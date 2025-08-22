Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Cách chăm sóc tóc rễ tre đúng

Thứ sáu, 14:00 22/08/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chăm sóc tóc rễ tre cần kiên nhẫn và đúng phương pháp. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản.

Cách chăm sóc

Luôn giữ da đầu sạch và không sử dụng nhiệt

Da đầu sạch giúp nang tóc thông thoáng, tóc khỏe hơn. Nên gội 2 - 3 lần mỗi tuần, tránh gội quá nhiều làm tóc mất độ ẩm tự nhiên. Dùng nước ấm và massage nhẹ nhàng để làm sạch hiệu quả.

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiềnMách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

GĐXH - Với đặc tính dưỡng ẩm, giàu các vitamin nuôi dưỡng, nha đam từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho da và tóc. Bài viết sau đây mách bạn cách ủ tóc bằng nha đam giúp tóc óng khỏe.

Giảm tối đa tạo kiểu bằng nhiệt và hóa chất để tóc có thời gian phục hồi. Khi cần, nên chọn mức nhiệt thấp, giữ khoảng cách và thoa sản phẩm bảo vệ tóc trước.

Cắt tỉa tóc định kỳ và sử dụng dầu gội xả chuyên dụng

Tỉa đuôi tóc định kỳ giúp loại bỏ phần chẻ ngọn, khô xơ, giúp tóc trông gọn gàng và khỏe hơn. Bạn có thể cắt nhẹ mỗi 2 - 3 tháng để duy trì mái tóc đẹp.

Ưu tiên sản phẩm dành cho tóc khô, không sulfate để duy trì độ ẩm tự nhiên. Nên kết hợp dầu xả hoặc dầu dưỡng giúp tóc mềm mượt và phục hồi nhanh hơn.

Cách chăm sóc tóc rễ tre đúng - Ảnh 2.

Tỉa đuôi tóc định kỳ giúp loại bỏ phần chẻ ngọn, khô xơ, giúp tóc trông gọn gàng và khỏe hơn.

Ăn uống lành mạnh

Bổ sung protein, vitamin và khoáng chất từ cá, trứng, hạt, rau xanh… giúp tóc chắc khỏe từ gốc. Uống đủ nước mỗi ngày để tóc không bị khô xơ.

Cách khắc phục, làm mềm tóc rễ tre tại nhà

Ủ tóc với dầu dừa

Dầu dừa là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng dưỡng ẩm sâu, phục hồi tóc khô xơ và giảm chẻ ngọn. Bạn chỉ cần thoa đều dầu dừa lên tóc từ thân đến ngọn, massage nhẹ nhàng rồi ủ trong khoảng 30 phút trước khi gội lại. Thực hiện đều đặn 1 - 2 lần mỗi tuần để tóc mềm hơn rõ rệt.

Làm mềm tóc với nha đam

Gel nha đam có tính dưỡng ẩm tự nhiên, giúp làm dịu da đầu và làm sợi tóc bớt khô xơ. Bạn có thể lấy gel nha đam tươi thoa trực tiếp lên tóc hoặc trộn cùng một ít dầu dừa để tăng hiệu quả. Sau 20 - 30 phút ủ tóc, xả sạch lại với nước mát.

Cách chăm sóc tóc rễ tre đúng - Ảnh 3.

Gel nha đam có tính dưỡng ẩm tự nhiên, giúp làm dịu da đầu và làm sợi tóc bớt khô xơ.

Sữa và mật ong

Hỗn hợp sữa và mật ong cung cấp độ ẩm và giúp tóc thêm bóng mượt. Trộn khoảng 3 muỗng sữa với 1 muỗng mật ong, thoa đều lên tóc rồi ủ khoảng 15 - 20 phút trước khi gội sạch. Phương pháp này thích hợp cho những mái tóc khô, thiếu sức sống.

Chuối và dầu ô-liu

Chuối chứa nhiều vitamin, khoáng chất kết hợp cùng dầu ô-liu tạo ra mặt nạ dưỡng tóc tự nhiên. Nghiền nát 1 quả chuối chín, trộn đều với 1 - 2 muỗng dầu ô-liu rồi thoa lên tóc. Sau 20 phút, gội sạch để cảm nhận tóc mềm mại hơn.

Bơ và dầu ô-liu

Bơ giàu chất béo lành mạnh, giúp bổ sung dưỡng chất cho tóc khô xơ. Nghiền một quả bơ chín, trộn cùng 1 - 2 muỗng dầu ô-liu rồi thoa đều hỗn hợp lên tóc, để khoảng 20 - 30 phút trước khi xả sạch. Cách này giúp tóc đỡ xơ rối và dễ chải hơn.

Dầu ô-liu và sữa chua

Sữa chua giàu protein, khi kết hợp với dầu ô-liu sẽ phục hồi phần tóc hư tổn và cung cấp độ ẩm. Bạn chỉ cần trộn đều 2 nguyên liệu, thoa hỗn hợp lên tóc, ủ trong 15 - 20 phút rồi xả sạch với nước mát.

