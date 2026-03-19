Tiểu thương công khai kinh doanh hàng ngàn kilogram phân bón nhập lậu

Cụ thể, sự việc được lực lượng chức năng phát hiện vào ngày 7/3, khi kiểm tra hai cơ sở kinh doanh phân bón của các hộ N.T.T và H.T.H, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này đang bày bán tổng cộng 2.500 kg phân bón (phân đạm) nhãn hiệu JianFeng có xuất xứ từ Trung Quốc, không có giấy tờ hợp pháp, nghi là hàng nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ các cơ sở cho biết số hàng trên được mua từ một người không rõ danh tính tại khu vực biên giới về để bán lại. Tuy nhiên, cả hai hộ kinh doanh đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Ngày 19/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa thu giữ 2.500 kg phân đạm Trung Quốc nhập lậu trên địa bàn.

Trước hành vi vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với hai hộ kinh doanh với tổng số tiền 26 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời tịch thu toàn bộ 2.500 kg phân đạm theo quy định.

Hiện lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng phân bón tại các địa bàn trọng điểm nông nghiệp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các hộ kinh doanh được khuyến cáo chỉ nên buôn bán, sử dụng phân bón có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu chính ngạch để đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

