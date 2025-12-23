Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội
GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.
Qua 9 năm hôn nhân của Hà Anh đã cho thấy chồng Tây của cô luôn ấm áp và dễ thương như đã từng. Anh chăm sóc vợ con rất chu đáo, lặng lẽ và bình yên. Giống như Hà Anh đã kể: "Khi tôi cần tập trung vào công việc thì anh ở nhà nghỉ ngơi chấm bài cho học sinh. Nhưng trước khi tôi đi anh không quên sốt sắng chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho tôi, giúp tôi lấy đôi giày, kéo hộ tôi móc khóa váy dạ hội".
Chồng Tây của Hà Anh luôn ân cần, tỉ mỉ và có kinh nghiệm trong việc chăm sóc con. Kết hôn cùng một giáo viên tiểu học nhưng Hà Anh lại có được nhiều thứ mà không phải ai cũng có được.
Ảnh: FBNV
Vinh giấu tang vật ở nhà của KhắcXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Khắc được cơ quan điều tra yêu cầu trở về nhà riêng khẩn cấp để phục vụ điều tra và bất ngờ khi thấy Vinh được áp tải về nhà mình.
Phương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnhXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Phương Thanh mới đây đã nhận hát OST cho bộ phim tâm linh "Nhà hai chủ", điều khiến chị bị "bắt vía" là bài hát có ca từ gây ám ảnh.
Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gáiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 36 phim "Lằn ranh", cần khoản tiền lớn để điều trị bệnh cho con nên Nguyệt quyết định hợp tác với Khắc.
Gia đình NSND nổi tiếng tự hào được khoác màu áo quân nhânGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - NSND Tự Long và vợ - giảng viên Minh Nguyệt đều là những quân nhân. Một người mang quân hàm Đại tá công tác ở Nhà hát Chèo Quân đội, một người là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mang quân hàm Thiếu tá.
Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 15 năm ngày cướiGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Họ chia sẻ bộ ảnh gia đình đầy hạnh phúc cùng 4 người con.
4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Đức Phúc gửi lời tri ân đặc biệt đến bố mẹ và 2 người thầy là Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh trong phim tài liệu "Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam".
Tình bạn đẹp của hai NSND Xuân Bắc - Tự LongGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - NSND Xuân Bắc mới đây đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến NSND Tự Long. Qua nhiều năm gắn bó, họ vẫn giữ được tình bạn đẹp.
Đỗ Thị Hà sau 2 tháng làm dâu hào môn: Sống kín tiếng, thích trổ tài nữ công gia chánhGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Đỗ Thị Hà sau 2 tháng kết hôn có cuộc sống rất kín tiếng, hiếm hoi lắm, người đẹp xứ Thanh mới chia sẻ hình ảnh trên Tiktok để trổ tài nữ công gia chánh.
Người đẹp quê Quảng Trị - ứng viên tiềm năng Miss World Vietnam 2025Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Lê Thảo Linh - người đẹp quê Quảng Trị - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc được ví "bản sao" của "dâu hào môn" Hương Liên.
Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện trong tập 9 "Gia đình trái dấu", NSƯT Thái Sơn trong vai người mua bất động sản đã mang đến nhiều chi tiết thú vị cho khán giả.
Người đẹp quê Quảng Trị - ứng viên tiềm năng Miss World Vietnam 2025Giải trí
GĐXH - Lê Thảo Linh - người đẹp quê Quảng Trị - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc được ví "bản sao" của "dâu hào môn" Hương Liên.