Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán toà căn hộ dịch vụ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa
GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Đống Đa cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.
Tòa chung cư mini tại quận Đống Đa cũ hút khách mua nhà
Sau Tết, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa cũ tiếp tục "nổi sóng", đặc biệt ở phân khúc tòa chung cư mini (căn hộ dịch vụ).
Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc tòa chung cư mini (hay còn gọi căn hộ dịch vụ) tại khu vực 5 phường mới tại quận Đống Đa cũ được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bởi hiện nay, hầu hết những tòa chung cư mini này đều đầy đủ công năng, ở vị trí khá thuận lợi, mỗi tháng dòng tiền thu về từ việc cho thuê cũng được khoảng từ 60 - 80 triệu đồng/tháng.
Theo khảo sát, hiện nay giá bán của các tòa căn hộ dịch vụ trên địa bàn 5 phường mới được thành lập từ quận Đống Đa, Hà Nội cũ có giá phổ biến từ 14 cho đến 35 tỷ đồng, tùy thuộc vào diện tích, thiết kế, cũng như vị trí mà giá dao động từ khoảng 170 cho đến hơn 400 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến, toà chung cư mini thiết kế 7 tầng, rộng 77m2, bao gồm 18 căn chung cư mini tại đường Trường Chinh, phường Kim Liên (tức phường Khương Thượng, quận Đống Đa cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 16,9 tỷ đồng, tương đương 219,48 triệu đồng/m2.
Tại phố Chùa Láng, phường Láng (tức phường Láng Thượng, quận Đống Đa cũ) toà chung cư mini thiết kế 8 tầng, rộng 88m2, bao gồm 22 căn chung cư mini nhỏ hiện đang được rao bán với giá 21,5 tỷ đồng, tương đương 244,32 triệu đồng/m2.
Toà căn hộ dịch vụ rộng 92m2, thiết kế 7 tầng có tổng cộng 22 phòng chung cư mini cho thuê tại phố Thái Hà, phường Đống Đa (tức phường Trung Liệt, quận Đống Đa cũ) hiện cũng được đăng thông tin rao bán với giá 19 tỷ đồng, tương đương 206,52 triệu đồng/m2.
Tại phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, toà căn hộ dịch vụ thiết kế 8 tầng, rộng 54m2, bao gồm 19 căn hộ dịch vụ hiện cũng đang có giá bán 22,5 tỷ đồng, tương đương 416,67 triệu đồng/m2.
Toà chung cư mini rộng 78m2, thiết kế 18 căn chung cư mini tại phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa hiện đang được rao bán với giá 16,6 tỷ đồng, tương đương 212,82 triệu đồng/m2.
Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Đống Đa cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.
5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập
1. Phường Đống Đa
Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.
2. Phường Kim Liên
Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.
3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
4. Phường Láng
Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.
5. Phường Ô Chợ Dừa
Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.
