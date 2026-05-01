Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mới
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các điểm ngập và rút ngắn thời gian úng sau mưa lớn.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 về phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Thành phố mùa mưa năm 2026.
Theo đó, Thành phố Hà Nội đặt trọng tâm vào việc phát huy hiệu quả hệ thống thoát nước hiện có, bảo đảm tiêu thoát nhanh với các trận mưa cường độ lớn, đặc biệt tại những khu vực đã được cải tạo theo các dự án thoát nước trước đây.
Thành phố hướng tới khả năng tiêu thoát đối với trận mưa 310mm trong 2 ngày, đồng thời xử lý dứt điểm các điểm úng ngập từng xuất hiện trong năm 2025, hạn chế phát sinh điểm ngập mới trong năm nay và các năm tiếp theo.
Dự báo trong mùa mưa 2026, với lượng mưa dưới 50mm/giờ, nội thành cơ bản không xảy ra úng ngập. Tuy nhiên, khi mưa từ 50–70mm/giờ có thể xuất hiện khoảng 11 điểm ngập; mức 70–100mm/giờ có thể phát sinh 71 điểm ngập cục bộ. Trong trường hợp mưa trên 100mm/giờ, toàn thành phố có thể ghi nhận tới 220 điểm úng tại 54 phường, xã.
Để chủ động ứng phó, Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo mưa lớn; xây dựng kịch bản vận hành hệ thống thoát nước theo từng cấp độ mưa; tăng cường nạo vét hệ thống cống, mương, sông, hồ điều hòa theo lưu vực. Các tuyến tiêu thoát chính như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Cầu Bây được ưu tiên xử lý.
Cùng với đó, thành phố kiểm soát mực nước đệm trên hệ thống sông, hồ để tăng khả năng chứa trước mưa; triển khai các công trình khẩn cấp giảm ngập; đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải bằng nguồn vốn công.
Công tác vận hành liên thông giữa hệ thống thoát nước đô thị và hệ thống thủy lợi cũng được đặc biệt chú trọng, nhất là tại các khu vực giáp ranh. Các công trình đầu mối như sông Nhuệ, sông Đáy cùng các trạm bơm lớn sẽ được phối hợp vận hành nhịp nhàng để nâng cao hiệu quả tiêu thoát.
Các trạm bơm trọng điểm như Yên Sở, Yên Nghĩa, Bắc Thăng Long – Vân Trì được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng 24/24h, bảo đảm đủ nhân lực, vật tư, thiết bị theo phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng". Công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị cũng được thực hiện định kỳ để tránh sự cố trong mùa mưa bão.
Tại một số điểm có nguy cơ ngập cao như khu vực đường Võ Chí Công, thành phố bố trí thêm xe bơm di động, đồng thời rà soát, xử lý các vị trí mặt đường bị lún võng nhằm tăng khả năng thoát nước.
Ngoài ra, Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng thoát nước, trong đó có tuyến cống Long Biên – Cự Khối nhằm phân lưu dòng chảy, giảm tải cho khu vực Đàm Quang Trung.
Trong kịch bản mưa lớn diện rộng, các lực lượng sẽ ứng trực 24/24h, sẵn sàng huy động 100% quân số khi có thiên tai; phối hợp với ngành điện bảo đảm nguồn điện cho các trạm bơm, vận hành tối đa công suất hệ thống tiêu thoát nước, đồng thời triển khai các thiết bị bơm hút, thông tắc nhằm rút nước nhanh tại các điểm trũng thấp.
Việc triển khai kế hoạch được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ngập úng, hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân Thủ đô trong mùa mưa năm nay.
