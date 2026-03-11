Đau đầu nên ăn gì để hết đau?

Chuối

Chuối chứa nhiều kali, magie và các vitamin nhóm B, rất có lợi cho việc giảm nhức đầu. Cụ thể, kali và magie có tác dụng hỗ trợ củng cố hoạt động của hệ thần kinh, đẩy lùi các triệu chứng đau đầu.

Trong khi đó, sự kết hợp của các vitamin nhóm B như vitamin B1, B6, B9 đã được chứng minh là có hiệu quả như một chất bổ trợ trong điều trị và phòng ngừa chứng đau nửa đầu. Do đó, chuối là một trong trong những thực phẩm trị đau đầu hiệu quả.

Dưa hấu

Ngoài việc uống nước lọc như thông thường, bạn có thể bổ sung nước cho cơ thể bằng cách ăn hoa quả chứa nhiều nước, điển hình như dưa hấu. Bởi lẽ, 92% trọng lượng loại quả này là nước.

Không những, dưa hấu cũng cung cấp thêm các dưỡng chất có lợi khác như magie, chất xơ, giúp đẩy lùi các tác nhân gây khác như thiếu máu, vấn đề đường ruột…

Các loại hạt

Hạt điều, hạt dẻ, hạnh nhân… là nguồn magie dồi dào – khoáng chất có khả năng hỗ trợ làm dịu các cơn đau đầu bằng cách kích thích giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông khí huyết.

Đặc biệt, magie oxit – một hợp chất từ magie, chứa nhiều trong các loại hạt, đã được chứng minh là có khả năng giúp giảm đau đầu tương đương Valproat Natri- dòng thuốc được chỉ định để điều trị đau đầu có liên quan tới các dấu hiệu động kinh, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm mà không gây tác dụng phụ.

Vì vậy, người bệnh hoàn toàn có thể bổ sung các loại quả trên vào danh sách đau đầu nên ăn gì để hạn chế tần suất sử dụng Valproat Natri.

Trà thảo mộc

Trà thảo mộc cũng là một lựa chọn lý tưởng khi bạn băn khoăn chưa biết nhức đầu nên ăn gì; bởi vì, loại trà này vừa có tác dụng trị đau đầu hiệu quả, vừa không chứa caffeine (không gây mất ngủ). Cụ thể:

Trà gừng và trà hoa cúc: Có khả năng ức chế quá trình giải phóng prostaglandin – các axit bão hoà gây ra các cơn đau đầu;

Trà bạc hà: Có thể giúp đẩy lùi các triệu chứng đau đầu do xoang.

Cà phê

Với liều lượng vừa phải, hợp chất này có khả năng kích thích co mạch máu, điều hoà lưu lượng máu não, giúp hệ thần kinh hoạt động ổn định. Vì vậy, bổ sung vừa đủ cà phê vào thực đơn hàng ngày có thể hỗ trợ làm giảm tần suất các cơn đau đầu.

Chocolate

Tiêu thụ chocolate, đặc biệt là chocolate đen có thể giúp giảm thiểu các triệu chứng đau đầu. Bởi lẽ, cacao – nguyên liệu chính trong thực phẩm này sở hữu hàm lượng magie, kali và vitamin nhóm B, rất có lợi cho hệ thần kinh.

Ngoài ra, chocolate còn có khả năng ức chế cơ thể sản sinh nitơ oxit (NO) – chất kích thích giãn mạch và gây ra các cơn đau nửa đầu do tăng cường lưu thông máu quá mức đến não.

Các loại quả mọng

Dâu tây, mâm xôi, việt quất, nho… sở hữu hàm lượng cao các chất chống oxy hóa như vitamin C, polyphenols, resveratrol, flavonoids…

Những hợp chất này có khả năng hỗ trợ chống lại các gốc tự do làm suy giảm hàng rào miễn dịch ở lớp biểu mô mũi, thúc đẩy bệnh viêm xoang mãn tính tiến triển và gây ra các cơn đau đầu.

Vì vậy, đối với bệnh nhân viêm xoang, các loại quả mọng có thể là thực phẩm trị đau đầu hiệu quả và là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho câu hỏi đau đầu nên ăn gì.

Nấm

Các loại nấm như nấm hương, nấm mỡ, nấm đùi gà… sở hữu hàm lượng vitamin B2 tương đối cao. Theo nghiên cứu, hấp thụ khoảng 400 mg dưỡng chất này mỗi ngày có thể cải thiện đáng kể tần suất và cường độ các cơn đau đầu, đặc biệt là đau nửa đầu từng đợt.

Sữa chua

Trong nhiều trường hợp, căng thẳng do các vấn đề đường ruột, bao gồm táo bón có thể gây ra hoặc làm trầm trọng tình trạng đau nửa đầu. Vì vậy, bên cạnh các thực phẩm có lợi cho não, người bệnh đau đầu nên ăn gì tốt cho hệ tiêu hóa như sữa chua.

Với hàm lượng lớn lợi khuẩn, thực phẩm này sẽ góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và cung cấp nước cho cơ thể.

Bông cải xanh

Sự sụt giảm nội tiết tố, đặc biệt là estrogen trong cơ thể có thể dẫn đến chứng đau nửa đầu ở phụ nữ tiền mãn kinh. Lúc này, bổ sung bông cải xanh vào chế độ ăn có thể giúp làm dịu các cơn đau đầu ở đối tượng kể trên.

Bởi lẽ, hợp chất phytoestrogen từ bông cải xanh được chứng minh sở hữu chức năng tương tự estrogen và có khả năng cải thiện đáng kể những triệu chứng do thiếu hụt estrogen gây ra.

Đậu đen

Đậu đen rất giàu magie – dưỡng chất có khả năng giảm cường độ các cơn đau đầu thông qua cơ chế điều tiết mạch máu và thư giãn cơ bắp.

Ngoài ra, hàm lượng folate trong thực phẩm này cũng tương đối cao, giúp cải thiện tuần hoàn máu và củng cố hoạt động của hệ thần kinh. Do đó, đây có thể là thực phẩm trị đau đầu hiệu quả, giúp bạn giải đáp các thắc mắc người bị đau đầu nên ăn gì.