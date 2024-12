Mỹ nhân phim 'Sex is zero' tuổi 48 vẫn trẻ đẹp nhờ thói quen không phải ai cũng làm được

Ham So Won (sinh năm 1976, tại Hàn Quốc) - sao phim "Sex is zero" (Tình dục là chuyện nhỏ) bắt đầu nổi tiếng khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Sau đó, cô lấn sân diễn xuất, gây chú ý với vai phụ trong bộ phim "Sex is zero".