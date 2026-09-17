Thời tiết Hà Nội tiếp tục có mưa to trong chiều tối nay?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội tiếp tục có vừa, mưa to trong ngày 17/9. Dự báo từ 18/9 mưa lớn giảm dần, sau đó chủ yếu còn mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết Hà Nội chiều, tối nay có mưa không?
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (17/9), khu vực Phú Thọ, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực TP Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to.
Dự báo đêm 17/9: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ: Có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, TP Hà Nội: Có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
Ngày 18/9: Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
Cảnh báo: Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.
Từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có xu hướng giảm dần.
Thời tiết Hà Nội đêm nay
Theo cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội đêm nay nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.