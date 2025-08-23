Mùa thu nên ăn thường xuyên 3 món ăn dưỡng phổi để phòng ho, rát cổ
Việc sử dụng các loại rau củ tốt cho phổi để chế biến thành món ngon khi chuyển mùa sẽ giúp bạn phòng chống được những cơn ho do thời tiết.
Khi trời bắt đầu chuyển thu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối sẽ khiến cơ thể người khó thích nghi. Thời tiết khô và nhiều gió hơn khiến phổi rất dễ tổn thương. Tuy nhiên, đây cũng là mùa của rất nhiều loại thực phẩm bổ phổi, bạn có thể thường xuyên chế biến các món ăn từ chúng để phòng trừ ho khan, rát cổ.
Củ cải - "nhân sâm" của mùa thu
Củ cải trắng mềm, mọng nước luôn là món ăn được ưa chuộng trên bàn ăn của các gia đình. Củ cải rất giàu nước và vitamin C. Vị cay nồng đặc biệt của chúng, thậm chí còn giúp tán khí phổi và làm tan đờm rất hiệu quả.
Công thức gợi ý: Canh thịt bò củ cải
Thịt bò thái miếng, chần qua nước lạnh, vớt bọt và vớt ra; củ cải gọt vỏ, thái hạt lựu. Thêm đủ nước vào nồi, thêm thịt bò, vài lát gừng và một nhánh hành lá nhỏ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó đun nhỏ lửa trong khoảng 1 giờ.
Khi thịt bò đã mềm, cho củ cải thái hạt lựu vào và ninh thêm 20 phút nữa. Nêm muối và tiêu trắng trước khi dùng. Nước dùng trong vắt, hòa quyện hương thơm của thịt với vị ngọt của củ cải sẽ rất thích hợp để bồi bổ sức khỏe.
Bí đao - “máy tạo độ ẩm” tự nhiên
Bí đao là loại quả có thể chế biến nhiều món ngon. Thịt quả mọng cùng lượng nước dồi dào của bí đao đặc biệt hiệu quả trong việc thanh nhiệt, giảm đờm, thúc đẩy sản xuất dịch và giảm khô rát họng. Khi tiết trời mùa thu trở nên hanh khô, bát canh bí đao hoặc một đĩa bí đao luộc sẽ mang đến nguồn dinh dưỡng thấm sâu vào phổi, xua tan cơn khát như một chiếc máy tạo độ ẩm tự nhiên.
Công thức gợi ý: Bí đao xào miến
Gọt vỏ bí đao, bỏ ruột, lấy phần thịt thái lát mỏng. Ngâm miến vào nước ấm cho mềm; rửa sạch tôm khô; chuẩn bị một ít tỏi băm và ớt.
Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm, ớt và tôm khô vào xào cho đến khi thơm.
Cho bí đao thái lát vào xào nhanh tay cho đến khi hơi mềm. Thêm miến đã ngâm vào, thêm chút nước tương nhạt, dầu hào và một chút đường cho đậm đà. Xào trên lửa lớn cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Bí đao sẽ mềm dẻo, còn miến sẽ thấm đẫm vị mặn của tôm khô và vị cay nhẹ của ớt, tạo nên một món ăn thanh mát, hấp dẫn.
Khoai mỡ - "màng bảo vệ" phổi
Loại củ này có kết cấu mềm mại và mịn màng, thích hợp để chế biến món ăn mùa thu. Theo Sohu , kết cấu mịn màng, dính dính của nó chính là lớp protein nhầy độc đáo, giúp bảo vệ đường hô hấp, bao phủ phổi như một lớp màng bảo vệ mềm mại. Nó giúp dưỡng khí và dưỡng ẩm cho phổi, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô của mùa thu.
Công thức gợi ý: Khoai mỡ xào cà rốt và mộc nhĩ
Gọt vỏ và thái riêng khoai mỡ và cà rốt (ngâm khoai mỡ vào nước có pha vài giọt giấm trắng ngay sau khi cắt để tránh bị ôxy hóa); ngâm mộc nhĩ, rửa sạch và xé thành từng miếng nhỏ.
Đun sôi nước, cho khoai mỡ thái lát, cà rốt thái lát và mộc nhĩ vào chần trong khoảng một phút, sau đó vớt ra và để ráo.
Bắc chảo, đun nóng dầu, cho tỏi băm vào phi thơm. Cho ba nguyên liệu đã chần vào xào trên lửa lớn. Nêm một chút nước tương nhạt và muối. Cuối cùng, rưới một lớp bột năng mỏng lên trên cho nước sốt thấm đều và dọn ra. Món ăn có màu sắc rực rỡ, hương vị đậm đà, điểm xuyết thêm vị mềm mịn đặc trưng của khoai mỡ là điểm nhấn hoàn hảo.
Khi tiết trời chuyển thu, bạn hãy lựa chọn những loại rau củ mùa thu quen thuộc này và chế biến thành các món ngon dưỡng phổi giúp chống chọi với sự thay đổi của thời tiết, phòng tránh ho khan.
