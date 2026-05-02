Tối nay, Mỹ Tâm và Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình 'Tổ quốc bình yên'

Đài Truyền hình Việt Nam thông tin, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc bình yên" diễn ra vào lúc 20h ngày 2/5, dưới sự dàn dựng của tổng đạo diễn Tuấn Lê. Chương trình mở ra không gian nghệ thuật thực cảnh hoành tráng tại bờ Đông cầu Rồng và dòng sông Hàn thơ mộng, TP. Đà Nẵng.

Khán giả được dẫn dắt về những trang sử hào hùng, thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Qua hình thức sân khấu hóa kết hợp nghệ thuật đa phương tiện, chân dung người chiến sĩ "Bản lĩnh - Nhạy bén - Vì bình yên nhân dân" hiện lên đậm nét qua các tư liệu quý và những hoạt cảnh được dàn dựng công phu.

Điểm nhấn của chương trình là các phân đoạn tái hiện cuộc đấu trí sinh tử của lực lượng điệp báo trong lòng địch. Khán giả sẽ gặp lại hình ảnh nữ anh hùng Ngô Thị Huệ kiên trung trước đòn thù tra tấn, hay sự mưu trí của nữ điệp báo Mai Thị Luận gắn liền với những chuyến mật thư tại căn cứ K20 huyền thoại... Những hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần bảo vệ vững chắc chính quyền non trẻ từ những ngày đầu thành lập.

Các nghệ sĩ sẽ góp mặt trong chương trình.

Chương trình dẫn dắt người xem đến với nhiệm vụ của lực lượng an ninh trong bối cảnh hiện nay. Đó là trận tuyến trên không gian mạng, là nỗ lực bám biển gỡ "thẻ vàng" IUU, bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế bền vững. Sự bình yên hôm nay là thành trì của lực lượng vũ trang, đồng thời được xây dựng từ thế trận lòng dân vững chắc. Chương trình còn mang đến khoảnh khắc bùng nổ thị giác khi ngọn lửa thiêng truyền thống được trao truyền giữa các thế hệ ngay trên sân khấu thực cảnh.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ: Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng... khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng như: "Nam quốc sơn hà", "Hào khí Việt Nam", "Tổ quốc trong ánh mặt trời", "Nối vòng tay lớn"…

Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Tuấn Cry và ký ức tuổi thơ mồ côi cha, mẹ thường xuyên đi làm ăn xa GĐXH - Từ một hiện tượng mạng gắn liền với các bản nhạc chế, Tuấn Cry hiện được đông đảo khán giả biết đến sau thành công từ MV "Bắc Bling".