Ăn gì tốt cho buồng trứng và tử cung? Top thực phẩm 'vàng' phụ nữ nên biết

Duy trì sức khỏe buồng trứng và tử cung chính là bổ sung đủ dinh dưỡng

Điều hòa nội tiết tố: Hấp thụ các dưỡng chất như vitamin D, kẽm, omega-3, phytoestrogen… có thể hỗ trợ cân bằng hormone, cải thiện chu kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ chức năng sinh sản.

Cải thiện khả năng sinh sản: Một chế độ ăn giàu dưỡng chất góp phần cải thiện khả năng sinh sản bằng cách giúp tăng độ dày và tính chất đàn hồi của nội mạc tử cung, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phôi thai; đồng thời hỗ trợ quá trình rụng trứng, tăng cường lưu thông máu đến tử cung và buồng trứng, cũng như cải thiện chất lượng trứng.

Một chế độ ăn giàu dưỡng chất góp phần cải thiện khả năng sinh sản bằng cách giúp tăng độ dày và tính chất đàn hồi của nội mạc tử cung, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phôi thai.

Chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch: Tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C, E; kẽm và selen… giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý phụ khoa như viêm nhiễm, u xơ tử cung; đồng thời bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, giảm nguy cơ phát triển các bệnh lý mãn tính liên quan đến tử cung và buồng trứng.

Ăn gì tốt cho tử cung và buồng trứng?

Sữa và đồ uống từ sữa

Sữa giàu protein, canxi và một số vitamin, khoáng chất. Chị em có thể lựa chọn sữa ít đường hoặc không đường, sữa ít béo tùy nhu cầu dinh dưỡng và tổng lượng năng lượng trong ngày. Nếu không dung nạp lactose, chị em có thể lựa chọn sữa không lactose hoặc các sản phẩm bổ sung canxi khác để thay thế.

Tuy nhiên, theo thông tin trên cổng thông tin Bệnh viện Medlatec, sữa chỉ là một thành phần trong tổng thể chế độ ăn. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy uống nhiều sữa có thể trực tiếp làm tử cung hoặc buồng trứng khỏe mạnh hơn hay cải thiện chức năng sinh sản. Vì vậy, nên sử dụng sữa với lượng phù hợp và kết hợp đa dạng các nhóm thực phẩm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Nước ép rau củ, trái cây không đường

Rau xanh và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật tốt cho sức khỏe. Vì vậy, nước ép rau củ hoặc trái cây không thêm đường có thể được sử dụng xen kẽ trong chế độ ăn hàng ngày của phụ nữ.

Rau xanh và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, không nên dùng nước ép thay thế hoàn toàn trái cây và rau xanh vì đây vẫn là nhóm thực phẩm giàu chất xơ và giúp nữ giới no lâu hơn.

Đồ uống từ đậu nành

Đậu nành cung cấp protein thực vật và các hợp chất isoflavone - một nhóm hợp chất thuộc họ phytoestrogen. Đồ uống từ đậu nành, đặc biệt loại không thêm đường, có thể được sử dụng như một phần của chế độ ăn đa dạng và cân bằng.

Thực phẩm giàu sắt

Thực phẩm giàu sắt bao gồm thịt bò nạc, thịt cừu, thịt lợn, thịt gà, cá và các loại ngũ cốc tăng cường chất sắt dùng cho bữa sáng. Ngoài ra, sắt cũng có trong nhiều loại thực phẩm thực vật, nhưng khả năng hấp thu sắt từ thực vật thường kém hiệu quả hơn so với sắt từ nguồn động vật.

Cà chua

Cà chua là nguồn giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư vú và buồng trứng. Ngoài ra, cà chua còn chứa các chất điện giải quan trọng như kali, natri, magiê và florua, giúp duy trì hoạt động cơ bản của các tế bào và giảm đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện.

Cà chua là nguồn giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư vú và buồng trứng.

Quả bơ

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc, bơ là một loại siêu thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng. Hàm lượng cao chất béo không bão hòa đơn giúp cải thiện sức khỏe của trứng và duy trì sức khỏe sinh sản tốt. Bạn có thể ăn kèm bơ trong bánh mì sandwich, salad, sinh tố…

Đậu lăng

Nếu cơ thể bạn thiếu sắt, đó có thể là một nguyên nhân đáng lo ngại, vì điều đó có thể dẫn đến các vấn đề về rụng trứng. Do đó, kết hợp đậu lăng vào chế độ ăn uống sẽ là một ý tưởng hay, vì chúng là một nguồn giàu chất sắt, phức hợp Vitamin B, magiê và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác rất cần thiết cho khả năng sinh sản.

Quả hạch và trái cây khô

Trái cây và hạt khô là một nguồn cung cấp protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tuyệt vời. Quả hạch Brazil đặc biệt có hàm lượng selen cao, một khoáng chất giúp giảm tổn thương nhiễm sắc thể trong trứng. Nó cũng là một chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn các gốc tự do và cho phép sản xuất trứng tốt hơn.

Trái cây và hạt khô là một nguồn cung cấp protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tuyệt vời.

Gừng

Gừng là một loại củ có đặc tính chống viêm giúp tăng lưu thông máu và thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh. Những chất này giúp giảm bớt bất kỳ khó chịu nào trong hệ thống sinh sản, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và giảm viêm nhiễm cơ quan sinh sản.

Những thực phẩm cần tránh

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, những người theo chế độ ăn kiêng nên tránh đồ uống có đường. Carbs tinh chế, chẳng hạn như bánh ngọt sản xuất hàng loạt và bánh mì trắng. Thực phẩm chiên rán nhiều dầu, chẳng hạn như thức ăn nhanh.

Đồ uống có đường, chẳng hạn như nước ngọt và nước tăng lực. Các loại thịt đã qua chế biến, chẳng hạn như xúc xích, xúc xích và thịt ăn trưa. Chất béo rắn, bao gồm bơ thực vật, chất béo và mỡ lợn. Thịt đỏ dư thừa, chẳng hạn như bít tết, bánh mì kẹp thịt và thịt lợn.

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