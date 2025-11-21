Mỹ nhân Ninh Bình khoe nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' mừng sinh nhật sau đám cưới hào môn

Sau lễ vu quy với chồng thiếu gia, Hương Liên tiếp tục trở lại với công việc. Người mẫu quê Ninh Bình còn khiến khán giả truyền hình quan tâm khi rò rỉ tham gia dự án phim của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC). Cụ thể, trên trang cá nhân, Hương Liên cầm trên tay kịch bản phim VFC. Được biết, đây là lần đầu tiên VFC làm phim về đề tài hoa hậu, Hương Liên đã được chọn nhưng chưa hé lộ vai diễn. Phim do Nguyễn Đức Hiếu đạo diễn và hiện vẫn đang giữ kín dàn diễn viên tham gia. Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng của Hương Liên, NSND Trung Anh để lại lời chúc mừng và động viên: "Cố gắng nhé, cơ hội không có nhiều đâu". Đáp lại, Hương Liên lễ phép: "Em cảm ơn thầy ạ. Em sẽ cố gắng hơn nữa". Được biết Hương Liên đã theo học và tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VTV.