'Mùa hè năm ấy': Khánh xin nghỉ việc vì bị 'bóc phốt' quá khứ từng đi tù

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim "Mùa hè năm ấy", mẹ và chị gái biết chuyện Khánh bị "bóc phốt" trên mạng về việc từng đi tù nên vào làm ở công ty bảo vệ dưới hồ sơ người khác. Cả mẹ và chị đều lo lắng sự việc này làm ảnh hưởng đến Phương vì cô là Phó Giám đốc phụ trách tại khách sạn nơi Khánh làm việc.

Phương rơi vào tình cảnh khó xử khi bạn trai thời đi học đã từng đi tù. Ảnh VTV

Trong khi cả Phương và chị Kim Anh đều cho rằng Tùng là quản lý cấp trên thì không thể không biết Khánh làm việc tại đó.

Tại khách sạn, Phương vẫn bị cô nhân viên cấp dưới ganh ghét, soi mói. Cô ta biết Phương có hành động giúp đỡ Khánh và công ty bảo vệ Bảo An - nơi Khánh làm việc.

Phương bị cấp dưới đố kị, ganh ghét. Ảnh VTV

Tại công ty Bảo An, Khánh giục vợ chồng Long - Thuý đuổi việc mình, để tránh liên luỵ tới công ty. Tuy nhiên, hai vợ chồng Long - Thúy đều không muốn điều đó xảy ra. Long xé tờ giấy xin nghỉ việc với nguyên tắc của mình: "Hợp đồng có thể mất nhưng tao không bao giờ bỏ anh em".

Khánh xin nghỉ việc ở công ty nhưng không được chấp thuận. Ảnh VTV

Tập 12 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 1/9 trên VTV3.