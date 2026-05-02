Tối nay, Mỹ Tâm và Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình 'Tổ quốc bình yên'

Thứ bảy, 09:35 02/05/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc bình yên" được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 2/5 trên kênh VTV1, VTV8.

Đài Truyền hình Việt Nam thông tin, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc bình yên" diễn ra vào lúc 20h ngày 2/5, dưới sự dàn dựng của tổng đạo diễn Tuấn Lê. Chương trình mở ra không gian nghệ thuật thực cảnh hoành tráng tại bờ Đông cầu Rồng và dòng sông Hàn thơ mộng, TP. Đà Nẵng. 

Khán giả được dẫn dắt về những trang sử hào hùng, thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Qua hình thức sân khấu hóa kết hợp nghệ thuật đa phương tiện, chân dung người chiến sĩ "Bản lĩnh - Nhạy bén - Vì bình yên nhân dân" hiện lên đậm nét qua các tư liệu quý và những hoạt cảnh được dàn dựng công phu.

Điểm nhấn của chương trình là các phân đoạn tái hiện cuộc đấu trí sinh tử của lực lượng điệp báo trong lòng địch. Khán giả sẽ gặp lại hình ảnh nữ anh hùng Ngô Thị Huệ kiên trung trước đòn thù tra tấn, hay sự mưu trí của nữ điệp báo Mai Thị Luận gắn liền với những chuyến mật thư tại căn cứ K20 huyền thoại... Những hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần bảo vệ vững chắc chính quyền non trẻ từ những ngày đầu thành lập.

Chương trình dẫn dắt người xem đến với nhiệm vụ của lực lượng an ninh trong bối cảnh hiện nay. Đó là trận tuyến trên không gian mạng, là nỗ lực bám biển gỡ "thẻ vàng" IUU, bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế bền vững. Sự bình yên hôm nay là thành trì của lực lượng vũ trang, đồng thời được xây dựng từ thế trận lòng dân vững chắc. Chương trình còn mang đến khoảnh khắc bùng nổ thị giác khi ngọn lửa thiêng truyền thống được trao truyền giữa các thế hệ ngay trên sân khấu thực cảnh.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ: Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng... khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng như: "Nam quốc sơn hà", "Hào khí Việt Nam", "Tổ quốc trong ánh mặt trời", "Nối vòng tay lớn"

Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Mỹ Tâm và Võ Hạ Trâm biểu diễn trong Chương trình Tổ quốc bình yên trên VTV1 - Ảnh 2.Tuấn Cry và ký ức tuổi thơ mồ côi cha, mẹ thường xuyên đi làm ăn xa

GĐXH - Từ một hiện tượng mạng gắn liền với các bản nhạc chế, Tuấn Cry hiện được đông đảo khán giả biết đến sau thành công từ MV "Bắc Bling".

Mỹ Tâm và Võ Hạ Trâm biểu diễn trong Chương trình Tổ quốc bình yên trên VTV1 - Ảnh 3.Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổi

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.

Chủ công ty chủ quản gây sức ép lên Hoa hậu Vi Minh

Chủ công ty chủ quản gây sức ép lên Hoa hậu Vi Minh

Bảo Hân 'Về nhà đi con' bật khóc khi nghĩ về quá khứ của mẹ

Bảo Hân 'Về nhà đi con' bật khóc khi nghĩ về quá khứ của mẹ

Giải trí - 25 phút trước

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân khiến khán giả bị cuốn hút bởi phân cảnh mắng chồng liên tục khoảng 3 phút trong phim "Heo năm móng". Nếu trên phim, cô xuất hiện với làn da nhuộm tối màu cùng vẻ ngoài có phần “mập mạp” thì ngoài đời, nữ NSƯT lại sở hữu vóc dáng cân đối.

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Nguyễn Khuê Thu có hành trình đầy nghị lực của cô gái mồ côi cả cha mẹ từ năm 3 tuổi đến danh hiệu Mrs Earth Vietnam 2026.

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Hai Nhất với vai diễn phản diện Ba Cẩn đã chinh phục được khán giả bởi lối diễn xuất chân thật của mình. Sau 40 năm phát sóng bộ phim, cuộc sống của người nghệ sĩ giờ ra sao?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Từ một hiện tượng mạng gắn liền với các bản nhạc chế, Tuấn Cry hiện được đông đảo khán giả biết đến sau thành công từ MV "Bắc Bling".

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Danh hài hải ngoại Vân Sơn rủ Hồng Đào đi xem phim mới 'Đại tiệc trăng máu 8'. Khán giả thích thú với màn tương tác thú vị của hai nghệ sĩ.

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Phương Thu vừa giành Á hậu 3 tại Mrs Earth Vietnam 2026. Cô không chỉ gây chú ý với nhan sắc mà còn là gương mặt quen thuộc của khán giả phim giờ vàng VTV.

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

Đóng vai chính trong 'Tây du ký' nhưng ít ai biết Lục Tiểu Linh Đồng có mức cát-xê thấp hơn một nam diễn viên phụ tới 10 lần.

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Trịnh Thu Bình - cựu sinh viên Y khoa, vừa đăng quang Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026.

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Điện ảnh Công an Nhân dân hợp tác với đạo diễn Hàm Trần thực hiện dự án phim "Nữ biệt động Sài Gòn".

Thế giới showbiz

GĐXH - Mạnh Trường nổi tiếng là nam thần trong "vũ trụ" VFC với nhiều phim hot giờ vàng. Nhờ có một sự nghiệp thành công nên ở đời thực, nam diễn viên gây choáng khi để lộ nhiều khối bất động sản khổng lồ.

Xem - nghe - đọc
Xem - nghe - đọc
Thế giới showbiz
Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

