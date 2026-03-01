Giá xe Vision 2026 mới nhất giảm mạnh dịp đầu năm, thấp chưa từng có, khách đua chốt thay LEAD và SH Mode vì rẻ
GĐXH - Giá xe Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.
Giá xe Vision 2026 mới nhất niêm yết
Trong tháng 3/2026, xe ga Honda Vision vẫn được hãng Honda đưa ra thị trường gồm 5 phiên bản: Thể thao, tiêu chuẩn, cổ điển, cao cấp và đặc biệt, đi kèm với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.
Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 3 không có sự thay đổi so với tháng 2/2026, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt được bán ở mức giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao giá 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển được bán ở mức giá 36.612.000 đồng.
Giá xe Vision 2026 mới nhất đại lý
Honda Vision 2026 dù mới ra mắt nhưng đang được đại lý bán ra chênh rất ít so với giá đề xuất.
Theo khảo sát tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD), bốn phiên bản Vision gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao được bán từ 31 đến 38 triệu đồng, chỉ chênh chưa tới 2 triệu đồng so với niêm yết, thậm chí bản Tiêu chuẩn còn thấp hơn giá đề xuất. Mức giá niêm yết vốn đã dễ chịu nay được giảm thêm khiến hiện tượng đội giá từng gây bức xúc trước đây gần như biến mất hoàn toàn.
Cụ thể, phiên bản Thể thao đang được bán khoảng 38 triệu đồng, bản Đặc biệt còn 36 triệu đồng và bản Cao cấp dao động quanh 34 triệu đồng. Đáng chú ý nhất là bản Tiêu chuẩn chỉ còn 31 triệu đồng là mức giá được xem là "quen thuộc như thời 2020" khiến nhiều khách hàng lập tức xuống tiền.
Bảng giá xe Vision 2026
|Phiên bản
|Màu sắc
|Giá đề xuất (8% GTGT)
|Giá đại lý
|Thể thao
- Đen
- Xám đen
|36.613.000
|38.000.000
|Đặc biệt
|- Nâu đen
|34.353.818
|36.000.000
|Cao cấp
- Đỏ đen
- Xanh đen
|32.797.273
|34.000.000
|Tiêu chuẩn
|- Trắng đen
|31.310.182
|31.000.000
Đánh giá xe Vision
Về thiết kế, Honda Vision 2026 tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng xe SH cao cấp. Phần đầu xe của Vision mới gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa những đường nét ba chiều sắc sảo, đèn LED trang trí hiện đại và hệ thống đèn trước nổi bật.
Mặt đồng hồ kết hợp truyền thống và LCD được thiết kế hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông số trong mọi điều kiện di chuyển.
Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2026 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng.
Cùng với đó, việc áp dụng khung dập hàn la-de (laser) thông minh thế hệ mới eSAF do Honda phát triển mang lại cho Vision một bộ khung cứng cáp, có trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao.
Đồng thời, Vision 2026 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu bao gồm: hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ với dung tích lớn cùng hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, có nắp đậy và tích hợp cổng sạc loại C, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những bạn trẻ yêu thích di chuyển.
Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái. Nhờ đó, Vision 2026 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối và an toàn trong mọi điều kiện ánh sáng.
Lưu ý: Bảng giá xe Honda Vision nêu trên chỉ mang tính tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.
