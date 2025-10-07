Mưa ngập là thời điểm tốt nhất để đi xem nhà trước khi quyết định mua: Lý do đưa ra ai cũng thấy sáng suốt

Tại sao các chuyên gia bất động sản thường khuyên đi xem nhà vào trời mưa?

Trời mưa có thể làm nổi bật các vấn đề liên quan đến tình hình thoát nước, ngập úng trong nhà. Từ đó kiểm tra được hiện trạng, kết cấu, sức bền của ngôi nhà





Thay vì chọn ngày nắng để đi xem nhà, nhiều chuyên gia bất động sản khuyến nghị người mua nên khảo sát vào lúc trời mưa. Đây được xem là thời điểm lý tưởng để kiểm tra khả năng chống thấm, hệ thống thoát nước, hiện tượng ngập úng hay các khuyết điểm mà ngày khô ráo khó nhận ra, giúp người mua đánh giá thực chất chất lượng căn nhà trước khi quyết định xuống tiền.

Thông thường, khi mua nhà, nhiều người sẽ chọn đi xem vào những ngày trời nắng ráo, ánh sáng đầy đủ, dễ quan sát và di chuyển thuận tiện. Nhưng những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành bất động sản, đặc biệt là các chuyên gia thẩm định nhà ở quốc tế, lại khuyên rằng: nếu có cơ hội, hãy thử đến xem căn nhà vào một ngày mưa. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng chính lúc thời tiết khắc nghiệt nhất lại là thời điểm căn nhà "thành thật" nhất. Mưa không chỉ làm ướt mặt đất, mà còn giúp người mua soi rõ từng vết nứt, vết thấm, từng vấn đề mà ánh nắng có thể che lấp.

Khi trời mưa, căn nhà giống như được đưa vào một bài kiểm tra áp lực thực tế. Những vết ố trên trần, hơi ẩm trên tường, những khe cửa sổ rỉ nước, hay khu vực sân thượng, ban công bị ứ đọng là các "tín hiệu cảnh báo" rõ ràng cho thấy chất lượng thi công, khả năng chống thấm và hệ thống thoát nước của căn nhà. Nhiều chuyên gia tại Úc và Mỹ cho rằng không có phép thử nào trung thực bằng một cơn mưa. Một căn nhà có hệ thống chống thấm tốt sẽ đứng vững sau nhiều năm, còn nếu vật liệu hoặc kỹ thuật thi công kém, chỉ vài cơn mưa là đủ để lộ ra tất cả những khuyết điểm ẩn giấu. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khí hậu nhiệt đới gió mùa như Việt Nam, nơi mưa lớn, ngập cục bộ có thể diễn ra bất kỳ lúc nào.

Không chỉ giúp quan sát nội thất và cấu trúc, mưa còn là thời điểm lý tưởng để đánh giá môi trường xung quanh. Một con đường có vẻ khô ráo, bằng phẳng vào ngày nắng có thể biến thành dòng sông nhỏ khi mưa xuống. Việc đi xem nhà trong mưa cho phép người mua tận mắt thấy khả năng thoát nước, độ cao nền đường, tình trạng ngập úng hay rêu mốc của khu vực lân cận. Nhiều người mua từng chia sẻ họ suýt mắc sai lầm khi chọn nhà ở vùng thấp, nhưng nhờ "liều mình" đi xem vào ngày mưa lớn, họ phát hiện khu vực trước nhà bị đọng nước sâu, còn cống thoát nước thì tắc nghẽn. Một số môi giới tại Hà Nội hay TP.HCM thậm chí khuyên khách hàng: "Nếu mưa mà đường vẫn khô, tường không ẩm, cống không tắc, đó là điểm cộng cực lớn."

Ở góc độ đàm phán, mưa đôi khi mang lại lợi thế bất ngờ. Khi người mua chịu khó đi xem trong điều kiện không thuận lợi, họ dễ phát hiện lỗi thật của căn nhà – điều mà người bán khó che giấu. Một vết rò nước ở tường hay vết ố trần không thể tẩy ngay sẽ trở thành cơ sở để yêu cầu giảm giá hoặc sửa chữa trước khi ký hợp đồng. Hơn nữa, do nhiều người ngại di chuyển trong mưa, lượng khách xem nhà giảm mạnh, khiến chủ nhà có xu hướng "mềm lòng" hơn trong thương lượng. Một chuyên gia môi giới tại Mỹ từng nhận định rằng mùa mưa là "thời điểm vàng" để săn được căn nhà tốt với giá hời, vì ít cạnh tranh và người mua dễ nắm thế chủ động trong đàm phán.

