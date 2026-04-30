Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?

Phân luồng giao thông xung quanh khu vực Lăng

Cụ thể, UBND Thành phố giao Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền, thực hiện tốt các nội dung sau:

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông: tổ chức phân luồng giao thông và tạo điều kiện cho các xe ô tô chở Nhân dân, khách quốc tế về Lăng viếng Bác, tham quan khu vực, đặc biệt là thời gian diễn ra các buổi Lễ viếng cấp Nhà nước.

Bố trí tuần tra cơ động bảo đảm an toàn giao thông xung quanh khu vực Lăng theo phạm vi được giao để hướng dẫn xe ô tô chở Nhân dân đến viếng Bác. Tăng cường lực lượng trực tại khu vực phía Nam đường Hùng Vương.

Ngày 30/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ: bố trí 01 xe cứu hộ ứng trực tại bãi đỗ xe trong Bảo tàng Hồ Chí Minh, 01 xe đỗ tại hè đường Tôn Thất Đàm (thời gian từ 7 giờ đến hết giờ viếng) từ ngày 29 đến hết ngày 03/5/2026 và ngày 18/5/2026 đến hết ngày 19/5/2026.

Người dân, du khách gửi xe ô tô tại dốc Ngọc Hà, La Pho

Chỉ đạo Công an các phường Ba Đình, Ngọc Hà: phối hợp chặt chẽ các lực lượng duy trì đảm bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn xe ô tô của khách ở khu vực các tuyến phố: Ngọc Hà, Đội Cấn, Lê Hồng Phong, bảo đảm đường thông, hè thoáng; Hướng dẫn sắp xếp xe ô tô của khách viếng vào các bãi đỗ xe trong Bảo tàng Hồ Chí Minh và các bãi đỗ xe theo quy định của Sở Xây dựng. Tổ chức và quản lý chặt chẽ xe taxi, xe ôm, bán hàng rong, các điểm trông giữ xe trái quy định trong khu vực.

Chỉ đạo Công an các xã Ba Vì, Bất Bạt: phối hợp chặt chẽ với Đoàn 285/Bộ Tư lệnh Lăng duy trì bảo đảm an ninh, trật tự cho khách đến tham quan, tưởng niệm Bác tại Khu di tích K9.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an Thành phố và Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức thanh tra, kiểm tra và phân luồng giao thông trên các tuyến đường về Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác định các điểm đỗ xe của các đoàn đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội giải tỏa điểm trông giữ xe ô tô dốc Ngọc Hà, La Pho để tổ chức trông giữ xe ô tô phục vụ Nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu vực.

Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trí hoa trên hè đường Độc Lập, phía Nam, phía Bắc đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà và đường Hoàng Văn Thụ.

Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước khu vực xung quanh Lăng, Quảng trường Ba Đình, bảo đảm không để ngập úng tại khu vực.

Chỉ đạo phương án cho xe phục vụ Nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu vực được vào nội đô sớm để kịp thời gian vào viếng trong khung thời gian theo quy định.

4 điểm nhà vệ sinh lưu động phục vụ du khách

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND phường Ba Đình, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lắp đặt nhà vệ sinh lưu động từ ngày 25/4/2026 đến 03/5/2026 và từ ngày 18/5/2026 đến hết 20/5/2026 tại các khu vực đường Hoàng Hoa Thám, đường Ngọc Hà, công viên Bách Thảo, đường Bà Huyện Thanh Quan để phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sở Du lịch chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công ty du lịch trong việc thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức các hoạt động tại Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, nhất là việc tuyên truyền, giới thiệu các công trình, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Phối hợp với Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức cấp phát nhu yếu phẩm phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác trong các ngày 30/4, 01/5 và 19/5.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ liên quan; Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn bố trí 01 xe cứu thương, 02 kíp trực cấp cứu thường trực tại số 2 phố Ông Ích Khiêm và trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch từ ngày 29/4/2026 đến 03/5/2026 và từ ngày 18/5/2026 đến hết ngày 19/5/2026 (thời gian từ 07 giờ 00 đến hết giờ viếng) đồng thời sẵn sàng tăng cường lực lượng, bảo đảm xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tại khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình.

UBND các phường: Ba Đình, Ngọc Hà Chỉ đạo lực lượng Công an phường phối hợp với Trung đoàn 375 tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung:

Duy trì an ninh, trật tự; tăng cường lực lượng tuần tra cơ động để giải quyết kịp thời những vụ việc, nhất là trên tuyến phố Ngọc Hà, Đội Cấn, Lê Hồng Phong.

Phối hợp chặt chẽ các lực lượng tổ chức hướng dẫn, sắp xếp xe ô tô của khách ở khu vực phố Ngọc Hà, bãi xe Hoàng thành Thăng Long, khu vực đường Yên Phụ, đường Văn Cao, bảo đảm đường thông, hè thoáng. Tổ chức và quản lý chặt chẽ xe taxi, xe ôm và bán hàng rong trong khu vực.

Tổ chức, quản lý chặt chẽ các điểm trông giữ xe máy, xe đạp trong các ngày lễ bảo đảm văn minh lịch sự, phục vụ Nhân dân về Lăng viếng Bác và tham quan khu vực;

Bảo đảm vệ sinh tuyến đường viếng, các điểm đỗ xe ô tô, đoạn đường từ cổng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến cổng công viên Bách Thảo.

