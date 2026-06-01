Mua dung dịch nhập lậu để đổ vào xăng E10 rồi mang đi tiêu thụ

Thứ hai, 20:30 01/06/2026 | Xã hội
Đức Tùy
GĐXH - Bà Thu khai nhận, qua mạng xã hội thấy người dân có nhu cầu dùng dung dịch đổ vào xăng E10 nên bản thân mua của người không quen biết mang về bán kiếm lời.

Vào lúc 8h30 ngày 29/5, trên vỉa hè tại khu vực Chợ Vinh Cơ, phường Móng Cái 1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 tiến hành khám thùng cát tông của bà Lưu Thị Thu (SN 1987, trú tại Khu Thượng Trung, phường Móng Cái 2). Quá trình khám, lực lượng chức năng phát hiện 23 chai dung dịch phụ gia xăng (loại 330ml/chai, nhãn hiệu Veslee, xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu) dùng đổ trực tiếp vào bình xăng của phương tiện nhằm cải thiện hiệu suất động cơ ….

Vận chuyển dung dịch phụ gia xăng nhập lậu đang vận chuyển đi tiêu thụ - Ảnh 1.

Đội QLTT số 4 khám thùng cát tông, phát hiện 23 chai phụ gia xăng nhập lậu. Ảnh: QLTT.

Làm việc với cơ quan chức năng bà Thu khai nhận, qua mạng xã hội thấy người dân có nhu cầu dùng dung dịch đổ vào xăng E10 nên bản thân mua của người không quen biết mang về bán kiếm lời.

Vận chuyển dung dịch phụ gia xăng nhập lậu đang vận chuyển đi tiêu thụ - Ảnh 2.

Phụ gia xăng nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT.

Sau khi tiến hành thiết lập biên bản, Đội QLTT số 4 đã hoàn thiện hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với bà Lưu Thị Thu và buộc tiêu hủy 23 chai dung dịch nhập lậu là hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng.

Mua dung dịch nhập lậu để đổ vào xăng E10, rồi mang đi tiêu thụ - Ảnh 3.Tiểu thương công khai kinh doanh hàng ngàn kilogram phân bón nhập lậu

GĐXH - Ngày 19/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa thu giữ 2.500 kg phân bón Trung Quốc nhập lậu trên địa bàn.

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Bé 18 tháng tuổi tử vong khi uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi

Quét dung dịch màu đỏ 'biến' thịt heo thành thịt bò

Vừa ra tù 3 ngày, Huỳnh Thanh Phong đột nhập nhà dân trộm iPhone 14 Pro

Xã hội - 1 giờ trước

Có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Huỳnh Thanh Phong lại tiếp tục gây án sau 3 ngày mãn hạn tù.

Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Xã hội - 2 giờ trước

Kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.

Ninh Bình: Bị khởi tố vì sử dụng hàn the trong sản xuất bánh đúc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Từ việc kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh đúc trên địa bàn xã Yên Từ, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 467kg bánh đúc chứa hàn the.

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Hồ sơ vi phạm dày thêm?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ xuất hiện trong vài tháng hay vài năm gần đây, nhiều vi phạm tại khu vực bến bãi ven sông Luộc, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên đã từng bị cơ quan chức năng lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ từ nhiều năm trước. Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hạng mục và hoạt động liên quan vẫn tồn tại, đặt ra câu hỏi về hiệu quả công tác quản lý và xử lý vi phạm tại địa phương.

Bắt giữ 5 đối tượng săn bắt trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm tại Phú Quốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Cháy lớn kèm khói đen bao trùm cửa hàng xe máy ở Hoài Đức

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trưa 1/6, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện ở xã Hoài Đức (TP Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan.

Công an Ninh Bình công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 15-22/5/2026

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 260 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 15-22/5/2026.

Hơn 600 thí sinh vắng mặt buổi thi Văn vào lớp 10 tại TP.HCM

Giáo dục - 6 giờ trước

Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin, có hơn 600 thí sinh vắng trong buổi thi Văn kỳ thi vào lớp 10 sáng nay 1/6.

Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.

Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Đời sống

GĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.

Trước giông bão vẫn bình thản bước đi: 4 con giáp có nội tâm mạnh mẽ

Đời sống
3 con giáp may mắn đầu tháng 6 dương lịch 2026: Đón nhận phúc khí và tài lộc

Đời sống
3 khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh đại phúc đại lộc, gia đình cũng được 'thơm lây'

Đời sống
Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

