Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp

Thứ hai, 19:00 18/08/2025 | Ẩm thực 360
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với chị Đặng Thuỳ (đến từ Hà Nội) nộm măng không chỉ là món ăn dân dã mà còn là ký ức ấm áp về người cha, gợi nhớ bữa cơm gia đình xưa thương nhớ.

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp- Ảnh 1.20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Hồi ức ấm áp từ món nộm măng của cha

"Bố mình từng là anh nuôi trong quân đội, nên chuyện bếp núc với bố luôn gọn gàng, nhanh nhẹn và đầy kinh nghiệm. Bố chưa bao giờ dạy con gái theo kiểu 'cầm tay chỉ việc'. Bố bảo: Muốn nấu ngon, phải quan sát người khác làm, rồi tự rút ra cách của mình." - chị Thuỳ chia sẻ.

Chị Đặng Thuỳ (Hà Nội) nhớ lại, ngày bé, hai chị em thường ngồi bên gian bếp, vừa hít hà mùi thơm, vừa chăm chú dõi theo từng động tác nấu nướng của bố. Trong vô số món ngon, có một món bố làm nhiều nhất, cũng là món chị nhớ nhất: nộm măng.

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp- Ảnh 2.

Mỗi khi vào bếp để làm món ăn này, chị Thuỳ đều nhớ đến người cha thân yêu của mình.

Bố đã mất, nhưng hương vị chua thanh, giòn giòn của món nộm măng mỗi lần chị tự tay làm lại đưa chị về nguyên vẹn những buổi cơm xưa. "Mỗi lần xắn tay vào bếp làm món này, khóe mắt mình lại cay cay… như thể bóng dáng bố vẫn đâu đây," chị xúc động chia sẻ.

Công thức nộm măng – giản dị nhưng đầy hương vị

Đúng với tinh thần của bố, công thức nộm măng mà chị Đặng Thuỳ lưu giữ rất đơn giản, dễ làm, ai cũng có thể thử tại nhà.

Nguyên liệu gồm có măng tươi luộc sẵn (măng nứa hoặc măng giang là ngon nhất), thêm lạc và vừng rang vàng, rau thơm như mùi tàu, rau răm, húng chó. Phần nước trộn được pha theo tỷ lệ 2 đường – 1 cốt chanh – 1 nước mắm – 1 nước lọc, khuấy tan rồi cho thêm tỏi, ớt băm để dậy vị.

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp- Ảnh 3.

Nguyên liệu làm món nộm măng.

Để hợp khẩu vị hiện đại, chị còn biến tấu bằng cách cho thêm giò thái sợi, hoặc thịt ngan, vịt xé nhỏ, thậm chí cả thịt bò trần tái. Chút gừng hay tỏi cũng giúp món ăn đậm đà, hấp dẫn hơn.

Cách làm cũng rất gọn gàng: măng sau khi luộc chín để nguội thì vắt khô, rau thơm thái nhỏ. Khi gần ăn mới trộn tất cả với nước mắm chua ngọt, cuối cùng rắc lạc vừng lên trên.

Thành phẩm – dân dã nhưng đủ đầy

Một đĩa nộm măng hoàn chỉnh vàng giòn, hòa quyện vị chua ngọt dịu, thơm bùi của lạc vừng, thoang thoảng mùi rau thơm. Ăn cùng cơm thường ngày thì đưa cơm lạ kỳ, mà bày trong mâm đãi khách cũng sang trọng, đẹp mắt.

Có thể với nhiều người, nộm măng chỉ là món ăn dân dã, rẻ tiền. Nhưng với chị Thuỳ đó là món ăn chứa cả một trời ký ức – nơi có bóng dáng người cha, tiếng dao thớt lách cách, và hương thơm gian bếp gia đình.

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp- Ảnh 4.

Thành phẩm món nộm măng dân dã nhưng thơm ngon, cực kỳ dễ ăn,

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp- Ảnh 5.

Thành phẩm nộm măng vàng giòn, chua ngọt hài hòa, thơm bùi lạc vừng, ăn kèm rau thơm tươi mát, vừa dân dã vừa đưa cơm khó cưỡng.

Ẩm thực không chỉ để thưởng thức, mà còn là sợi dây gắn kết với quá khứ. Với chị Thuỳ, mỗi lần làm nộm măng là một lần được trở lại bên cha, bên bữa cơm giản dị nhưng ấm áp. Và có lẽ, đó cũng chính là điều làm nên giá trị của món ăn dân dã này: không chỉ ngon miệng, mà còn chan chứa tình yêu và nỗi nhớ.

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp- Ảnh 6.Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

GĐXH - Ai mê chả lá lốt nhưng ngại gói dễ bung, chiên dầu mỡ bắn tung tóe, để nguội lại nhanh ỉu thì hãy thử ngay bí quyết này.

Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp- Ảnh 7.Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn “nịnh” trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.

Khánh Linh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách làm xôi cốm sen dừa thơm phức chuẩn món quà thu Hà Nội

Cách làm xôi cốm sen dừa thơm phức chuẩn món quà thu Hà Nội

Chế biến món ăn này, các con gắp rau lia lịa không ngừng, mẹ đảm xem ngay để biết cách làm!

Chế biến món ăn này, các con gắp rau lia lịa không ngừng, mẹ đảm xem ngay để biết cách làm!

20+ mâm cơm giá rẻ với 3-4 món ngon mỗi ngày khiến các con 'nhanh chân về ăn cơm mẹ nấu'

20+ mâm cơm giá rẻ với 3-4 món ngon mỗi ngày khiến các con 'nhanh chân về ăn cơm mẹ nấu'

Không phải vịt quay, đây mới là món ngon từ vịt mà ai cũng phải tấm tắc khen

Không phải vịt quay, đây mới là món ngon từ vịt mà ai cũng phải tấm tắc khen

Làm thịt ba chỉ giòn bì phải ướp với 2 gia vị này, thịt vàng ươm, giòn tan

Làm thịt ba chỉ giòn bì phải ướp với 2 gia vị này, thịt vàng ươm, giòn tan

Cùng chuyên mục

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

Ẩm thực 360 - 14 giờ trước

GĐXH - Không chỉ bổ dưỡng, bữa cơm tự nấu còn giúp mỗi người chăm sóc bản thân và tìm thấy hạnh phúc giản dị, nhất là khi sống một mình.

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là “siêu thực phẩm” với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.

Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Ai mê chả lá lốt nhưng ngại gói dễ bung, chiên dầu mỡ bắn tung tóe, để nguội lại nhanh ỉu thì hãy thử ngay bí quyết này.

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn “nịnh” trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH – Gan đóng vai trò như “nhà máy” thải độc trong cơ thể. Việc bổ sung các thực phẩm tốt sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Chợ Việt có 6 loại thực phẩm này, nếu thấy hãy mua ngay để giải độc gan với những món ngon dễ làm theo gợi ý sau.

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - 5 cách pha nước gừng ngon này để dưỡng dương khí trong tháng 7 âm lịch, vừa dễ làm vừa tốt cho sức khỏe lại tăng sinh khí, chống lại năng lượng âm.

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Ẩm thực 360 - 5 ngày trước

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Ăn - 6 ngày trước

GĐXH – Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, bánh đúc nộm - thức quà dân dã giải nhiệt ở Hà Nội lại được nhiều người lựa chọn. Một món ăn đơn sơ, mát lành với hương vị rất đặc biệt.

Các món chay ngon, dễ làm lại tốt cho sức khỏe, nhiều gia đình cứ tháng 7 âm lại dâng cúng và ăn thường xuyên

Các món chay ngon, dễ làm lại tốt cho sức khỏe, nhiều gia đình cứ tháng 7 âm lại dâng cúng và ăn thường xuyên

Ăn - 6 ngày trước

GĐXH - Mỗi năm, cứ chuẩn bị đến tháng 7 âm lịch, lòng người lại cùng hướng về ngày lễ lớn: Lễ Vu Lan báo hiếu. Vào ngày này, gia đình Việt thường làm mâm cơm chay cúng tại bàn thờ tổ tiên, cúng chúng sinh hay còn gọi là cúng cô hồn.

Xem nhiều

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Ẩm thực 360

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Ăn
Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn
5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

Ăn
Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top