Dầu ô-liu và dầu dừa

Cả hai loại dầu này đều có khả năng dưỡng ẩm và phục hồi tóc rất tốt. Trộn đều chúng với tỷ lệ 1:1, thoa lên tóc, massage nhẹ nhàng và để yên khoảng 30 phút trước khi gội lại. Sử dụng đều đặn giúp tóc giảm xơ rối và bóng mượt hơn.

Cách chăm sóc tóc rễ tre đúng - Ảnh 4.

Cả hai loại dầu này đều có khả năng dưỡng ẩm và phục hồi tóc rất tốt.

Bơ và nước vo gạo

Nước vo gạo chứa vitamin B, giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe hơn khi kết hợp với bơ. Bạn có thể nghiền bơ trộn với một ít nước vo gạo để tạo hỗn hợp sệt, thoa đều lên tóc, ủ khoảng 20 phút rồi gội sạch.

Các phương pháp này mang tính hỗ trợ, hiệu quả có thể khác nhau tùy vào mức độ hư tổn. Bạn nên kết hợp với chế độ chăm sóc khoa học để đạt kết quả tốt hơn.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Muốn làn da vùng nách không bị hôi, thâm, hãy dùng mẹo sau

Muốn làn da vùng nách không bị hôi, thâm, hãy dùng mẹo sau

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiền

Loại ‘thần dược’ dành cho mái tóc, đặc biệt là các vấn đề ngứa da đầu, gãy tóc

Loại ‘thần dược’ dành cho mái tóc, đặc biệt là các vấn đề ngứa da đầu, gãy tóc

Bật mí cách làm đẹp không tốn thời gian cho người bận rộn

Bật mí cách làm đẹp không tốn thời gian cho người bận rộn

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh

Cùng chuyên mục

Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Đẹp - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Hạ Anh vào vai cô lái đò tên Hồng trong phim "Mưa đỏ". Ngoài tài năng diễn xuất của Lê Hạ Anh, khán giả còn rất yêu thích nhan sắc của cô.

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z

Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z

Thời trang - 7 giờ trước

GĐXH - Đông Nhi hơn đàn em Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân cả giáp vẫn không hề lép vế khi đứng chung khung hình mới đây.

Muốn làn da vùng nách không bị hôi, thâm, hãy dùng mẹo sau

Muốn làn da vùng nách không bị hôi, thâm, hãy dùng mẹo sau

Đẹp - 21 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần dùng một số thực phẩm phổ biến có sẵn tại nhà là bạn có thể loại bỏ những vết thâm đen dưới nách, giúp nách sáng mịn lên rõ rệt.

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màng

Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màng

Chăm sóc da - 1 ngày trước

GĐXH - Hòa Minzy không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi ở nhà, đặc biệt mỗi lần tẩy trang, cô khiến fan chú ý bởi gương mặt mộc bóng khỏe.

Bạn đang sở hữu tóc ngắn nhưng lại muốn tóc nhanh dài, hãy dùng các cách sau

Bạn đang sở hữu tóc ngắn nhưng lại muốn tóc nhanh dài, hãy dùng các cách sau

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Tóc không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mà còn phản ánh sức khỏe tổng thể. Nhiều mẹo dân gian như ủ tóc với dầu dừa, chuối, hay tinh dầu bưởi được truyền tai nhau với lời quảng cáo rằng có thể giúp tóc dài nhanh chóng.

Bí quyết sở hữu gương mặt thon gọn chỉ sau một tuần

Bí quyết sở hữu gương mặt thon gọn chỉ sau một tuần

Đẹp - 1 ngày trước

Một gương mặt thon gọn, không chỉ mang lại diện mạo trẻ trung, gương mặt hài hòa còn giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp. Thay vì can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn những phương pháp tự nhiên, an toàn để cải thiện đường nét khuôn mặt.

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Vóc dáng của Khổng Tú Quỳnh trong loạt ảnh diện đồ tắm mới đây không khỏi khiến fan trầm trồ.

Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cưới

Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cưới

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút spotlight khi sải bước vedette trong trang phục váy cưới đầy lôi cuốn.

Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếp

Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếp

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - NTK Song Toàn trong 2 ngày liên tiếp đã giúp đỡ 2 người đẹp giành được vương miện cao quý.

Điều gì khiến Võ Hạ Trâm 'đẹp không góc chết' sau hai lần sinh nở?

Điều gì khiến Võ Hạ Trâm 'đẹp không góc chết' sau hai lần sinh nở?

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm sau màn cover ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cùng ca sĩ Đông Hùng, visual của cô ngập tràn mạng xã hội suốt thời gian qua. Không chỉ hát hay, Võ Hạ Trâm còn đẹp cả da lẫn dáng.

Xem nhiều

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Chăm sóc da

GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.

6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

Giảm cân
Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40

Đẹp
Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mới

Thời trang
Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top