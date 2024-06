Mùa hè, làm ngay món chè này vừa mát lạnh thơm ngon lại giúp đẹp da, chống lão hóa

Những ngày hè nóng nực chúng ta luôn cần một món ăn đủ hấp dẫn để vừa giải khát vừa đánh thức vị giác. Đặc biệt là những thức uống mát lạnh. Hầu hết bất kể ai mỗi lần đi qua những tiệm bán chè hay nước giải khát đều khó cưỡng lại. Chè là món ăn khá lý tưởng và cực kỳ thơm ngon để bạn giải nhiệt cho gia đình vào những ngày nắng nóng. Hôm nay bạn hãy làm quen và thử món chè đào bobo đặc biệt này. Hương vị của những quả đào giòn màu hồng và sự giòn dẻo, thơm béo của các nguyên liệu đi cùng sẽ giúp bạn có trải nghiệm vị giác đặc biệt.

Cùng bắt tay vào làm món chè hấp dẫn này theo công thức dưới đây nhé!

Nguyên liệu để làm món chè đào bobo

40g sữa đặc, 60g kem tươi, 200ml nước cốt dừa, 20g siro đường, 200g tinh bột sắn, 5 quả đào, 150g nước, 30g đường mịn, 80g bột báng.

Cách làm món chè đào bobo

Bước 1: Đào bạn mua về dùng muối tinh xát nhẹ lên vỏ để loại bỏ lông. Sau đó rửa sạch đào với nước và để ráo. Tiếp đó bạn gọt vỏ đào, để riêng. Phần thịt đào bạn cắt thành từng miếng nhỏ.

Mách bạn: Quả đào rất giàu vitamin A, beta – carotene và vitamin C, vitamin E, vitamin B1, B2, B3, B6, folate và axit pantothenic... Lượng chất chống ô-xy hóa trong quả đào cũng hỗ trợ duy trì hệ tiết niệu, tiêu hóa đặc biệt là làm đẹp da mặt. Do rất giàu vitamin C, nên quả đào có thể bảo vệ làn da chống lại các gốc tự do có hại và các tình trạng nhiễm trùng. Đào cũng có thể bảo vệ da chống lại các tác nhân có hai từ tia cực tím.

Bước 2: Cho 150g nước vào nồi, thêm đường bột và vỏ đào rồi đun sôi. Đun cho đến khi thấy nước chuyển thành màu hồng. Lúc này, bạn chuẩn bị 30g tinh bột sắn, chia làm 2 phần bằng nhau.

Mách bạn: Theo nhiều nghiên cứu, bột sắn dây có chứa nhiều chất chống oxy hóa như: vitamin C, isoflavon, polyphenol,… những chất này có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa của melanin (là sắc tố gây sậm màu da). Bột sắn dây cũng chứa nhiều collagen, một loại protein quan trọng trong cấu trúc da. Collagen có tác dụng kết nối các tế bào da, tăng cường độ đàn hồi và độ ẩm của da, giúp da căng mịn và chống lão hóa.

Bước 3: Bạn chia nước luộc vỏ đào thành 2 phần bằng nhau. Thêm 20g kem tươi vào một phần rồi trộn đều. Tiếp đó với từng phần tinh bột sắn bạn rót từ từ nước luộc vỏ đào vào rồi nhào thành 2 khối đồng nhất với 2 màu đậm - nhạt. Sau khi đã nhào bột xong bạn vê thành các viên tròn hoặc có thể dùng khuôn tạo các hình theo sở thích.

Bước 4: Cho nước vào nồi đun sôi. Sau đó thả các viên bột vào đun đến khi nổi lên thì vớt ra âu nước đá cho nguội. Thành phẩm có được là các viên bobo đào.

Bước 5: Trong một nồi khác, cho lượng nước thích hợp vào, đun sôi. Sau đó cho bột báng vào và khuấy liên tục để không bị dính. Sau khi nước sôi trở lại, giảm lửa ở mức vừa và tiếp tục nấu trong khoảng 15 phút cho đến khi bột báng trở nên trong suốt thì tắt bếp. Vớt bột báng ra và thả vào tô nước đá một lúc để bột báng thơm và có đổ dẻo đàn hồi.

Bước 6: Trộn sữa đặc cùng với nước cốt dừa, kem tươi và siro đường để tạo thành phần siro nước cốt dừa. Sau đó bạn chuẩn bị cốc, cho bột báng, viên bobo đào, các miếng đào tươi sau đó thêm phần siro nước cốt dừa lên là món chè hoàn thành.

Thành phẩm món chè đào bobo

Như vậy là món chè đào bobo đã hoàn thành với màu sắc bắt mắt và mùi thơm rất hấp dẫn. Từng viên bobo đào bồng bềnh dai, ngon hòa quyện với vị đào giòn ngọt thơm phức cùng nước cốt dừa mát lạnh, siêu sảng khoái. Đây là món chè không chỉ ngon, đẹp mắt mà nó còn vô cùng thích hợp trong những ngày hè nóng nực. Vì thế bạn hãy làm cho cả gia đình mình thưởng thức nhé!

Lời khuyên:

1. Khi nhào tinh bột sắn bạn nên nhào với từng chút nước. Điều này sẽ giúp bột dễ tạo thành khối và tránh bị khô/nhão hơn.

2. Nếu muốn màu sắc đẹp hơn, bạn có thể thêm một ít bột thanh long để điều chỉnh màu.

3. Phần siro nước cốt dừa có thể chuẩn bị trước và để trong tủ lạnh. Bột báng sau khi luộc bạn nên ăn ngay, nếu không sau đó một thời gian sẽ không còn ngon mà nở mềm.