Mưa cũng giúp kiểm tra chất lượng vật liệu và chi tiết hoàn thiện. Các bề mặt gỗ, sơn tường, lớp chống thấm, ron gạch… khi tiếp xúc với độ ẩm cao sẽ lộ rõ chất lượng thật. Những vết nứt nhỏ, bọt khí trong sơn, hay sự biến dạng ở cửa gỗ là dấu hiệu của thi công ẩu hoặc sử dụng vật liệu kém. Ngoài ra, quan sát cách nước chảy trên mái, đường rãnh, bậc thềm cũng cho thấy độ dốc thiết kế có hợp lý không, có gây tràn nước ngược vào trong hay không. Ở các nước phương Tây, việc kiểm tra nhà khi trời mưa thậm chí được liệt vào danh sách bắt buộc trong quá trình thẩm định trước khi mua – vì chỉ khi "cơn bão nhỏ" ập đến, người ta mới thấy căn nhà vững vàng đến đâu.

Đối với những căn có tầng hầm, sân sau hay khu vực trũng, việc xem nhà vào ngày mưa lại càng cần thiết. Hầm ngập, tường rỉ nước, nền trơn trượt – tất cả là những rủi ro khó lường nếu chỉ đi xem trong điều kiện khô ráo. Một số chuyên gia kiểm định tại Canada khuyên người mua nên quan sát xem căn nhà có hệ thống bơm thoát nước tự động hay không, và nếu có, liệu nó hoạt động tốt trong cơn mưa lớn. Ở Việt Nam, với tốc độ đô thị hóa nhanh và hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ, kiểm tra những chi tiết này càng có ý nghĩa thực tế.

Hầm để xe bị mưa ngập (Ảnh minh họa: FB).





Biết được tình trạng thoát nước của khu vực

Có nhiều khu vực rất đẹp đẽ, chỉn chu vào mùa nắng, nhưng mùa mưa đến thì đất liền bỗng hóa thành sông.

Cách duy nhất để phát hiện những khu vực như vậy là đi mua nhà vào mùa mưa. Bạn không thể tin hoàn toàn vào những lời giới thiệu của người bán đâu nhé!

Kiểm tra tường, trần, sàn xem có bị thấm nước không

Đặc biệt người mua dự định ở tầng áp mái thì càng phải đi mua nhà vào mùa mưa. Nhất định phải cẩn thận quan sát tường và trần nhà có bị dột hay không.

Dù sao cũng sẽ sống ở đây lâu dài, nhà mà bị thấm nước thì nhất quyết không nên mua, tránh nhiều rắc rối về sau.

Kiểm tra cửa sổ xem có bị rò rỉ nước không

Mua nhà vào mùa mưa còn giúp bạn phát hiện ra tình trạng rò rỉ nước ở cửa ra vào và các cửa sổ của căn nhà.

Giữa khung cửa sổ và tường thường được lấp đầy bằng vật liệu đặc biệt giúp ngăn rò rỉ nước.

Nếu bậu cửa có nước, bong tróc, nấm mốc,... điều đó có nghĩa là độ kín của cửa sổ không tốt, mưa to sẽ thấm nước.

Khả năng hướng sáng trong nhà

Nếu bạn thấy ánh sáng trong nhà vẫn tương đối đủ vào ngày mưa thì căn phòng đó có hướng sáng tốt.

Ánh sáng mặt trời đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống dễ stress ngày nay. Khoa học đã chứng minh, tiếp xúc vừa đủ với ánh sáng mặt trời giúp giảm stress, ngăn ngừa trầm cảm.

Dù biết rằng qua ngày mưa sẽ là ngày nắng, nhưng sống trong căn nhà tối tăm lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến thể chất và tâm trạng của chúng ta.

Kiểm tra khả năng thông gió trong nhà

Mua nhà vào mùa mưa cũng là một dịp tốt về hiệu quả thông gió trong nhà, đặc biệt là khi mua căn hộ chung cư.

Một căn nhà thông suốt bắc nam, khoảng cách giữa các tòa nhà hợp lý thì kể cả khi không có gió tự nhiên thổi vào thì vẫn sinh ra luồng gió do đối lưu không khí.

