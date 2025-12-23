Mới nhất
Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

Thứ ba, 13:26 23/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh đã có 9 năm hôn nhân bên chồng Tây, hiện tại tổ ấm của họ có hai thiên thần đáng yêu và xinh xắn.

2 con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng giáng sinh ở quê nội - Ảnh 2.

Siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây được xem là cặp vợ chồng có hôn nhân hạnh phúc và bình yên trong làng giải trí. Theo dõi cuộc sống của họ sẽ thấy cả 2 luôn cân bằng thời gian dành cho công việc và cho gia đình. Trong một năm, Hà Anh luôn cùng chồng dành cho các con những kỳ nghỉ lễ và tận hưởng thời gian đó một cách trọn vẹn. Và trong dịp giáng sinh năm nay, nữ siêu mẫu gốc Hà thành cũng làm vậy.

2 con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng giáng sinh ở quê nội - Ảnh 3.

Nói về thời gian dành cho con, Hà Anh trải lòng: "Bình thường ở Việt Nam bận công việc chẳng mấy khi dành được nhiều thời gian mỗi ngày bên con thế này- từ thay bỉm, pha sữa, rửa bình, bón ăn, giặt quần áo, bồng bế.... nhưng cũng chính vì thế mà sự kết nối giữa mẹ con, bố con, gia đình lại khăng khít hơn cả".

2 con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng giáng sinh ở quê nội - Ảnh 5.

Điều đặc biệt, trong 9 năm lấy chồng Tây của Hà Anh, ngoài "lãi" 2 em bé xinh xắn như thiên thần, Hà Anh còn có người chồng "không phải đại gia nhưng chung thủy". Khi mới kết hôn, Hà Anh đứng trước những câu hỏi của khán giả về việc lấy chồng giáo viên tiểu học, lúc ấy, cô chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình: "Mọi người thường thắc mắc vì sao tôi lại chọn anh một giáo viên tiểu học làm chồng, chứ không phải một minh tinh Hollywood hay một đại gia giàu có. Điều này quả thực đối với tôi vô cùng đơn giản: tôi muốn có một người đàn ông chân thành, chung thủy, dù chúng tôi đôi lúc có phải cùng nhau "tính toán" để mua những món đồ trong nhà, nhưng chúng tôi biết mình luôn "đồng cam cộng khổ" bên nhau. Ngày nào anh cũng dậy sớm, 6h30 sáng là ra khỏi nhà làm việc. Tôi cũng dậy sớm theo anh và bắt đầu ngày làm việc bận rộn của mình. Chiều 4 giờ tan sở, anh nhắn tôi "anh đang trên đường về" và có mặt ở nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi "anh đã về!" lúc 4h30".

Qua 9 năm hôn nhân của Hà Anh đã cho thấy chồng Tây của cô luôn ấm áp và dễ thương như đã từng. Anh chăm sóc vợ con rất chu đáo, lặng lẽ và bình yên. Giống như Hà Anh đã kể: "Khi tôi cần tập trung vào công việc thì anh ở nhà nghỉ ngơi chấm bài cho học sinh. Nhưng trước khi tôi đi anh không quên sốt sắng chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho tôi, giúp tôi lấy đôi giày, kéo hộ tôi móc khóa váy dạ hội".

2 con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng giáng sinh ở quê nội - Ảnh 7.

Và cũng nhờ sự chu đáo tỉ mỉ đó của chồng nên 2 em bé nhà Hà Anh lớn lên bình yên và nhận được nhiều tình yêu thương từ cả bố lẫn mẹ.

Chồng Tây của Hà Anh luôn ân cần, tỉ mỉ và có kinh nghiệm trong việc chăm sóc con. Kết hôn cùng một giáo viên tiểu học nhưng Hà Anh lại có được nhiều thứ mà không phải ai cũng có được.

2 con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng giáng sinh ở quê nội - Ảnh 9.

Điều đặc biệt, Hà Anh và chồng Tây luôn trân trọng những giá trị truyền thống về gia đình và văn hóa của 2 nước. Họ dành tình cảm biết ơn và luôn hướng về cội nguồn. Chỉ một chi tiết tinh tế như các dịp lễ cổ truyền ở Việt Nam, gia đình Hà Anh đều ưu tiên có mặt tại Việt Nam, còn các lễ giáng sinh, họ lại trở về Anh quốc để đoàn tụ cùng gia đình bên nội. Đây có thể nói là cách ứng xử thông minh, tinh tế trong hôn nhân của 2 người đến từ 2 đất nước, 2 nền văn hóa khác nhau. Và đó cũng là bí quyết giúp Hà Anh và chồng Tây có sự hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân.

Ảnh: FBNV

Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàngCon gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cùng chồng Tây và 2 con mới đây đã trở về Hà Nội để chào mừng Quốc khánh 2/9.


