Mùa sen đến, muốn cắm hoa sen nở đẹp, thân cứng lâu và không bị gục đầu, hãy lưu ngay điều này

Cách phân biệt hoa sen với hoa quỳ

Với những người lần đầu chơi sen và chưa có kinh nghiệm chọn hoa, có thể dễ mua phải hoa quỳ. Hoa quỳ thường chơi 2 – 3 hôm là nụ đen héo, úa hết không nở được. Theo chia sẻ của chị Đặng Minh (Hà Nội), hoa sen mua về cắm lại không nở là mua phải hoa quỳ. Hoa quỳ cũng là một loại hoa sen và có tên sen quỳ. Tuy nhiên, quỳ thường trồng để lấy hạt là chủ yếu, cắt non nụ để đi bán nên hoa sẽ nhanh bị thâm, héo mà không nở.

Hoa quỳ bên phải, hoa sen bên trái

Để phân biệt hoa sen và hoa quỳ, mọi người cần lưu ý một số điểm:

+ Sen và quỳ đều có màu hồng và trắng nên dễ bị mua nhầm. Tuy nhiên, nếu để ý màu thì mọi người sẽ thấy hoa sen có màu hồng, hồng nhẹ, còn hoa Quỳ lại có màu đậm hơn.

+ Cánh: Cánh sen to và thường có sự đan sen lớp cánh to và lớp cánh sen nhỏ dày bên trong nằm sát nhuỵ sen. Hoa Quỳ chỉ có cánh to đến nhụy.

+ Bông sen: Búp Sen có độ dày bên trong, búp bụ tròn bầu bĩnh và đều hơn. Hoa Quỳ bông hoa tương đối mềm và phần búp dài và thuôn hơn. Bởi vậy có thể bóp nhẹ đầu bông sen để phân biệt

+ Thân sen: Thân của hoa sen thường phẳng và có ít gai hơn là hoa Quỳ.

+ Hương thơm: Hoa sen thơm thoang thoẳng và bay xa. Còn Quỳ mùi nồng hắc và thường khi hít sát mới thấy mùi và thơm hắc.

Hoa sen thường nở vào cuối tháng 5 và kéo dài hết tháng 6. Vì thế mà đây chính là thời điểm đẹp nhất để bạn có thể mua cho mình những bông hoa sen tươi đẹp như ý muốn.

Màu của hoa sen thường có là hồng nhạt.

Làm gì khi bông sen gục đầu?

Sen khi mua về cần cắt vát cuống sắc khoảng 45 độ để hoa dễ dàng hút nước. Dùng nước đá lạnh ngâm ngay sau khi mua về khoảng 2 – 3 giờ cho ngập hết thân cuống trước khi đem cắm để hoa ‘ngậm’ đủ nước.

Theo chia sẻ của chị Minh, khi bông sen gục đầu, héo thì dùng bơm tiêm, dốc ngược bông hoa bơm. Dùng nước đá ngâm và đang tan khá lạnh nên hoa hồi và được lâu hơn, dốc ngược 30 phút, bông hoa - cành hoa đủ nước sẽ đứng bông lên liền.

Ngoài ra, để hoa sen được tươi lâu, bình cắm hoa cũng cần thật sạch. Khi rửa thật sạch thân cuống hoa, bơm nước vào cắm, bạn cho thêm vài viên đá mát và vài giọt chanh hoa tươi lâu hơn. Ngoài ra, mỗi ngày thay nước một lần và thêm vài viên đá. Khi hoa sen đã nở bung không thay nước nữa, vì khi đó di chuyển va chạm, cánh hoa tàn mau.