Đứng trong một căn nhà có thông gió tốt, dù ngày mưa cũng không thấy mùi ẩm mốc, không gian sẽ thông thoáng. Nếu thông gió không tốt thì sẽ ngột ngạt hơn bên ngoài rất nhiều.

Đánh giá được chất lượng vận hành khu nhà ở

Mùa mưa là thời điểm tốt nhất để kiểm tra môi trường sống tại bất cứ khu dân cư nào.

Một khu nhà ở có chất lượng vận hành tốt sẽ nhanh chóng xử lý những vũng nước đọng sau mưa, không để cư dân vô tình giẫm phải.

Sẽ không để sảnh chung trơn trượt do cư dân đi mưa ướt từ ngoài vào. Sẽ không để thùng rác chất đầy dù vào những ngày mưa.

Kiểm tra được chất lượng hầm giữ xe

Bạn còn nhớ tin tức về những lần mưa lớn ngập hầm xe không? Nhiều ô-tô, xe máy bị "chết chìm" trong hầm xe. Chỉ có mua nhà trong mùa mưa bạn mới có thể tận mắt kiểm chứng chất lượng thoát nước của hầm.

Hệ thống thoát nước kém chất lượng, ban quản lý tài sản không thông báo kịp thời và nhiều nguyên nhân khác cũng sẽ khiến xe bị ngập. (Tất nhiên, nếu có mưa bão lớn, nó còn là vấn đề thoát nước của toàn thành phố).

Những lưu ý khi đi xem nhà vào mùa mưa

Lựa chọn thời gian đi xem nhà

Thời điểm tốt nhất được các chuyên viên môi giới khuyến cáo là khi có triều cường hoặc sau mưa lớn. Điều này sẽ giúp bạn biết được liệu ở đó có gặp vấn đề về ngập lụt hay không?

Khảo sát cư dân xung quanh về tình trạng bất động sản

Với điều này, bạn có thể thực hiện ở mọi thời điểm, cả mùa mưa lẫn mùa khô. Nguồn thông tin từ hàng xóm xung quanh không chỉ giúp bạn đánh giá được sơ bộ về hiện trạng của nhà đất, mà còn có thể tìm hiểu kỹ hơn về môi trường sống cũng như giá trị mà căn nhà sắp mua có thể mang lại.

Để ý đến chân tường của các ngôi nhà nằm trong khu vực bạn đang quan tâm

Nếu khu vực này thường xuyên bị ngập, chân tường nhà sẽ bị đóng rêu và xuất hiện vết ố. Từ tình trạng này, bạn có thể biết trước được hiện trạng căn nhà của mình.

Hãy chú ý đến cốt nền nhà

Khi đi khảo sát, bạn cần so sánh độ cao của nền nhà và đường. Nếu cốt nền của căn nhà bạn định mua thấp hơn mặt đường hoặc tại khu vực đó, nền nhà giữa các căn hộ cao thấp khác nhau thì khả năng ngập là rất cao.

Địa chất thành phố có độ cao thấp dần từ Bắc xuống Nam

Tuy nhiên, mức độ ngập lụt còn phụ thuộc nhiều vào những yếu tố khác như: quy hoạch, hệ thống cống rãnh thoát nước của khu vực,…

Đặc biệt cẩn thận với những ngôi nhà gần kênh, sông, rạch

Lý do là bởi những ngôi nhà nằm ở vị trí này rất dễ bị ngập vào mùa mưa, kéo theo vấn đề liên quan tới mùi hôi hoặc rác ở dưới đáy nổi lên tràn vào nhà.

Tất nhiên, không phải lúc nào trời mưa cũng thuận lợi để đi xem. Nếu mưa quá to, tầm nhìn kém hoặc giao thông nguy hiểm, việc quan sát có thể bị giới hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là người mua không nên chỉ dựa vào hình ảnh "lấp lánh" ngày nắng mà quên mất rằng, ngôi nhà thực sự được thử thách trong những lúc khắc nghiệt. Một ngày mưa nhẹ, đủ để kiểm tra hệ thống thoát nước, quan sát vết ẩm và cảm nhận không khí ẩm trong nhà, là thời điểm hoàn hảo để kiểm chứng độ "thật" của bất kỳ căn hộ hay biệt thự nào.Những lưu ý khi đi xem nhà vào mùa mưa