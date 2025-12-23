Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

Điều đặc biệt, trong 9 năm lấy chồng Tây của Hà Anh, ngoài "lãi" 2 em bé xinh xắn như thiên thần, Hà Anh còn có người chồng "không phải đại gia nhưng chung thủy". Khi mới kết hôn, Hà Anh đứng trước những câu hỏi của khán giả về việc lấy chồng giáo viên tiểu học, lúc ấy, cô chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình: "Mọi người thường thắc mắc vì sao tôi lại chọn anh một giáo viên tiểu học làm chồng, chứ không phải một minh tinh Hollywood hay một đại gia giàu có. Điều này quả thực đối với tôi vô cùng đơn giản: tôi muốn có một người đàn ông chân thành, chung thủy, dù chúng tôi đôi lúc có phải cùng nhau "tính toán" để mua những món đồ trong nhà, nhưng chúng tôi biết mình luôn "đồng cam cộng khổ" bên nhau. Ngày nào anh cũng dậy sớm, 6h30 sáng là ra khỏi nhà làm việc. Tôi cũng dậy sớm theo anh và bắt đầu ngày làm việc bận rộn của mình. Chiều 4 giờ tan sở, anh nhắn tôi "anh đang trên đường về" và có mặt ở nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi "anh đã về!" lúc 4h30".