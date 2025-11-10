Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng - Hương quê còn mãi trong ký ức người con xứ Quảng

Từ tô mỳ quê đến biểu tượng văn hóa

Ở Quảng Nam, mỳ Quảng không chỉ là món ăn – đó là ký ức. Là bữa sáng mẹ nấu khi trời còn mờ sương, là nồi nước nhưn nghi ngút khói trong gian bếp nhỏ, là tiếng chén muỗng lanh canh giữa câu chuyện đầu ngày. Người xứ Quảng lớn lên cùng mùi nghệ vàng, vị đậu phộng rang, miếng thịt thấm đẫm gia vị, tất cả hòa quyện trong tô mỳ chan vừa đủ, đậm đà mà không ngấy.

Theo các bậc cao niên kể lại, mỳ Quảng có từ thời chúa Nguyễn Hoàng khai khẩn đất Quảng Nam. Khi ấy, người dân dùng những nguyên liệu sẵn có – gạo, rau, tôm cá sông – để tạo nên món ăn vừa giản dị vừa đủ chất. Dần dần, món ăn trở thành biểu tượng của lòng hiếu khách, của tinh thần kiên cường trước thiên nhiên khắc nghiệt.

Cây Ngô Đồng – hồi sinh hồn xưa giữa đời sống hiện đại

Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng mang trong mình sứ mệnh "giữ hồn xưa giữa đời sống hiện đại". Từng sợi mỳ, từng giọt nước nhân đều gói ghém câu chuyện về quê nhà. Người sáng lập quán vốn là người con xa xứ, luôn mong mang hương vị tuổi thơ trở lại – không chỉ cho bản thân mà cho cả những ai từng nhớ quê da diết.

Khi đến quán, khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh bình dị: chum nước mát, rổ rau sống đủ loại, bát gốm mộc và chiếc bàn tre quen thuộc. Không gian ấm áp, mùi mỳ lan tỏa khiến người ta như được trở về thuở xưa – nơi bữa ăn là dịp sum họp, là niềm vui giản đơn.

Tô mì Quảng ngon hay không nằm ở nồi nhưn

Khác với các món có công thức cố định như phở, bún bò hay hủ tiếu, nhưn mì Quảng rất phóng khoáng – có gì nấu nấy, miễn sao hợp vị. Vì thế, người Quảng có đủ kiểu nhưn: tôm, cua, thịt heo, bò, cá lóc, gà, vịt… thậm chí pha trộn cũng chẳng sao. Phổ biến nhất vẫn là mì gà, nấu từ gà ta chính hiệu, thứ thịt săn chắc, thơm béo – không lẫn với các giống gà công nghiệp nhập ngoại.

Cái "tự do" của nồi nhưn ấy bắt nguồn từ lối sống xưa: người Quảng Nam khai hoang lập làng, sống dựa vào sản vật sẵn có – "có chi ăn nấy, có chi nấu nấy". Món mì vì thế mà mang triết lý tự nhiên, giản dị và biết tận dụng cái quê mình có.

Nước nhưn mì Quảng cũng đặc biệt: nấu sắc lại, chan chỉ vừa xăm xắp để trộn, không chan đầy ngập như phở hay hủ tiếu. Ai thích mặn, cứ thêm chút nước mắm tỏi ớt nguyên chất – thứ hương vị cay nồng đặc trưng trên bàn ăn xứ Quảng.

Một nồi nhưn ngon không chỉ làm đậm vị giác mà còn "gãi đúng khứu giác": mùi dầu nén, đậu phộng rang, hành ngò, rau thơm… hòa quyện thành mùi thơm dân dã của quê nhà, không cần phụ gia, không cần màu mè – chỉ là thơm theo cách của đất Quảng.

Mỳ Quảng – món ăn gắn liền ký ức và tình thân

Với những thực khách yêu thích thưởng món mì Quảng mộc mạc, dân dã vừa sâu sắc, tô mỳ Quảng Cây Ngô Đồng là nơi ký ức sống dậy. Mùi thơm, béo ngạy của nghệ tươi hoà quyện cùng thịt, tôm rim; mùi thơm nống quyến rũ của dầu phộng phi củ nén tươi... khiến người ta chưa ăn đã thấy đói. Hoà trong gian sân vườn trong lành, thoáng đãng và gần gũi, giúp mỗi chúng ta tận hưởng khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống tất bật bên tô mì Quảng - món ăn mang đậm hồn quê xứ Quảng.

Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng không chỉ phục vụ món ăn, mà còn trao gửi cảm xúc, giữ gìn di sản ẩm thực quê hương. Chính vì thế, nhiều người Quảng xa xứ khi trở về đều tìm đến quán như tìm về nhà.

Cô Tân – nguyên giáo viên trường THPT Trần Cao Vân (Tam Kỳ) chia sẻ với nụ cười hiền hậu: "Nhà cô ở đường Lý Thường Kiệt, quanh đây quán mỳ nhiều lắm, nhưng ở đây là cô mê nhất. Mỳ đậm đà, đúng chất Quảng. Nước ít mà vị thấm sâu, rau sống thì tươi, tô đũa sạch tinh tươm. Mỗi lần thèm mỳ Quảng là cô chỉ muốn ghé xuống đây thôi."

