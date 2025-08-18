Cách làm nộm măng ngon của cha tôi - món ăn của ký ức về người cha trong gian bếp

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Hồi ức ấm áp từ món nộm măng của cha

"Bố mình từng là anh nuôi trong quân đội, nên chuyện bếp núc với bố luôn gọn gàng, nhanh nhẹn và đầy kinh nghiệm. Bố chưa bao giờ dạy con gái theo kiểu 'cầm tay chỉ việc'. Bố bảo: Muốn nấu ngon, phải quan sát người khác làm, rồi tự rút ra cách của mình." - chị Thuỳ chia sẻ.

Chị Đặng Thuỳ (Hà Nội) nhớ lại, ngày bé, hai chị em thường ngồi bên gian bếp, vừa hít hà mùi thơm, vừa chăm chú dõi theo từng động tác nấu nướng của bố. Trong vô số món ngon, có một món bố làm nhiều nhất, cũng là món chị nhớ nhất: nộm măng.

Mỗi khi vào bếp để làm món ăn này, chị Thuỳ đều nhớ đến người cha thân yêu của mình.

Bố đã mất, nhưng hương vị chua thanh, giòn giòn của món nộm măng mỗi lần chị tự tay làm lại đưa chị về nguyên vẹn những buổi cơm xưa. "Mỗi lần xắn tay vào bếp làm món này, khóe mắt mình lại cay cay… như thể bóng dáng bố vẫn đâu đây," chị xúc động chia sẻ.

Công thức nộm măng – giản dị nhưng đầy hương vị

Đúng với tinh thần của bố, công thức nộm măng mà chị Đặng Thuỳ lưu giữ rất đơn giản, dễ làm, ai cũng có thể thử tại nhà.

Nguyên liệu gồm có măng tươi luộc sẵn (măng nứa hoặc măng giang là ngon nhất), thêm lạc và vừng rang vàng, rau thơm như mùi tàu, rau răm, húng chó. Phần nước trộn được pha theo tỷ lệ 2 đường – 1 cốt chanh – 1 nước mắm – 1 nước lọc, khuấy tan rồi cho thêm tỏi, ớt băm để dậy vị.

Nguyên liệu làm món nộm măng.

Để hợp khẩu vị hiện đại, chị còn biến tấu bằng cách cho thêm giò thái sợi, hoặc thịt ngan, vịt xé nhỏ, thậm chí cả thịt bò trần tái. Chút gừng hay tỏi cũng giúp món ăn đậm đà, hấp dẫn hơn.

Cách làm cũng rất gọn gàng: măng sau khi luộc chín để nguội thì vắt khô, rau thơm thái nhỏ. Khi gần ăn mới trộn tất cả với nước mắm chua ngọt, cuối cùng rắc lạc vừng lên trên.

Thành phẩm – dân dã nhưng đủ đầy

Một đĩa nộm măng hoàn chỉnh vàng giòn, hòa quyện vị chua ngọt dịu, thơm bùi của lạc vừng, thoang thoảng mùi rau thơm. Ăn cùng cơm thường ngày thì đưa cơm lạ kỳ, mà bày trong mâm đãi khách cũng sang trọng, đẹp mắt.

Có thể với nhiều người, nộm măng chỉ là món ăn dân dã, rẻ tiền. Nhưng với chị Thuỳ đó là món ăn chứa cả một trời ký ức – nơi có bóng dáng người cha, tiếng dao thớt lách cách, và hương thơm gian bếp gia đình.

Thành phẩm món nộm măng dân dã nhưng thơm ngon, cực kỳ dễ ăn,

Thành phẩm nộm măng vàng giòn, chua ngọt hài hòa, thơm bùi lạc vừng, ăn kèm rau thơm tươi mát, vừa dân dã vừa đưa cơm khó cưỡng.

Ẩm thực không chỉ để thưởng thức, mà còn là sợi dây gắn kết với quá khứ. Với chị Thuỳ, mỗi lần làm nộm măng là một lần được trở lại bên cha, bên bữa cơm giản dị nhưng ấm áp. Và có lẽ, đó cũng chính là điều làm nên giá trị của món ăn dân dã này: không chỉ ngon miệng, mà còn chan chứa tình yêu và nỗi nhớ.