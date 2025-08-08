Mùa đào đến, chỉ cần 3 phút là bạn làm được món ăn cực ngon miệng, đẹp da, duy trì vẻ ngoài trẻ trung
Món ăn này bạn chỉ làm trong nháy mắt và có thể dùng ăn sáng hoặc bữa xế.
Đào là loại trái cây đặc trưng của mùa hè, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Theo các phân tích và nghiên cứu cho thấy, trong quả đào có hoạt chất chlorogenic giúp cơ thể chống oxy hóa, đẩy lùi sự hoạt động của gốc tự do như lutein, beta cryptoxanthin. Quả đào có chứa beta-carotene, chất dinh dưỡng thiết yếu trong việc giữ gìn sức khỏe mắt và ngăn ngừa tổn thương da, đồng thời duy trì vẻ ngoài trẻ trung.
Hiện nay đào đã bắt đầu vào mùa, hãy tận dụng để chế biến những món ăn ngon với loại trái cây này nhé. Hôm nay chúng tôi gợi ý cho bạn kết hợp đào cùng loại nguyên liệu cực tốt cho sức khỏe - sữa chua. Món ăn này bạn chỉ làm trong nháy mắt và có thể dùng ăn sáng hoặc bữa xế.
Sữa chua rất giàu axit lactic - một thành phần chính giúp làm da của chị em săn chắc, mịn màng. Axit lactic có khả năng kích thích sản xuất collagen và elastin, hai loại protein quan trọng giúp làm tăng độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Việc thường xuyên sử dụng sữa chua có thể giúp da trở nên mịn màng và săn chắc hơn.
Nguyên liệu làm món sữa chua đào
1 quả đào đỏ vàng, 2 hộp sữa nguyên chất, 1 nắm ngũ cốc giòn, một chút mật ong, 1 thìa hạt dẻ cười băm nhỏ, 1 nhánh rau thyme, 1 thìa cà phê hạt dẻ cười băm nhỏ.
Cách làm món sữa chua đào
Bước 1: Đào bạn mua về xối dưới vòi nước rồi dùng baking soda xoa khắp toàn bộ bề mặt vỏ, sau đó chà nhẹ. Đây là cách giúp bạn rửa sạch bụi bẩn cũng như loại bỏ lớp lông trên quả đào. Sau đó bạn rửa thật kỹ dưới vòi nước chảy. Dùng khăn bếp thấm khô nước rồi bổ đôi quả đào sau đó xắt thành miếng mỏng.
Bước 2: Lấy một chiếc bát ra, đổ sữa chua vào rồi đặt các lát đào vừa xắt lên trên. Lưu ý, nếu bạn muốn tránh đào bị oxy hóa, chuyển màu thâm thì hãy ngâm đào vào nước muối pha loãng, vớt ra, sau đó mới xếp lên bát sữa chua. Tiếp theo bạn rắc ngũ cốc giòn và lá thyme (xạ hương) lên trên.
Bước 3: Cuối cùng, bạn rắc hạt dẻ cười đã băm nhỏ lên trên, rưới một chút mật ong theo khẩu vị. Như vậy là món ăn hoàn thành và bạn có thể thưởng thức.
Thành phẩm món sữa chua đào
Như vậy, chỉ cần thái mỏng đào vàng ngọt ngào và xếp lên trên lớp sữa chua nguyên chất mịn... là bạn đã có món ăn cực bắt mắt. Vị giòn tan của ngũ cốc, hương vị bùi bùi của hạt dẻ cười, và vị ngọt thanh dịu từ mật ong tạo nên một món tráng miệng lành mạnh xứng tầm nhà hàng. Một món ăn sáng nhẹ nhàng, sảng khoái mà bạn có thể thưởng thức chỉ trong 3 phút.
Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món sữa chua đào!
Mẹo cho bạn:
Nếu bạn muốn ăn được những trái đào ngon thì trước tiên phải có vài mẹo. Để có được những quả đào tươi ngon, hãy chọn những quả đào không có vết sứt, dập và bề mặt nhẵn, màu sắc tươi sáng. Hương thơm ngọt ngào đặc trưng, phần cuống màu đỏ hồng hoặc cam chứng tỏ đào chín. Nhìn lớp vỏ mịn đều, trông có vẻ hơi giống tàn nhang sẽ là những quả có hàm lượng đường cao, vì vậy hãy mua những quả đó!
Để bảo quản đào luôn tươi ngon thì bất kể để ở nhiệt độ phòng hay bảo quản trong tủ lạnh, hãy bọc nó trong khăn bếp hoặc tờ giấy báo. Làm như vậy từng quả đào sẽ không bị mất độ ẩm, luôn tươi giòn mà không bị mềm. Khi đào được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 3 đến 4 ngày, lượng đường sẽ tăng lên, đào sẽ mềm hơn.
