Mua dung dịch nhập lậu để đổ vào xăng E10 rồi mang đi tiêu thụ

Vào lúc 8h30 ngày 29/5, trên vỉa hè tại khu vực Chợ Vinh Cơ, phường Móng Cái 1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 tiến hành khám thùng cát tông của bà Lưu Thị Thu (SN 1987, trú tại Khu Thượng Trung, phường Móng Cái 2). Quá trình khám, lực lượng chức năng phát hiện 23 chai dung dịch phụ gia xăng (loại 330ml/chai, nhãn hiệu Veslee, xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu) dùng đổ trực tiếp vào bình xăng của phương tiện nhằm cải thiện hiệu suất động cơ ….

Đội QLTT số 4 khám thùng cát tông, phát hiện 23 chai phụ gia xăng nhập lậu. Ảnh: QLTT.

Làm việc với cơ quan chức năng bà Thu khai nhận, qua mạng xã hội thấy người dân có nhu cầu dùng dung dịch đổ vào xăng E10 nên bản thân mua của người không quen biết mang về bán kiếm lời.

Phụ gia xăng nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: QLTT.

Sau khi tiến hành thiết lập biên bản, Đội QLTT số 4 đã hoàn thiện hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với bà Lưu Thị Thu và buộc tiêu hủy 23 chai dung dịch nhập lậu là hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng.