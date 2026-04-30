Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?
GĐXH - Ngày 30/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phân luồng giao thông xung quanh khu vực Lăng
Cụ thể, UBND Thành phố giao Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền, thực hiện tốt các nội dung sau:
Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông: tổ chức phân luồng giao thông và tạo điều kiện cho các xe ô tô chở Nhân dân, khách quốc tế về Lăng viếng Bác, tham quan khu vực, đặc biệt là thời gian diễn ra các buổi Lễ viếng cấp Nhà nước.
Bố trí tuần tra cơ động bảo đảm an toàn giao thông xung quanh khu vực Lăng theo phạm vi được giao để hướng dẫn xe ô tô chở Nhân dân đến viếng Bác. Tăng cường lực lượng trực tại khu vực phía Nam đường Hùng Vương.
Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ: bố trí 01 xe cứu hộ ứng trực tại bãi đỗ xe trong Bảo tàng Hồ Chí Minh, 01 xe đỗ tại hè đường Tôn Thất Đàm (thời gian từ 7 giờ đến hết giờ viếng) từ ngày 29 đến hết ngày 03/5/2026 và ngày 18/5/2026 đến hết ngày 19/5/2026.
Người dân, du khách gửi xe ô tô tại dốc Ngọc Hà, La Pho
Chỉ đạo Công an các phường Ba Đình, Ngọc Hà: phối hợp chặt chẽ các lực lượng duy trì đảm bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn xe ô tô của khách ở khu vực các tuyến phố: Ngọc Hà, Đội Cấn, Lê Hồng Phong, bảo đảm đường thông, hè thoáng; Hướng dẫn sắp xếp xe ô tô của khách viếng vào các bãi đỗ xe trong Bảo tàng Hồ Chí Minh và các bãi đỗ xe theo quy định của Sở Xây dựng. Tổ chức và quản lý chặt chẽ xe taxi, xe ôm, bán hàng rong, các điểm trông giữ xe trái quy định trong khu vực.
Chỉ đạo Công an các xã Ba Vì, Bất Bạt: phối hợp chặt chẽ với Đoàn 285/Bộ Tư lệnh Lăng duy trì bảo đảm an ninh, trật tự cho khách đến tham quan, tưởng niệm Bác tại Khu di tích K9.
Sở Xây dựng phối hợp với Công an Thành phố và Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức thanh tra, kiểm tra và phân luồng giao thông trên các tuyến đường về Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác định các điểm đỗ xe của các đoàn đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội giải tỏa điểm trông giữ xe ô tô dốc Ngọc Hà, La Pho để tổ chức trông giữ xe ô tô phục vụ Nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu vực.
Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trí hoa trên hè đường Độc Lập, phía Nam, phía Bắc đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà và đường Hoàng Văn Thụ.
Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước khu vực xung quanh Lăng, Quảng trường Ba Đình, bảo đảm không để ngập úng tại khu vực.
Chỉ đạo phương án cho xe phục vụ Nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu vực được vào nội đô sớm để kịp thời gian vào viếng trong khung thời gian theo quy định.
4 điểm nhà vệ sinh lưu động phục vụ du khách
Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND phường Ba Đình, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lắp đặt nhà vệ sinh lưu động từ ngày 25/4/2026 đến 03/5/2026 và từ ngày 18/5/2026 đến hết 20/5/2026 tại các khu vực đường Hoàng Hoa Thám, đường Ngọc Hà, công viên Bách Thảo, đường Bà Huyện Thanh Quan để phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sở Du lịch chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công ty du lịch trong việc thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức các hoạt động tại Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, nhất là việc tuyên truyền, giới thiệu các công trình, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.
Phối hợp với Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức cấp phát nhu yếu phẩm phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác trong các ngày 30/4, 01/5 và 19/5.
Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ liên quan; Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn bố trí 01 xe cứu thương, 02 kíp trực cấp cứu thường trực tại số 2 phố Ông Ích Khiêm và trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch từ ngày 29/4/2026 đến 03/5/2026 và từ ngày 18/5/2026 đến hết ngày 19/5/2026 (thời gian từ 07 giờ 00 đến hết giờ viếng) đồng thời sẵn sàng tăng cường lực lượng, bảo đảm xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tại khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình.
UBND các phường: Ba Đình, Ngọc Hà Chỉ đạo lực lượng Công an phường phối hợp với Trung đoàn 375 tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung:
Duy trì an ninh, trật tự; tăng cường lực lượng tuần tra cơ động để giải quyết kịp thời những vụ việc, nhất là trên tuyến phố Ngọc Hà, Đội Cấn, Lê Hồng Phong.
Phối hợp chặt chẽ các lực lượng tổ chức hướng dẫn, sắp xếp xe ô tô của khách ở khu vực phố Ngọc Hà, bãi xe Hoàng thành Thăng Long, khu vực đường Yên Phụ, đường Văn Cao, bảo đảm đường thông, hè thoáng. Tổ chức và quản lý chặt chẽ xe taxi, xe ôm và bán hàng rong trong khu vực.
Tổ chức, quản lý chặt chẽ các điểm trông giữ xe máy, xe đạp trong các ngày lễ bảo đảm văn minh lịch sự, phục vụ Nhân dân về Lăng viếng Bác và tham quan khu vực;
Bảo đảm vệ sinh tuyến đường viếng, các điểm đỗ xe ô tô, đoạn đường từ cổng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến cổng công viên Bách Thảo.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờThời sự - 32 phút trước
GĐXH - Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.
Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vâyThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.
Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêmThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - TP Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, nhằm chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.
Tin sáng 30/4: 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc phục vụ người dân dịp 30/4; miền Bắc se lạnh đến khi nào?Thời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được bổ sung và tổ chức khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp 30/4 và 1/5; Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/4, Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến từ 20 - 23 độ C.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 21–23 độ.
Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, trên các trục phố trung tâm như Quang Trung, Phan Chu Trinh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm – một trong những giải pháp nhằm giảm ngập cho khu vực cận phố cổ Hà Nội.
Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.
Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.
Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh HóaThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại nhà một người dân.
Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quảThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 28/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai các nhiệm vụ giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.
Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩyThời sự
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.