 gam heroin, với mục đích bán cho người khác.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối tháng 11/2024 đến tháng 8/2025, Trần Hữu Thiện nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Thiện hai lần bán cho Nguyễn Thi tổng cộng 600 viên ma túy hồng phiến, thu lợi 8,9 triệu đồng; bán cho Hồ Văn Hùng 128 viên ma túy Methamphetamine; đồng thời bán cho Hồ Trọng Tín 100 viên ma túy hồng phiến cùng một lượng ma túy đá, thu 3,5 triệu đồng.

Đối với Dương Thị Thu Hà, từ tháng 1 đến tháng 2/2025, bị cáo đã hai lần bán cho Nguyễn Thi 65 viên ma túy hồng phiến, thu lợi 1,3 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cũng xác định, từ ngày 16 đến 20/8/2025, Hồ Trọng Tín đã hai lần bán ma túy cho một người nghiện trên địa bàn, thu lợi 1,1 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Thi cùng Võ Quốc Anh nhiều lần tổ chức mua bán ma túy cho các đối tượng khác từ tháng 1 đến tháng 3/2025. Nhóm này thực hiện nhiều giao dịch bán ma túy hồng phiến cho các con nghiện, thu lợi bất chính hàng triệu đồng.

Ngày 4/3/2025, Võ Quốc Anh bị phát hiện tàng trữ 98 viên ma túy hồng phiến với khối lượng hơn 8,9 gam Methamphetamine để tiếp tục bán kiếm lời.

Kết quả điều tra xác định Trần Hữu Thiện phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng khối lượng 46,7526 gam Methamphetamine cùng các hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Dương Thị Thu Hà phải chịu trách nhiệm đối với hơn 7 gam ma túy bị thu giữ và các lần bán ma túy cho Nguyễn Thi. Nguyễn Thi phải chịu trách nhiệm đối với tổng khối lượng 10,9695 gam Methamphetamine liên quan đến các lần mua bán cùng Võ Quốc Anh.

HĐXX tuyên phạt Trần Hữu Thiện 17 năm tù; Nguyễn Thi 8 năm tù; Dương Thị Thu Hà 8 năm 6 tháng tù và Hồ Trọng Tín 7 năm tù.

Mua bán trái phép chất ma túy, nhóm đối tượng lĩnh hơn 40 năm tù - Ảnh 2.Tuổi trẻ lạc lối: Nữ bị cáo 25 tuổi nhận án tù vì ma túy

GĐXH - Chỉ vì ma túy, 4 thanh niên ở Bắc Ninh và Sơn La đã đánh đổi tương lai bằng những bản án tù. Từ việc tụ tập sử dụng chất cấm trong phòng trọ đến hành vi mua bán ma túy, các bị cáo đã phải nhận mức án thích đáng trước pháp luật.

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