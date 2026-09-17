Tin mới nhất về vụ cháy nhà trong hẻm ở TPHCM khiến 2 người chết, 5 người bị thương

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Theo CAO, khoảng 1 giờ 23 ngày 17/9, tại căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn (TPHCM) xảy ra vụ hỏa hoạn. Phát hiện sự việc, nhiều người dân cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa, đồng thời gọi điện trình báo công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã huy động 7 xe chữa cháy cùng 44 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phá tường nhà dân giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Ảnh: CAO

Thời điểm lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2. Do cháy xảy ra vào ban đêm, các nạn nhân đang ngủ, phát hiện cháy muộn, lượng khói và khí độc lớn gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu nạn. Sau đó, đám cháy được cảnh sát khống chế và dập tắt.

Theo TPO, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong căn nhà có 7 người. Vụ cháy khiến bà N.T.G (95 tuổi) và chị L.N.Đ.T (33 tuổi) tử vong. Những người còn lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương.

Đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.. Ảnh: TPO

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và cấp cứu, điều trị 4 bệnh nhân trong vụ cháy nhà dân tại con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí.

4 bệnh nhân được chăm sóc, điều trị gồm: Anh N.Q.V.T (SN 1983), em N.Q.T (SN 2012), chị N.T.T.T (SN 1988) và em N.P.T (SN 2011). Các bệnh nhân nhập viện đều tỉnh, đều được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da ở nhiều mức độ.

Trong đó, anh N.Q.V.T bị bỏng da do lửa độ II ở mặt, ngực, bụng, tứ chi diện tích khoảng 30%. Còn N.Q.T bị bỏng da do lửa độ II – III ở mặt, ngực bụng, tứ chi diện tích khoảng 45%.

Bệnh nhân N.T.T.T bị bỏng da do lửa độ I - II ở mặt, hai tay, diện tích khoảng 15%, còn bệnh nhân N.P.T bỏng da do lửa độ I - II ở mặt, hai tay, diện tích khoảng 10%.

Cả 4 bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi chặt chẽ tại các khoa tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi nạn nhân vụ hỏa hoạn. Ảnh: CAO

Một nạn nhân khác bị thương trong vụ cháy là bà N.T.T (66 tuổi) được cấp cứu tại Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương.

Chia sẻ trên CAO, BSCKII Đinh Phương Đông, Trưởng Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương) cho biết, bà T bị bỏng độ 2, với diện tích tổn thương khoảng 12% cơ thể. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị.

Vụ cháy khiến 145 trên 200m2 diện tích căn nhà bị cháy, thiệt hại tài sản đang thống kê, chưa ước tính được thành tiền. Căn nhà bị cháy có quy mô 4 tầng gồm 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và 1 sân thượng.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được làm rõ.