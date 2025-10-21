Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Thứ ba, 11:44 21/10/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bạch Lộc - mỹ nhân phim Lâm Giang Tiên mới đây đã "lột xác" trở thành cô gái cá tính bằng việc tẩy tóc để nhuộm hồng. Dù màu tóc không phải hot trend nhưng đây được xem là hành động làm mới bản thân của mỹ nhân xứ Trung.

Nhuộm tóc đẹp như Bạch Lộc - Ảnh 1.Thử thách 7 ngày chăm sóc tóc: Bí quyết cho mái tóc khỏe mạnh, mượt mà và dày dặn tự nhiên

GĐXH - Để có mái tóc chắc khỏe, bạn cần có chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng tóc mỗi ngày. Với quy trình chăm sóc tóc 7 ngày đơn giản ngay tại nhà, tóc sẽ chắc khoẻ, giảm gãy rụng và kích thích mọc tóc.

Bạch Lộc chinh phục khán giả châu Á qua các phim như: Chiêu Dao, Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh, Ninh An Như Mộng, Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Lâm Giang Tiên... Ở tuổi 31, Bạch Lộc quyết định thay đổi hình ảnh ngọt ngào của mình bằng cách tẩy tóc, nhuộm hồng.

Màu tóc mà Bạch Lộc chọn nhuộm là màu hồng không quá đậm nhưng vẫn đủ tạo nên sự "phá cách" của diễn viên sinh năm 1994. Cô thoải mái chiêu đãi fan bằng cách đăng tải rất nhiều hình ảnh của bản thân với mái tóc nhuộm hồng cá tính. Ngoài ra, người đẹp còn quay lại clip nhảy múa trong diện mạo xinh đẹp, trẻ trung của mình.

Nhuộm tóc đẹp như Bạch Lộc - Ảnh 2.
Nhuộm tóc đẹp như Bạch Lộc - Ảnh 3.
Nhuộm tóc đẹp như Bạch Lộc - Ảnh 4.
Nhuộm tóc đẹp như Bạch Lộc - Ảnh 5.
Nhuộm tóc đẹp như Bạch Lộc - Ảnh 6.

Bạch Lộc khoe vẻ ngoài cá tính với tóc hồng "nổi loạn".

Với những tín đồ nhan sắc, việc nhuộm tóc màu hồng không phải quá mới mẻ. Nhưng để tóc đẹp, màu bền, các tín đồ nhan sắc nên lưu ý những điều sau:

1. Tẩy tóc: Hầu hết các màu hồng sáng và pastel đều cần tẩy tóc để màu lên chuẩn và đẹp. Nền tóc sau khi tẩy lần 1 thường là vàng cam hoặc vàng đậm, và lần 2 có thể lên đến vàng nhạt hoặc bạch kim.

2. Chăm sóc tóc: Sau khi nhuộm, màu tóc có thể phai dần và chuyển sang các tông màu khác như vàng nhạt hoặc nâu vàng tùy thuộc vào cách chăm sóc và dưỡng tóc của bạn.

3. Chọn màu tóc phù hợp với tone da: Tùy thuộc vào undertone của da, bạn có thể chọn màu tóc hồng phù hợp. Ví dụ, với da có undertone lạnh nên chọn các màu hồng có sắc lạnh hơn như hồng tím.

Nhuộm tóc đẹp như Bạch Lộc - Ảnh 7.

Trước đó, người đẹp cũng tham khảo fan để lựa chọn màu tóc.

Ngoài ra, trước khi tẩy và nhuộm màu hồng, tín đồ nhan sắc nên nghiên cứu các màu hồng phổ biến như sau:

Nhuộm tóc đẹp như Bạch Lộc - Ảnh 8.

Bạch Lộc lựa chọn cơ sở chăm sóc tóc uy tín để có được màu tóc như ý.

1. Hồng pastel: Là màu hồng nhạt, thiên về sự nhẹ nhàng và nữ tính. Màu này đòi hỏi nền tóc sáng (level 9-10), vì vậy cần phải tẩy tóc để lên màu chuẩn.

2. Hồng khói: Pha trộn giữa màu nâu hồng và ánh khói, tạo ra màu tóc vừa cá tính vừa dịu dàng, không quá chói lóa và phù hợp với nhiều kiểu trang điểm.

3. Hồng nâu: Là sự kết hợp của nâu và hồng, tạo ra màu sắc trầm ấm và tôn da, ví dụ như hồng nâu đào, hồng nâu mơ.

4. Hồng tím: Là sự pha trộn giữa sắc đỏ và tím, thường ngả về tông tím nhiều hơn, mang lại vẻ ngoài dịu dàng và tinh tế, ví dụ như màu phúc bồn tử.

Nhuộm tóc đẹp như Bạch Lộc - Ảnh 9.Cách chăm sóc tóc rễ tre đúng

GĐXH - Chăm sóc tóc rễ tre cần kiên nhẫn và đúng phương pháp. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - BTV Mai Ngọc không chỉ mặc đẹp trên truyền hình mà cả ở ngoài đời, cô mix đồ cũng rất tinh tế và phong cách.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự show diễn - Quỳnh Anh Shyn khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng.

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

Thời trang - 2 ngày trước

Màu sắc của mùa Thu năm nay là màu tím và họa tiết được ưu ái nhất chính là sọc ngựa vằn. Hai chi tiết này cực kì phù hợp để đi cùng phong cách tối giản, tạo nên sự pha trộn đa dạng, giúp bạn tạo điểm nhấn cho trang phục.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi sánh đôi cùng Kim Lý trong sự kiện thời trang tại TP HCM. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang quyến rũ.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Không chỉ nổi bật với hình ảnh một ca sĩ, diễn viên tài năng, Minh Hằng gần đây còn “gây sốt” khi xuất hiện trên sân pickleball với những set đồ vừa khỏe khoắn, vừa thời thượng.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - MC Hoàng Linh trải qua 2 lần sinh nở, đã tròn 40 tuổi nhưng nhờ gu thời trang hợp lý nên cô ngày càng trẻ đẹp, năng động.

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - BTV Hoài Anh là người dẫn chương trình quen mặt với khán giả Đài Truyền hình Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài lối dẫn duyên dáng, BTV Hoài Anh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang đúng với tính cách dịu dàng, thanh lịch của cô,

Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - BTV Minh Hương là BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân mang quân hàm đại úy. Đời thực, cô khiến tín đồ thời trang yêu thích bởi cách mix đồ cực đẹp.

Xem nhiều

Lương Thùy Linh ở Paris

Lương Thùy Linh ở Paris

Thời trang

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Thời trang
Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thời trang
BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang
Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top